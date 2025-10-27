Συνολικό ποσό 30 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους εκτιμάται ότι θα επενδυθεί στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2027, όπως αναφέρει η ΤτΕ σε ανάλυσή της για την ελληνική οικονομία. Εξ αυτών, περίπου τα μισά χρήματα συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ενώ το υπόλοιπο ποσό αποτελείται από πόρους ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, υπολογίζεται ότι η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης εκταμίευσης όλων των πόρων, θα οδηγήσει σε συνολική αύξηση 7% του πραγματικού (αποπληθωρισμένου) ΑΕΠ από την αρχή εφαρμογής του το 2021 έως το τέλος του 2026. Επιπλέον, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την απασχόληση, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις εξαγωγές και τη συλλογή φόρων, ενώ μακροπρόθεσμα εκτιμάται ότι θα φέρει μόνιμες αυξήσεις στο ΑΕΠ, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας.

Στην ανάλυση της ΤτΕ αναφέρεται επίσης ότι μια σειρά από δεδομένα δείχνουν ότι η αναπτυξιακή πορεία της χώρας θα συνεχιστεί να κινείται με ταχείς ρυθμούς, πάνω από τον μ.ό. της ευρωζώνης. Θετικά κρίνεται η πορεία των επενδύσεων, όπου καταγράφηκε αύξηση 6,5% σε ετήσια βάση, χάρη στην επανεκκίνηση των κατασκευών, καθώς και στις επενδύσεις για εξοπλισμό. Επιπλέον, σημειώνεται ότι παρατηρείται βελτίωση στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας, κυρίως χάρη στη μείωση των εισαγωγών.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, η κεντρική τράπεζα αναφέρει ότι βραχυπρόθεσμα η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο περιορισμός του πληθωρισμου, η επιτάχυνση των επενδύσεων και η κάλυψη της αναντιστοιχίας που παρατηρείται στην αγορά εργασίας μεταξύ των προσόντων που ζητούν οι εργοδότες και αυτών που υπάρχουν στο εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, επισημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και να παρθούν μέτρα πρόληψης καταστροφών, να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, να διατηρηθεί η δημοσιονομική σταθερότητα και να προχωρήσει η διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Μακροπρόθεσμα, η ΤτΕ ζητά τη διατήρηση των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για να εξασφαλίζεται η μείωση του δημόσιου χρέους, την εφαρμογή δομικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω βελτίωσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Τέλος, αναφέρει ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προγραμματισμένες ιδιωτικοποιήσεις και η αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας, καθώς και να ενισχυθούν η καινοτομία, η εκπαίδευση και το γνωσιακό κεφάλαιο.