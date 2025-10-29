Ενα ισχυρό πολιτικό πλαίσιο εκκίνησης για τον νέο καθηγούμενο της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, Αρχιεπίσκοπο Συμεών, επιχειρεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση. Γι’ αυτό και, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται να κατέβει στην ενθρόνισή του, μεθαύριο Παρασκευή, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ελληνική αποστολή θα συμμετέχουν ο Γιώργος Γεραπετρίτης (εκτός απροόπτου, καθώς θα κινείται μεταξύ Βαγδάτης και Μπαχρέιν) και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων, Γιώργος Καλαντζής, ο οποίος είχε παίξει και ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις στο Σινά για τη διαδοχή του Δαμιανού. Με δεδομένο ότι οι ελληνοαιγυπτιακές συζητήσεις για το καθεστώς λειτουργίας της Μονής βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο (Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης έχουν μιλήσει για «προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών»), η παρουσία του Πρωθυπουργού στο μοναστήρι προσδίδει επιπλέον βαρύτητα, ενώ, για τον ίδιο λόγο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον η παρουσία της αιγυπτιακής πλευράς.

Aναβάθμιση με μηνύματα

Αρμόδιες πηγές στην Αθήνα απέκλειαν χθες το ενδεχόμενο της παρουσίας του αιγύπτιου προέδρου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στο Σινά, ενώ άλλες δήλωναν άγνοια. Πάντως ο αρχικός σχεδιασμός για την ενθρόνιση Συμεών ήταν να παραστούν ως εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ο Γεραπετρίτης και ο αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελάτι. Τώρα, όμως, που οι πληροφορίες λένε ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, η εικόνα αλλάζει. Και οι ενδείξεις λένε ότι η συμμετοχή στην τελετή αναβαθμίστηκε με την παρουσία του Πρωθυπουργού γιατί ενδέχεται να υπάρξουν ανακοινώσεις για το μέλλον της Μονής.

Εκκλησιαστικές παρουσίες

Πολυπληθείς αναμένονται να είναι στο Σινά και οι εκκλησιαστικές παρουσίες. Στην ενθρόνιση τον κεντρικό λόγο θα έχει ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος Γ΄, ενώ θα συμπροσευχηθούν αντιπροσωπείες όλων των Πατριαρχείων (από το Φανάρι θα πάει ο Γέρων Πριγκιποννήσων, Δημήτριος), καθώς και των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου. Μετά το τελετουργικό, το πρώτο κρας τεστ για τη Σιναϊτική Αδελφότητα θα είναι όταν θα ανακοινωθεί η νέα συμφωνία. Για την οποία, όπως έχει πει ο Μητσοτάκης, η Αδελφότητα καλείται να έχει «τον τελευταίο λόγο»…

«Μπρα ντε φερ» για τους νέους μάρτυρες

Σας έχω ενημερώσει εγκαίρως για την ανανέωση του καταλόγου των μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναμένεται, εκτός απροόπτου, σε δυο εβδομάδες, μετά τις καταθέσεις των πολιτικών προϊσταμένων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης των κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Το ανοιχτό ζήτημα είναι, όμως, το ποια θα είναι τα ονόματα που θα προστεθούν στον κατάλογο και πότε θα κληθούν ενώπιον των βουλευτών. Από τη μεριά της ΝΔ, θα υπάρξει σπουδή να προστεθούν στη λίστα μάρτυρες που ανήκουν πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ. Νεοδημοκρατικές πηγές μου μού έλεγαν ότι θεωρούν απολύτως κρίσιμο σε αυτή τη φάση να στρέψουν την προσοχή σε πασόκους, μετά την πικρή γεύση που τους άφησαν καταθέσεις όπως της Παρασκευής Τυχεροπούλου και του Γρηγόρη Βάρρα. Στην ανανεωμένη λίστα μαρτύρων αναμένεται να προσθέσουν, άρα, πρόσωπα σαν τον ιδιοκτήτη ΚΥΔ Νίκο Μπουνάκη και τον παραιτηθέντα γραμματέα της νομαρχιακής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, Λάμπρο Αντωνόπουλο. Στη λίστα των μαρτύρων ήταν ήδη, εξαρχής, ο Μόσχος Κορασίδης.

Κλήσεις και «απαγορευτικά»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αντιπολίτευση, τα κόμματα θα προτείνουν να καταθέσουν στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης, οι κύριοι «Φραπές» και «Χασάπης» και η «νέα αγρότισσα» με τη Φεράρι. Οι κλήσεις θα γίνουν δεκτές. Δεν είναι, όμως, καθόλου βέβαιο ότι η «γαλάζια» πλειοψηφία θα δεχθεί να τους καλέσουν άμεσα ή αν θα το τρενάρει προσθέτοντάς τους στο τέλος του καταλόγου. Τέλος, δεν αναμένεται, εκτός απροόπτου, να γίνει δεκτό αίτημα για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των Βάρρα και Βορίδη. «Ξέχασέ το» μου είπε πηγή μου όταν το ρώτησα, σκασμένος στα γέλια. Αν πέρναγε από το χέρι των εγκεφάλων του Μαξίμου, αυτοί οι δυο δεν θα ξαναβρίσκονταν μαζί, όχι σε κοινή ανάκριση, αλλά ούτε τυχαία στον δρόμο.

Η κοινή ατζέντα του SAFE

Η κοινή παρουσία του Νίκου Δένδια και του Βασίλη Πάλμα στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη χθες έγινε ευκαιρία και για μια συνάντηση εργασίας των δυο υπουργών Αμυνας, Ελλάδας και Κύπρου. Με την ατζέντα να επικεντρώνεται, κατά πληροφορίες, στις συνέργειες στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού SAFE. Αθήνα και Λευκωσία έχουν στόχο, εκτός από τη διπλωματική συνεργασία για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά δάνεια, να συνεργαστούν και σε χρηματοδοτούμενα εξοπλιστικά προγράμματα των εθνικών βιομηχανιών τους.