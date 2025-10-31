Σας έχω αναλύσει τα του «χρονοκόφτη» της Βουλής και τις αλλαγές του Κανονισμού εγκαίρως και με λεπτομέρειες. Χθες, λοιπόν, ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια και, όπως ανακοίνωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, από τις 10 Νοεμβρίου το νέο σύστημα θα μπει σε λειτουργία κανονικά. Δηλαδή, όταν ο προκαθορισμένος χρόνος του κάθε ομιλητή εξαντληθεί, το μικρόφωνό του θα κλείνει, οι πρακτικογράφοι θα σταματούν να γράφουν στα πρακτικά, ενώ η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης θα στρέφεται αλλού. Αν ο ομιλητής μιλάει από το βήμα, τότε η κάμερα θα δείχνει τα ορεινά θεωρεία της Βουλής κι ο ομιλητής θα είναι υποχρεωμένος να κατέλθει. Προκειμένου να μην κατηγορηθεί για αδικία, η Βουλή ψήφισε και αύξηση 25% των χρόνων ομιλιών που καθορίζει ο Κανονισμός. Κι έδωσε ήδη σε κάθε ενδιαφερόμενο (και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες φυσικά) έναν αναλυτικό κατάλογο με το πόσα λεπτά αναλογούν σε κάθε ομιλητή, ανάλογα με την ιδιότητα και τη διαδικασία, για να μην υπάρχουν μπερδέματα. Που προβλέπω ότι θα υπάρξουν…

«Παρεισέφρησαν» στην παρέλαση!

Απαντήσεις αναζητήθηκαν στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν με τη συμμετοχή της οργάνωσης Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία (ΕΟΝ) στη μεγάλη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, θέμα το οποίο ανέδειξε ο Νίκος Παπανδρέου καταγγέλλοντας την παρέλαση ακροδεξιάς οργάνωσης. Ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια, όμως, δεν μας έκανε πολύ σοφότερους. Εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι δεν δόθηκε άδεια συμμετοχής στην παρέλαση σε ομάδα ή σύλλογο με τον τίτλο Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία. Μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα και το επίσημο πρόγραμμα της παρέλασης. Παρ’ όλα αυτά, όμως, η αρμόδια Περιφέρεια φρόντισε στην ανακοίνωσή της να προσθέσει τη φράση «σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί πως σε σύλλογο που είχε έγκριση να συμμετάσχει στην παρέλαση παρεισέφρησαν στοιχεία των οποίων η δράση δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, ο σύλλογος αυτός θα αποβληθεί διά παντός από τις θεσμοθετημένες διοργανώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Αρα, τελικά, τι έγινε; Παρεισέφρησαν; Κορόιδεψαν, δηλαδή, την Περιφέρεια προκειμένου να παρελάσουν με τα εμβλήματά τους; Εάν ναι, το πράγμα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό και φαντάζομαι πως θα γίνει η απαραίτητη έρευνα. Οι ίδιοι πάντως οι ΕΟΝ ανέφεραν σε ανάρτησή τους με ποια οργάνωση βρήκαν θέση στη στρατιωτική παρέλαση.

Στα δικαστήρια για τα SMS του Κυρανάκη

Θυμάστε τα SMS που λάβαμε όλοι στα κινητά μας ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με μήνυμα ευαισθητοποίησης για τα τροχαία δυστυχήματα. Θα καταλήξουν, λοιπόν, κι αυτά να κριθούν δικαστικά με βάση τον GDPR, το νόμο περί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Κατατέθηκαν ήδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών οι δύο πρώτες ατομικές αγωγές αποζημίωσης από πολίτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αποστολή του μηνύματος μέσω των παρόχων έγινε χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις επείγουσας ή απρόβλεπτης περίστασης. Συγκεκριμένα, στα δικόγραφα που κατατέθηκαν σημειώνεται πως η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας, μόνο κατόπιν συγκατάθεσης, ή μέσω του «112». Υπογραμμίζω δε ότι τις αγωγές κατέθεσε το δικηγορικό γραφείο που πήγε στη Δικαιοσύνη και την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων ψηφοφόρων. Το σχόλιο του Κώστα Κυρανάκη, πάντως, υπήρξε κάπως απαξιωτικό, αναφέροντας ότι οι αγωγές γίνονται διότι κάποιοι θέλουν «να βγάλουν λεφτά από αυτό, να βγάλουν 10.000 ευρώ που προβλέπει κάποιος νόμος».

Κόντρα για μια ΕΔΕ

Σε σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Βασίλη Κικίλια εξελίχθηκε η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας να διεξαχθεί ΕΔΕ εις βάρος του λιμενάρχη Χανίων, έπειτα από περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού ενός πολίτη σε γκαράζ πλοίου στο λιμάνι των Χανίων. Ο πολίτης στράφηκε στη Δικαιοσύνη και, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η ΕΔΕ διατάχθηκε για να διαπιστωθεί αν ο λιμενάρχης ακολούθησε όσα προβλέπει ο ισχύων κανονισμός. Η Μπακογιάννη, ωστόσο, εξέφρασε την ενόχλησή της αλλά και ότι η ΕΔΕ έχει εξοργίσει όλα τα Χανιά αλλά και τους τοπικούς βουλευτές «συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη» γιατί αφήνει στίγμα στον λιμενάρχη που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες. «Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά», σχολίασε η Μπακογιάννη, «δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά».

Η απάντηση

Αμεση ήταν η αντίδραση του Κικίλια, που απάντησε πως «η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη». Κάνοντας λόγο για ένα σοβαρό περιστατικό, ο υπουργός είπε ότι «η ΕΔΕ είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία» και ότι αλαζονεία θα ήταν «να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας, επειδή αφορά κρατικούς υπαλλήλους».