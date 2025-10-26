Η κρουαζιέρα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος του τουρισμού, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, και η χώρα μας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη, καθώς θεωρείται ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς λόγω της πολυνησίας της και της γεωγραφικής θέσης της.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο στον παγκόσμιο χάρτη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μία πολυπολιτισμική περιοχή μοναδική στο είδος της καθώς συνδυάζει τις κρουαζιέρες των τριών ηπείρων, ενώνοντας Ευρώπη, Αφρική και Ασία. Δεν είναι επομένως τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια η κρουαζιέρα στη χώρα μας αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς, ιδιαίτερα μετά την πανδημία.

Το 2023 οι προσεγγίσεις πλοίων σε ελληνικά λιμάνια ανήλθαν σε 5.227, ενώ το 2024 αυξήθηκαν σε 5.490 (+5%). Για το 2025 η πρόβλεψη είναι 5.700 προσεγγίσεις (+3,8%). Επίσης, οι επισκέψεις από 7.002.571 το 2023 ανέβηκαν σε 7.927.709 το 2024 (+13,2%), ενώ για το 2025 προβλέπεται να φτάσουν τις 8.370.000 (+5,6%).

«Η κρουαζιέρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο» τόνισε η Μαρία Δεληγιάννη, εκπρόσωπος της CLIA στην Ελλάδα, μιλώντας πρόσφατα, στην εκδήλωση εγκαινίων της έκθεσης για την κρουαζιέρα με τίτλο «The Voyage» στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Οι επιβάτες κρουαζιέρας το 2024 ανήλθαν σε 1,8 εκατομμύρια και επισκέφθηκαν 48 ελληνικά λιμάνια.

Η οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας το 2023 ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 973 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν 22.600 νέες θέσεις εργασίας. Για το 2025 αναμένεται αύξηση των επιβατών κατά 6%, με ανάλογη άνοδο και στα έσοδα του κλάδου.

Η Μύκονος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: σύμφωνα με μελέτη του οργανισμού Oxford Economics, το 2024 περίπου 1,3 εκατ. επιβάτες επισκέφθηκαν το νησί (όλοι transit) και 215.000 μέλη πληρώματος, οδηγώντας σε συνολικές δαπάνες ύψους 159 εκατ. ευρώ. Η συνολική συνεισφορά, συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης και επαγόμενης, εκτιμάται σε 201 εκατ. ευρώ.

Το πρόβλημα, όπως επεσήμανε η Μ. Δεληγιάννη, είναι ότι το 55% της συνολικής κίνησης συγκεντρώνεται σε μόλις τρεις προορισμούς – τον Πειραιά, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Η ανάγκη για ισορροπημένη ανάπτυξη και διεύρυνση των προορισμών καθιστά επιτακτική τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον κλάδο και επέκτασης σε νέους προορισμούς.

Νέοι προορισμοί

Ήδη ορισμένες εταιρείες κρουαζιέρας επιλέγουν νέους προορισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η MSC Cruises, η οποία το 2025 πραγματοποίησε 525 προσεγγίσεις, εκ των οποίων 435 με πλοία της MSC Cruises και 90 με πλοία της θυγατρικής Explora Journeys, σε 21 ελληνικούς προορισμούς.

Επίσης ένα άλλο παράδειγμα έρχεται από την εταιρεία πολυτελών κρουαζιέρων The Ritz-Carlton Yacht Collection, η οποία το 2026 έχει εντάξει στα ταξίδια της προορισμούς όπως τη Νάξο, την Αμοργό, τη Μήλο και την Πύλο, εκτός από Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο κ.λπ.

Στην εκδήλωση τονίστηκε η ανάγκη για ολιστική διαχείριση της κρουαζιέρας, ώστε η προσφορά της να είναι πολυεπίπεδη και όπως τόνισε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης στην ίδια εκδήλωση «η ανάπτυξη του κλάδου να προχωρά με σχεδιασμό, ισορροπία και σεβασμό προς τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών, τη φυσική και πολιτιστική τους ταυτότητα, καθώς και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».