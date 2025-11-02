Στις αρχές Οκτωβρίου, στο Πόρτλαντ της Πολιτείας Ορεγκον στην Αμερική ένας διαδηλωτής εμφανίστηκε έξω από τις εγκαταστάσεις των Αμερικανικών Αρχών Μετανάστευσης (ICE) φορώντας μια γιγάντια πράσινη φουσκωτή στολή βατράχου. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες τον ψέκασαν με σπρέι πιπεριού. Ο διαδηλωτής-βάτραχος επανήλθε την επόμενη μέρα χορεύοντας. Αργότερα εμφανίστηκαν και άλλα φουσκωτά πολύχρωμα πλάσματα, από ζώα έως χαρακτήρες καρτούν και άλλα σουρεαλιστικά όντα, κοτόπουλα, μονόκεροι, δεινόσαυροι, σε μια αλλόκοτη εκδήλωση διαμαρτυρίας. Καθώς τα βίντεο αναμετέδιδαν τον φουσκωτό βάτραχο διαδηλωτή και την παρέα του απέναντι από τις δυνάμεις του ICE ένα κίνημα γεννιόταν. Το Operation Inflation. Το οποίο μοιράζει φουσκωτές στολές διαμαρτυρίας στις πόλεις της Αμερικής μετατρέποντας σε θέαμα τη διαμαρτυρία κατά της μεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ.

Το κίνημα ξεκίνησε μέσω φιλοσοφικών στοχασμών. Οταν ο Μπρουκς Μπράουν, θαυμαστής του φιλοσοφικού έργου του Ντελέζ και μέλος της ομάδας «Quarantine Collective» που ανεβάζει στο κανάλι της στο YouTube επεισόδια φιλοσοφικών συζητήσεων, παρατήρησε ότι στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας οι συμμετέχοντες προσέρχονται ντυμένοι προστατευτικά για να προφυλαχθούν από τη βίαιη αντιπαράθεση. Καθώς συναντώνται με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που φοράνε ενισχυμένες ειδικές στολές ο κύκλος αντικρούσεων ξεκινά, αφού και οι δύο πλευρές φαίνονται προετοιμασμένες για επίθεση χωρίς να διευκρινίζεται λόγω ασάφειας της εμφάνισής τους ποιος ξεκίνησε πρώτος την ένταση.

Operation Inflation

Αν όμως ένας φρουρός πρόκειται να επιτεθεί σε έναν ειρηνικό διαδηλωτή ντυμένο με κοστούμι σκύλου ή μονόκερου, τότε είναι εμφανές ποιος κάνει την αρχή. Και έτσι ο Μπρουκς Μπράουν και ορισμένοι φίλοι του δημιούργησαν την οργάνωση Operation Inflation, ανέβασαν λογαριασμό στο Instagram με το σχετικό μανιφέστο περί ειρηνικής διαμαρτυρίας, μέσω του γέλιου και της χιουμοριστικής εξουδετέρωσης των κυβερνητικών ομάδων που συλλαμβάνουν μετανάστες, και άρχισαν να στέλνουν γελοίες φουσκωτές στολές διαφόρων ειδών καρτούν. Το επιχείρημά τους στηρίζεται στο ότι οι εικόνες είναι βοηθητικές για να εξαπλωθεί ένα κίνημα διαμαρτυρίας.

Καθώς κάτι το παράταιρα γελοίο θα επιτελούσε τον σκοπό. Τα ανόητα κοστούμια ζώων καρτούν έχουν πολλαπλασιαστεί, σημειώνει η «Washington Post», καθώς συνεισφέρουν με την ιδιόρρυθμη εμφάνισή τους στην παράδοση των αμερικανικών πολιτικών διαδηλώσεων. Αλλωστε το Πόρτλαντ έχει ιστορία ως προπύργιο του κινήματος της αντικουλτούρας της δεκαετίας του 1960. Γι’ αυτό και «υπάρχει ένα είδος ειρωνικού χιούμορ, μια εκκεντρικότητα και μια επιθυμία να φανεί ηλίθιος αυτός εναντίον του οποίου διαμαρτύρεσαι επειδή προσπαθεί να επιβάλει αυταρχικό έλεγχο» επισημαίνει η Claire E. Aubin, ιστορικός στο Yale.

Διαμαρτυρία με σάτιρα

Αλλωστε στην ιστορία τους τα κινήματα των πολιτικών δικαιωμάτων στην Αμερική χρησιμοποίησαν στρατηγικά κάποια ρούχα. Οι διαδηλωτές φορούσαν συχνά στις διαδηλώσεις αυτές τα «κυριακάτικά τους» κοστούμια, φορέματα και καλά παπούτσια. Ηταν ένας τρόπος να μεταδώσουν αξιοπρέπεια απέναντι στην απάνθρωπη μεταχείριση που εισέπρατταν όσοι εργάζονταν ως οικιακοί βοηθοί ή εργάτες.

Ξεφούσκωτος Κέρμιτ

Την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, ένα έργο τέχνης του αμερικανού καλλιτέχνη Αλεξ Ντα Κόρτε που δημιουργήθηκε το 2018 και παρουσιάστηκε με μία περφόρμανς αναβίωσε στην πλατεία Βαντόμ, επίκεντρο του δημόσιου προγράμματος τέχνης της διοργάνωσης Art Basel Paris. Το έργο Kermit the Frog, Even (2018) είναι ένα μισοφουσκωμένο γλυπτό που απεικονίζει τον παρουσιαστή του Muppet Show, Κέρμιτ τον βάτραχο.

Εμπνευσμένο από το ξεφούσκωμα ενός γιγάντιου μπαλονιού Κέρμιτ έξω από το πολυκατάστημα Macy’s κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Ημέρας των Ευχαριστιών το 1991 στη Νέα Υόρκη, το έργο παραπέμπει στην εύθραυστη συνθήκη ενός ευάλωτου πλάσματος. Μεταξύ χιούμορ και πάθους ο καλλιτέχνης του έργου σημειώνει ότι το ενδιαφέρον του για τον Κέρμιτ προήλθε από την ατάκα του Μάπετ βατράχου: «Δεν είναι εύκολο να είσαι πράσινος». Οπου πράσινο είναι η περιβαλλοντική συνείδηση αλλά και η αίσθηση να είσαι ξένος.

Η εμφάνιση των φουσκωτών-ξεφούσκωτων βατράχων στην Ευρώπη και την Αμερική δεν ήταν προσχεδιασμένη. Ομως οι συλλογισμοί που προκαλούσαν ήταν συναφείς.