Η εποχή Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να ξεκινήσει και επίσημα από σήμερα στον Παναθηναϊκό. Επί της ουσίας ξεκίνησε χθες, τη μέρα δηλαδή που ο ισπανός προπονητής έφτασε στην Ελλάδα. Ο Μπενίτεθ προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 16:00, με πτήση από τη Μαδρίτη. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είχαν φροντίσει να περάσει απαρατήρητος από τον κόσμο, με τον ισπανό προπονητή να κατευθύνεται προς το ξενοδοχείο που του είχε κλείσει ο Παναθηναϊκός και να ενημερώνεται συνεχώς για το τι συνέβαινε στο Ρότερνταμ με τις καιρικές συνθήκες και αν θα γίνει το ματς της νέας του ομάδας με τη Φέγενορντ ή όχι.

Ο Μπενίτεθ δεν ήθελε σε καμία περίπτωση το παιχνίδι να αναβαλλόταν για σήμερα το πρωί, όπως υπήρξε η σκέψη από τους ανθρώπους της UEFA, αφού θα ήταν ελάχιστος ο χρόνος που θα είχε στη διάθεσή του για να προετοιμάσει το ματς της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο στο οποίο θα κάνει και το ντεμπούτο του στον πάγκο. Ο ισπανός προπονητής έφτασε στην Ελλάδα με τους τέσσερις συνεργάτες του και από σήμερα αναμένεται να… σηκώσουν μανίκια.

Γνωριμία με την υπόλοιπη ομάδα και τους ποδοσφαιριστές, επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και αύριο προπόνηση ενόψει του αγώνα της Κυριακής. Κάποιες πληροφορίες ανέφεραν πως ο Μπενίτεθ παρακολούθησε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο και άλλους διοικούντες την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό πριν ή μετά την αυριανή προπόνηση να παρουσιαστεί στα ΜΜΕ ο νέος προπονητής της ομάδας.

Τεχνικός διευθυντής

Πλέον ο Γιάννης Αλαφούζος και το επιτελείο του «τρέχουν» το θέμα του τεχνικού διευθυντή και της αντικατάστασης του Γιάννη Παπαδημητρίου. Με τη γνώμη φυσικά και του Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος όπως και στο θέμα του προπονητή θα έχει λόγο και σε αυτό του νέου τεχνικού διευθυντή. Η επιλογή αναμένεται να είναι από το εξωτερικό, με τις αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας να είναι αυτή τη στιγμή οι επικρατέστερες για τον επόμενο τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού. Επιπλέον, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να προκύψουν κι άλλες αλλαγές στην ΠΑΕ και συγκεκριμένα σε υψηλές θέσεις εντός ομάδας.