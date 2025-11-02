Είναι φανερό πως η Ρωσία έμαθε πολλά από τα λάθη της. Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποκάλυψε σε όλον τον κόσμο πως η στρατιωτική μηχανή του Κρεμλίνου δεν ήταν τόσο ισχυρή ούτε και ανίκητη, όπως οι πατριωτικές παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία πάσχιζαν κάθε χρόνο να μας πείσουν. Ολοι περίμεναν στην αρχή πως η λεγόμενη «στρατιωτική επιχείρηση» δεν θα ήταν παρά ένας σύντομος περίπατος των ανδρών του προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία, φθάνοντας χωρίς καθυστέρηση στα βουλεβάρτα του Κιέβου.

Η πραγματικότητα όμως αποκάλυψε ζοφερές εικόνες του ρωσικού στρατού. Ελλειψη πειθαρχίας, απαρχαιωμένες στρατηγικές και πολεμικά συστήματα, πρωτόγονη σχεδόν τεχνολογία και άθλια εκπαίδευση σκιαγράφησαν μια λυπηρή εικόνα των εμπόλεμων ρώσων στρατιωτών και της εθνικής τους πολεμικής ιεραρχίας. Τα πράγματα όμως δεν παρέμειναν έτσι. Και σύντομα η κατάσταση άρχισε να αλλάζει. Οι αρχικές επιτυχίες των ουκρανικών δυνάμεων άρχισαν να χλωμιάζουν. Και ύστερα από περίπου δυόμισι χρόνια συγκρούσεων οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να φαντάζουν σχεδόν αγνώριστες και ακατανίκητες.

Τι είχε συμβεί; Οι ρώσοι διοικητές, η στρατιωτική γραφειοκρατία αλλά και οι ίδιοι οι στρατιώτες φαίνεται να έμαθαν από τα λάθη τους. Και η κατάσταση στα μέτωπα των συγκρούσεων άρχισε να αλλάζει σε βάρος της Ουκρανίας και των υποστηρικτών της. Το πρόβλημα δεν είναι, όπως πολλοί ισχυρίζονται, πως μειώθηκε η υποστήριξη του Κιέβου από το εξωτερικό. Σύμφωνα με την Dara Massicot, ειδική ερευνήτρια σε θέματα Αμυνας και αρθρογράφο του «Foreign Affairs», «η Ρωσία αφοσιώθηκε σε μια συστηματική προσπάθεια ανάλυσης της πολεμικής της εμπειρίας, συναγωγής συμπεράσμάτων και σε επικοινωνία αυτών των μαθημάτων σε όλους τους κλάδους των ενόπλων της δυνάμεων. Ως τις αρχές του 2023, η Μόσχα είχε χωρίς θόρυβο οικοδομήσει ένα πολύπλοκο ecosystem μάθησης που περιλαμβάνει τη βάση της αμυντικής βιομηχανίας, τα πανεπιστήμια και στρατιωτικούς σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας».

Λόγω κυρίως αυτών των εξελίξεων, η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει πιθανότατα ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές στο ορατό μέλλον. Αυτές θα περιλαμβάνουν γρηγορότερες και πολύ περισσότερες επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα σοβαρότερα χτυπήματα και ζημιές σε πόλεις της Ουκρανίας, σε αμάχους και σε νευραλγικές υποδομές. Οπως και πολύ μεγάλοι αριθμοί πυραύλων θα διασπάσουν τα ουκρανικά συστήματα αεράμυνας.

Ολα αυτά δείχνουν πως η ρωσική πολεμική μηχανή έχει σημαντικά βελτιωθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και πως οι προοπτικές του Ζελένσκι και της Δύσης στη σύγκρουση δεν φαντάζουν αισιόδοξες. Η Ρωσία δεν έμεινε όλα αυτά τα χρόνια αδρανής. Με αποτέλεσμα να είναι σε θέση σήμερα να εκμεταλλευθεί τη διεθνή συγκυρία, καθώς και την αποφασιστικότητα του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος σε κάθε είδος πολέμου. Μαθαίνοντας από τα λάθη σου είσαι πάντα έτοιμος να ευνοηθείς από κάθε αλλαγή συνθηκών.