«Πιστεύω ότι έχουμε καλούς παίκτες αλλά πρέπει να τους δω, να τους γνωρίσω και μετά να σκεφτώ για το μέλλον. Είναι φανταστικό να φέρουμε έλληνες παίκτες γιατί θα μας δώσουν σωστή νοοτροπία. Να έχουμε ισορροπία παντού. Χρειάζεσαι κάποιους καλούς ξένους παίκτες φυσικά. Χρειαζόμαστε και τα χρήματα είναι σημαντικά». Με αυτές τις λέξεις ο Ράφα Μπενίτεθ προανήγγειλε πως ο Παναθηναϊκός στο άμεσο μέλλον θα ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ του, κάτι που θεωρεί σημαντικό ο ισπανός προπονητής. Οπως σημαντικό θεωρεί και το να εκμεταλλευτεί ο σύλλογος την ακαδημία του, φέρνοντας από εκεί ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να εξελιχθούν και να ανταπεξέλθουν στο υψηλότερο επίπεδο. Γενικά ο Παναθηναϊκός, με τη σύμφωνη γνώμη και του Μπαλντίνι, αλλά κυρίως με τη θέληση και τη… στροφή της διοίκησής του, κάνει βήματα προς την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου. Φάνηκε από την επένδυση που έγινε με τους Τετέι και Παντελίδη. Δύο παιδιά που τους επόμενους μήνες θα ενταχθούν στην ομάδα, με τις μεταγραφές τους να κλείνουν πριν καν έρθει ο νέος προπονητής.

Στο πλαίσιο αυτό, της γενικότερης ελληνοποίησης του ρόστερ, ο Παναθηναϊκός βλέπει με καλό μάτι οτιδήποτε καλό μπορεί να προκύψει. Είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Και ένας απ’ αυτούς που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει είναι ο Χρήστος Μανδάς, ο 24χρονος διεθνής τερματοφύλακας που έχει χάσει τη θέση του βασικού στη Λάτσιο και έχει ζητήσει ανοιχτά την αποχώρησή του από τον σύλλογο τον ερχόμενο Ιανουάριο. Μια εξαιρετική περίπτωση τερματοφύλακα, αλλά και πολύ δύσκολη για πολλούς λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το οικονομικό.

Πριν από μερικούς μήνες η Γουλβς ήταν η ομάδα που… χτύπησε την πόρτα της Λάτσιο για τον Μανδά, αλλά οι Λατσιάλι αξίωναν ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι βέβαιο πως οι απαιτήσεις τους θα είναι παρόμοιες και τώρα, πλην όμως ακόμα και αν πέσουν δεν πρόκειται να είναι κάτω από τα δέκα εκατομμύρια ευρώ. Ο Μανδάς είναι διεθνής, σε εξαιρετική ηλικία, έχει καλό βιογραφικό και θεωρείται ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή της ηλικίας του. Που σημαίνει πως η αγοραστική του αξία παραμένει ψηλά. Το συμβόλαιο του ίδιου δεν είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, αφού είναι κοντά στο 1,2 εκατ. ευρώ. Αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι αν ο ίδιος θέλει να αφήσει την ευρωπαϊκή του… περιπέτεια για μια επιστροφή στην Ελλάδα ύστερα από 2,5 χρόνια στο εξωτερικό.

Ο Μανδάς θέλει να πάει κάπου που να παίζει, να έχει εξασφαλισμένη τη θέση στα γκολπόστ και μέσω των εμφανίσεών του να βρεθεί πιο ψηλά και στην ιεραρχία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω από Τζολάκη και Βλαχοδήμο. Οι πληροφορίες όσον αφορά τον Παναθηναϊκό αναφέρουν πως οι Πράσινοι έχουν ήδη στείλει το… μήνυμά τους προς την πλευρά του παίκτη ότι θα ενδιαφέρονταν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Και θεωρούν πως αν ο ίδιος ο παίκτης θέλει, τότε με τη Λάτσιο θα βρεθεί λύση έστω και με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Στον Παναθηναϊκό υπάρχουν οι Ντραγκόφσκι και Λαφόν αυτή τη στιγμή, αλλά είναι αλήθεια πως στο Τριφύλλι ψάχνονται για να βρουν κάτι καλύτερο.

Αλλαγές

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε στο Περιστέρι το δεύτερο παιχνίδι του για το Κύπελλο Ελλάδας και ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με πολλές αλλαγές μιας και το Σάββατο ακολουθεί ματς στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο Βιθέντε Ταμπόρδα θα αγωνιστεί και πάλι στην αρχική ενδεκάδα, όπως είχε γίνει στο παιχνίδι με την Καλλιθέα και πάλι για το Κύπελλο Ελλάδος, με τον Αργεντινό να παραμένει πάντως πολύ πίσω στις επιλογές όπως είδαμε και την Κυριακή. Ο Μπενίτεθ προτίμησε να παίξει με τον Τζούρισιτς στο «10» χωρίς να χρησιμοποιήσει καθόλου τον Ταμπόρδα. Θέση στην ενδεκάδα θα έχει και ο Πάντοβιτς, όπως και ο Μπρέγκου, ενώ θα δούμε από την αρχή τους Κώτσιρα, Μλαντένοβιτς, Λαφόν, Σιώπη και πιθανόν τον Ρενάτο Σάντσες.