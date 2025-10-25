Όσοι πιστεύουν ότι η υπόθεση με την «προστασία» του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη ολοκληρώθηκε την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από την επεισοδιακή ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, ενημερώνω ότι δεν πρέπει να βιάζονται διότι το έργο έχει κι άλλες συνέχειες.

Σοβαρές και λιγότερο σοβαρές. Παράδειγμα, τι θα γίνει την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, όταν στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση ενώπιον της υπουργού Παιδείας Σοφ. Ζαχαράκη, και όσων εκ της πολιτικής ηγεσίας έχουν ξεμείνει στην Αθήνα, και δεν θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη, στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση;

Σενάρια που διακινούνται από διάφορες πλευρές, αναφέρουν ότι δίπλα στην εξέδρα των επισήμων θα επιχειρήσουν να σταθούν και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Πρόκειται για μια αγωνιστική «ιδέα», την πατρότητα της οποίας διεκδικεί η ακτιβίστρια πρόεδρος μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή (Κωνσταντοπούλου). Πλην όμως όπως διακινείται, δεν τελεί – επί του παρόντος – της εγκρίσεως της «προέδρου» Καρυστιανού, με την οποία η πρόεδρος Ζωή εξακολουθεί να είναι στα μαχαίρια, ως γνωστόν.

Μακριά κι αγαπημένοι

Ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε μια συνέντευξη που έδωσε προχθές Πέμπτη, το ξέκοψε. «Εγώ δεν φοβάμαι (επεισόδια στην παρέλαση…) οι νόμοι γίνονται για να εφαρμόζονται. Πάντα στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της δημοκρατικής ευαισθησίας. Και της ευαισθησίας απέναντι σε μια σειρά γεγονότα, όπως είναι τα Τέμπη (…) σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα εφαρμοστεί και ο νόμος».

Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια; Οτι μακριά κι αγαπημένοι. Μην το επιχειρήσετε καν. Αν το επιχειρήσετε θα ‘χουμε «τραβήγματα».

Μίλησα μαζί του κι εγώ έπειτα από αυτές τις δηλώσεις. Τον βρήκα προβληματισμένο, αλλά όχι αγχωμένο. Θέλει να εξελιχθούν όλα όσο πιο ομαλά γίνεται. Ποτέ άλλωστε δεν υπήρξε συγκρουσιακός. Αλλά όταν λέει ότι «θα εφαρμοστεί ο νόμος», το εννοεί.

Πόλεμος νεύρων

Στο πλαίσιο του πολέμου νεύρων που είναι προφανές ότι διεξάγεται, κυκλοφορεί στην πιάτσα ότι αν οι συγγενείς παρεμποδιστούν από την ΕΛ.ΑΣ. και δεν καταφέρουν να σταθούν δίπλα στην εξέδρα των επισήμων, ώστε ή παρελαύνουσα μαθητική νεολαία να αποδώσει «τιμές» στην «πρόεδρο» Καρυστιανού ή την πρόεδρο Ζωή επικεφαλής ομάδας συγγενών, εξετάζονται δύο εναλλακτικές:

Να μαζευτούν, σε ευδιάκριτη θέση στο απέναντι πεζοδρόμιο από αυτό όπου θα βρίσκεται η εξέδρα των επισήμων. Έτσι ώστε τα παιδιά, αντί να γυρνούν το κεφάλι προς την πλευρά των επισήμων για τον καθιερωμένο χαιρετισμό, να στρέφουν το κεφάλι προς την άλλη πλευρά όπου θα στέκονται οι συγγενείς των θυμάτων.

Αν και αυτό αποκλειστεί από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., να καταφύγουν σε ένα ευδιάκριτο σημείο της Πανεπιστημίου, ώστε να στηθεί εκεί το σκηνικό.

Ναι, ξέρω, όλο αυτό, θυμίζει το 2010-2012 με τους «αγανακτισμένους», που έβαζαν τα παιδιά τους που παρήλαυναν με το που έφταναν μπροστά στην εξέδρα των επισήμων, να μουντζώνουν και να φτύνουν την πολιτική ηγεσία. Δυστυχώς, η ιστορία, φαίνεται να επαναλαμβάνεται…

Εγκαίνια χωρίς Άδωνη

Πληροφορία άλλη, αφορώσα την 29η Οκτωβρίου – χώρος Πεντάγωνο. Εγκαίνια της ολοκαίνουργιας πρόσοψης του κτιρίου που στεγάζει τα αρχηγεία των τριών Όπλων, και τα γραφεία των υπουργών και υφυπουργών Άμυνας. Το έργο που κόστισε περί τα 10 εκατομμύρια και κατασκευάστηκε πάνω σε σχέδια και μελέτες του κορυφαίου έλληνα γλύπτη Κώστα Βαρώτσου (εργάστηκε αφιλοκερδώς, ο γλύπτης), θα εγκαινιαστεί την επομένη της εθνικής επετείου, κατά τη διάρκεια μιας λαμπρής τελετής.

