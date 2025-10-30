Νίκολιτς αμέσως μετά το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»: «Αν εξαιρέσουμε το σκορ, το παιχνίδι δεν πήγε τόσο άσχημα για εμάς».

Πέρασαν λίγα 24ωρα και ιδού η προσέγγιση του Νίκολιτς για το ματς με την Ηλιούπολη: «Αξίζαμε τη νίκη. Στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι οι εννέα βαθμοί σε τρεις αγώνες».

Με απλά λόγια και με δεδομένο πως δεν έγινε κάποιο σφάλμα στη μετάφραση, στο Νέο Φάληρο ο σέρβος προπονητής της ΑΕΚ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας και δεν έδειξε να τον νοιάζει τόσο πολύ το σκορ. ‘Η το έβαλε σε δεύτερο πλάνο. Αργότερα, σε ένα ματς με ομάδα κατώτερης κατηγορίας, εν προκειμένω την Ηλιούπολη, το ζητούμενο για τον Νίκολιτς ήταν η κατάκτηση των βαθμών στο Κύπελλο. Αρα το τελικό σκορ.

Το τι ακριβώς αληθινά πιστεύει πως είναι καλό για την (εκάστοτε) ομάδα του, δεν έχει αποσαφηνιστεί. Γιατί ο τεχνικός τα μπερδεύει, αν όχι με τις επιλογές, κυρίως με τις δηλώσεις του. Το μείζον, ωστόσο, σχετίζεται με την όλη απόδοση της ΑΕΚ. Ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν όπως πριν από λίγες εβδομάδες στο ραντεβού με το Αιγάλεω, όταν τότε προβλήθηκε η κακή του κατάσταση ως δικαιολογία. Τώρα, ακούστηκε κάτι για το γεγονός πως άρχισε να πέφτει η νύχτα! Ας είμαστε ρεαλιστές. Αυτά μοιάζουν με λεκτικές ακροβασίες που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η ΑΕΚ δεν απέδωσε με επάρκεια, ο Οκτώβριος φεύγει και ο ρυθμός αγνοείται, ενώ ο προπονητής ίσως να είδε τι μπορούν να κάνουν οι Χρυσόπουλος και Κοσίδης που χρησιμοποιήθηκαν στην πίσω ζώνη. Εστω και σε ένα τέτοιο παιχνίδι, κάτι θα διαπίστωσε ο Νίκολιτς, γιατί μόνο με τρεις υπάρχοντες κεντρικούς μπακ δεν βγαίνει η αγωνιστική σεζόν. Ασφαλώς και είναι ενθαρρυντικό στοιχείο αυτό που βγάζει ο Καλοσκάμης. Ηρθε με προοπτικές ο νεαρός μεσοκυνηγός και δείχνει πως μπορεί να αναδειχθεί. Το γκολ που σημείωσε στο φινάλε της αναμέτρησης υπήρξε θεαματικό, ευθύβολο σουτ με το αριστερό, πάει να πει ικανότητα στην τελική φάση και με τα δύο πόδια.

Συμπέρασμα; Η ΑΕΚ δεν πατά καλά.Εδώ και κάμποσα ματς στην Ελλάδα δυσκολεύεται. Ηταν τα ντέρμπι, αλλά κάτι καλύτερο δεν είδαμε ούτε απέναντι στην αναιμική Ηλιούπολη. Το τετ-α-τετ με την Αμπερντίν μοιάζει με εξαίρεση σε έναν κανόνα που κανείς δεν θέλει να ισχύει. Ο δε Νίκολιτς, ψάχνει σωσίβιο σε δικαιολογίες και μάλλον χρειάζεται να εστιάσει περισσότερο στο πώς θα ανέβει το σύνολο με τους ήδη υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Γιατί οι μεταγραφές, μάλλον αργούν…