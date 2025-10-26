Η βασική ισλαμική ιδέα πως ο κόσμος χωρίζεται σε δύο κομμάτια, αντίθετα το ένα στο άλλο, εκφράζεται παραστατικά από ένα σύνθημα που είχαν γράψει οι ακραίοι οπαδοί του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) πριν λίγα χρόνια: «Το Χαλιφάτο δεν θα έχει σύνορα, μόνο μέτωπα!».

Το ένα κομμάτι του κόσμου είναι η «Χώρα του Θεού» (Dar al Islam). Eκεί δηλαδή όπου ζουν και ελέγχουν το κράτος οι μουσουλμάνοι. Και το άλλο είναι η «Χώρα του Πολέμου» (Dar al Harb). Όπου κυριαρχούν οι λεγόμενοι άπιστοι, και την οποία οι ισλαμιστές διεκδικούν.

Το Κοράνι είναι γεμάτο από προτροπές προς τους πιστούς να μη γίνονται φίλοι ή να συμμαχούν με τους άπιστους. Αντίθετα, καθοδηγούνται να μάχονται με στόχο την υποταγή των εχθρών τους, που ζουν στη γη των απίστων. Στις περιπτώσεις που οι μουσουλμάνοι ζουν κάτω από την κυριαρχία των απίστων, οι εντολές – κυρίως των «χαντίντ» (ιερές διδασκαλίες) – είναι σαφείς. Οφείλουν να παλεύουν και να προετοιμάζονται για την τελική τους επικράτηση. Χωρίς προηγουμένως να χάνουν τον χαρακτήρα τους και να ξεχνούν τους στόχους τους.

Γι’ αυτό και όλες οι μετακινήσεις (μεταναστεύσεις) πιστών του Ισλάμ σε χριστιανικές ή άλλες αλλόθρησκες χώρες, για καλύτερες θεωρητικά πάντα συνθήκες ζωής, δεν γίνονται με εγκατάλειψη των θρησκευτικών τους αρχών, αξιών και συνηθειών. Φεύγουν από εκεί που δυστυχούν και υποτίθεται πως υποφέρουν, και μεταφέρουν στο μέρος της νέας διαμονής τους όλες τις αξίες, συνήθειες και νοοτροπίες από τις οποίες πάσχισαν, θεωρητικά, να απαλλαγούν.

Σύμφωνα με τα χαντίντ αυτή είναι η αποστολή και ο προορισμός τους. Να μετατρέψουν τις χώρες των απίστων σε εικόνα και ομοίωση των κοινωνιών που δηλώνουν υποταγή (= Ισλάμ) στα κελέσματα του Προφήτη. Το πιο αξιόπιστο εγχειρίδιο ισλαμικής νομολογίας, το «Με Στήριγμα τον Ταξιδιώτη», αποκαλεί, κατά τον γνωστό ισλαμολόγο Πίτερ Τάουνσεντ, τον «Χώρο του Πολέμου» «εχθρικά εδάφη» και προτρέπει τους μουσουλμάνους ηγέτες που συνορεύουν μαζί τους να τους τραβήξουν με κάθε μέσο, ακόμα και με πόλεμο, προς τη δική τους πλευρά.

Οι «χώρες του πολέμου», ή του «Ξίφους» (όπως κάποιοι το ερμηνεύουν), δεν βρίσκονται πραγματικά ποτέ σε ειρήνη με το Ισλάμ. Η αντιπαλότητα είναι μόνιμη μέχρι κάποιος να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά και να εξαφανίσει τον άλλο. Αυτές είναι οι εντολές των ιερών διδασκαλιών και ουδείς μουσουλμάνος δεν επιτρέπεται ειλικρινά να τις αμφισβητήσει.

Γι’ αυτό και η Χαμάς όταν επιδιώκει την ολική εξολόθρευση του Ισραήλ δεν εκφράζει μια τζιχαντιστική ακρότητα. Είναι η ουσία της ισλαμικής διδασκαλίας. Εχει απόλυτο δίκιο ο πρόεδρος Ερντογάν όταν δηλώνει πως «δεν υπάρχει μετριοπαθές και ακραίο Ισλάμ – υπάρχει μόνο Ισλάμ». Άσχετα αν οι Δυτικοί, εθελοτυφλούντες, αρνούνται να ακούσουν.

Οπως είχε δηλώσει ο Σάμιουελ Χάντινγκτον: «Τα σύνορα του Ισλάμ στάζουν αίμα». Κι όταν κάποιοι τον αμφισβήτησαν, δεν δίστασε να τους υποδείξει να μελετήσουν τα σχετικά ποσοτικά γεωπολιτικά δεδομένα για την επιβεβαίωση των λεγομένων του…