Έχουν δε κληθεί στα εγκαίνια, οι πάντες. Πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες. ‘Ενας δεν θα παραστεί. Ο Άδωνις. «Δεν έχω χρόνο», μου είπε ο ίδιος μεσοβδόμαδα. Εγώ να το δεχθώ, ο υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας όμως;

Απ’ ό,τι γίνεται φανερό, οι σχέσεις των δύο κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι σε οριακό σημείο…

Θα ζητήσει και εξηγήσεις

Και σας έχω και το καλύτερο. Έπειτα από αυτά που είπε στους διαδρόμους της Βουλής, ο Γεωργιάδης (ότι αυτός, ακόμη κι από το κρεβάτι του πόνου θα υποστήριζε τροπολογία που αφορούσε το υπουργείο του), σύντομα θα ακούσετε και τα καινούργια.

Αν σε καμιά εβδομάδα ο χώρος μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη παρουσιάζει την ίδια εικόνα, θα έχουμε καινούργια δήλωση ή ανάρτηση του Άδωνη με την οποία θα αφήνει να εννοηθεί ότι το υπουργείο Άμυνας παραλείπει να ασκήσει τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί.

Δεν είναι πλάκα, είναι αλήθεια! Θα ζητάει εξηγήσεις. Και μπορεί να το κάνει και ακόμη καλύτερο, μπορώ να σας πω: μέχρι και να ζητάει από τον Μητσοτάκη να μεταφέρει στο υπουργείο… Υγείας την ευθύνη για την καθαριότητα και τη φύλαξη του χώρου, τον έχω ικανό!

Ετοιμάζει νομοσχέδιο – τομή

Στο μεταξύ η ίδια η τελετή των εγκαινίων της καινούργιας όψης του Πενταγώνου έχει περιβληθεί με ένα μυστήριο, τρομερό, σχετικά με τις προθέσεις του υπουργού κ. Δένδια. Σενάρια επί σεναρίων κυκλοφορούν, σχετικά με την παραμονή του ή όχι στην κυβέρνηση. Κατά το επικρατούν δε σενάριο, ο κ. Δένδιας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα εγκαίνια, θα αναγγείλει, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου, ότι… παραιτείται!!!

Παραμύθια! Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, κι όσοι το κατασκεύασαν αυτό, δεν ξέρουν πραγματικά τι τους γίνεται. Παραίτηση δεν υπάρχει, και ως απόδειξη αυτού αναφέρεται ότι τις επόμενες λίγες εβδομάδες ο υπουργός Άμυνας θα καταθέσει προς διαβούλευση το κορυφαίο – όπως θεωρεί – νομοθέτημα που επεξεργάζεται εδώ και έναν χρόνο σχεδόν, ήτοι τη νέα οργανωτική δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόκειται για νομοσχέδιο-τομή στη σημερινή δομή των ΕΔ, το οποίο, όπως λένε οι συνεργάτες του, «τα αλλάζει όλα», και μετατρέπει τα τρία Οπλα σε σύγχρονες δυνάμεις αποτροπής!

Νέα μορφή και για το Μνημείο

Τώρα, σε σχέση με το «έργο» που ανέλαβε (ή καλύτερα του ανατέθηκε) για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, έχω είδηση: σύντομα, πρόκειται να ανατεθεί σε μελετητικό γραφείο η επεξεργασία μιας πρότασης για τη συνολική αναβάθμιση του Μνημείου, ώστε να λάβει μια πιο εξελιγμένη μορφή, και εκπληρώνοντας παράλληλα την «αποστολή» του, να καταστεί κορυφαίο τοπόσημο για την πρωτεύουσα. Στη συνέχεια θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για τη νέα μορφή του Μνημείου…

Το αποτύπωμα του Σαββόπουλου

Σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο είναι η πάνδημη κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, και όλοι εμείς που μεγαλώσαμε με τις μουσικές του, σκύβουμε ευλαβικά το γόνυ σε έναν άξιο Ελληνα, που μας συνόδευσε σε χαρές και λύπες, σε γιορτές και μοναχικές στιγμές, σε γλέντια και προσωπικές ήττες.

Σε ό,τι με αφορά έχω να αναφέρω ότι ένιωσα μεγάλη τιμή, όταν μια φορά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, μου δήλωσε ότι «με διαβάζει καθημερινά», και με ενθάρρυνε «να μη γονατίσω» – ήταν οι εποχές που ολόκληρη η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της, να σταματήσω να γράφω.

Έχουν γραφτεί τα άπειρα, από τους πάντες, για το τεράστιο αποτύπωμα που άφησε ο Διονύσης Σαββόπουλος στη σύγχρονη Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, κανένας άλλος μουσικός, πλην ίσως του Μίκη Θεοδωράκη δεν επηρέασε με τα λόγια και τη μουσική του τόσο πολύ τους Ελληνες. Ο Σαββόπουλος ήταν η προσωποποίηση της Μεταπολίτευσης!

Καλό κατευόδιο να έχει. Η Ελλάδα έγινε φτωχότερη με τη φυγή του στο επέκεινα…