Την Παρασκευή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης στα 4.500 στρέμματα μπροστά στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Και το Σάββατο το βράδυ, στην πρώτη ευκαιρία για την εφαρμογή της, δοκιμάστηκε για πρώτη φορά. Προχθές το βράδυ λοιπόν οι νεαροί της άτυπης ομάδας μνήμης για τα Τέμπη με την ονομασία «Μέχρι Τέλους», καθώς και συγγενείς θυμάτων, έκαναν αυτό που κάνουν κάθε Σάββατο. Δηλαδή πήγαν κανονικά στο «απαγορευμένο» πάνω μέρος του Συντάγματος, πέρασαν ξανά με κόκκινη μπογιά ένα προς ένα τα ονόματα των 57 νεκρών, άναψαν κεράκια, άπλωσαν τα γλαστράκια και έκαναν την καθιερωμένη «αγρύπνια» με την ανάγνωση των ονομάτων. Αυτή τη φορά, μάλιστα, οι νεαροί πήραν μαζί τους σκούπες για να σκουπίσουν γύρω από το αυτοσχέδιο μνημείο τους, αλλά και δύο κιθάρες και καθισμένοι οκλαδόν τραγούδησαν τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, τιμώντας τη μνήμη και το έργο του την ημέρα της κηδείας του.

Παρών κι ο Πάνος Ρούτσι

Η ΕΛ.ΑΣ. βεβαίως ήταν παρούσα. Τι έκανε όμως; Προσέγγισε τους συγκεντρωμένους και τους είπε ότι η συνάθροισή τους απαγορεύεται πλέον από τον νόμο. Οι νεαροί, καθώς και κάποιοι γονείς θυμάτων των Τεμπών, δεν απομακρύνθηκαν όμως, παρέμειναν καθιστοί στο «απαγορευμένο» μέρος τραγουδώντας, ήσυχα και ειρηνικά. Αντί να τους συλλάβουν, όπως ορίζει ο νέος νόμος, οι αστυνομικοί τούς άφησαν μέχρι που αποχώρησαν ησύχως. Τυχόν εντάσεις αποφεύχθηκαν λοιπόν, αλλά ο νέος νόμος τυπικά δεν τηρήθηκε. Εν τω μεταξύ συγγενείς των θυμάτων έχουν προαναγγείλει ότι θα πηγαίνουν κάθε μέρα εκεί, στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα (το Σάββατο μόνο μέτρησα τέσσερις οικογένειες). «Από σήμερα και κάθε βράδυ θα βρίσκομαι στο Σύνταγμα, στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, και καλώ όλους τους πολίτες να είναι στο πλευρό μου» είπε χαρακτηριστικά ο Πάνος Ρούτσι στο Mega. Τι θα γίνει επομένως; Θα πάνε να τους συλλάβουν;

Και οι αγρότες στο Σύνταγμα

Μέσα σε όλους αυτούς τους πονοκεφάλους της κυβέρνησης, προσθέστε και την προαναγγελία του δυναμικού συλλαλητηρίου που αποφάσισαν για τις 11 Νοεμβρίου αγροτικοί και κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί και σύλλογοι, στο φόντο των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σοβαρών καθυστερήσεων στις καταβολές των κοινοτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Οι αγροκτηνοτρόφοι έχουν λοιπόν σχηματίσει ήδη επιτροπές αγώνα, συσπειρώνονται και διαμηνύουν ότι θα συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή. Δηλαδή αν ανέβουν το πεζοδρόμιο τίποτα κρητικοί κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να πάνε τα ΜΑΤ να τους συλλάβουν. Καλά θα πάει όλο αυτό.

Ο Ανδρουλάκης και το… Χέρφιλντ

Εκτός από τη δίκη των υπευθύνων για την εμπορία του παράνομου λογισμικού Predator, πραγματοποιήθηκε αυτές τις ημέρες και μία ακόμα δίκη, που δεν αφορά τις υποκλοπές αλλά τα απόνερά τους… Αναφέρομαι στην αγωγή που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο δικηγόρος του κρεοπώλη στον οποίο ανήκε η πιστωτική κάρτα που πλήρωσε τα μολυσμένα SMS του Predator. Ο δικηγόρος είχε θιγεί επειδή ο Ανδρουλάκης τον είχε χαρακτηρίσει «ακραιφνή χρυσαυγίτη». Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες (αν κι έχουν την πλάκα τους). Θα μεταφέρω μόνο μια σκηνή, όπως μου μεταφέρθηκε, έτσι, για να πάρουμε μια γεύση από όσα γίνονται συχνά πυκνά στα δικαστήρια. Μάρτυρας του ενάγοντος ήταν ο βετεράνος δημοσιογράφος Σπύρος Χατζάρας, ο οποίος, σε κάπως έντονο ύφος, ρώτησε τον δικηγόρο του Ανδρουλάκη «εγώ ήμουν στο αεροπλάνο με τον Ανδρέα και τη Μιμή όταν επέστρεφαν από το Χέρφιλντ, ο κ. Ανδρουλάκης πού ήταν τότε;». Οπότε ο δικηγόρος (και γέννημα θρέμμα ΠΑΣΟΚ) Χρήστος Κακλαμάνης απάντησε: «Στη Β’ Δημοτικού».

Δύο βραδιές υποδοχής

Πολλά σάς έχω γράψει για την επικείμενη άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αυτό που δεν σας έχω γράψει είναι το πόσο πυρετωδώς προετοιμάζονται εδώ για την υποδοχή της αυτοί που θέλουν να την τιμήσουν και να τη γνωρίσουν. Τις πρώτες ημέρες της λοιπόν, εκτός από την εγκατάστασή της στην πρεσβεία και την πρεσβευτική κατοικία (το λεγόμενο Jefferson House), θα τις περάσει με τραπέζια, γκαλά, κοκτέιλ και άλλες κοινωνικές και διπλωματικές εκδηλώσεις, απαραίτητες για να γνωριστεί καλά με τη χώρα μας. Αφετηρία αποτελεί μια βραδιά υποδοχής την 1η Νοεμβρίου στο Πάρκο Ελευθερίας, με διοργανώτρια την Επιτροπή Φιλίας Ελλάδας – Ισραήλ. Μου μεταφέρθηκε ωστόσο ότι την επομένη, 2 Νοεμβρίου, προγραμματίστηκε και μια βραδιά μετά μουσικής, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με υψηλούς προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών και μέλη της κυβέρνησης. Θυμίζω, άλλωστε, ότι η νέα πρεσβευτής προσφάτως πήγε σε κάλεσμα ομογενειακό στο Λονδίνο, με τον ίδιο τραγουδιστή επί σκηνής, και το γλέντησε με την ψυχή της, όπως διαβεβαιώνουν αρκετοί παριστάμενοι.