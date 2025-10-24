Η τραγική και αιφνίδια απώλεια της 16χρονης στο Γκάζι έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ όσο περνούν οι μέρες, περισσότερα ερωτήματα γεννιούνται για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το μοιραίο ξημέρωμα. Πέρα από τον ανθρώπινο πόνο, η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το χαοτικό τοπίο που επικρατεί στις διασυνδέσεις μεταξύ ΕΚΑΒ, νοσοκομείων και Αστυνομίας – ένα αλαλούμ που αφήνει σκιές σε μια τραγωδία που ίσως να μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά.

Το χρονικό της μοιραίας νύχτας

Ηταν λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα της Κυριακής όταν η 16χρονη, που είχε βγει για διασκέδαση με φίλους σε κλαμπ της οδού Δεκελέων, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Βγήκε για λίγο έξω, έκανε λίγα βήματα και παραπάτησε, πέφτοντας πάνω σε μια τζαμαρία. Οι φίλοι της πάγωσαν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κοπέλα σωριάστηκε στο πεζοδρόμιο. Περαστικοί και θαμώνες έτρεξαν να βοηθήσουν, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός. Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση περίπου στη 01.50 π.μ. για «ανακοπή ανηλίκου στο Γκάζι». Το πλήρωμα έφτασε στο σημείο και προσπάθησε να τη διασώσει. Η 16χρονη μεταφέρθηκε αμέσως στον Ευαγγελισμό, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε λίγη ώρα αργότερα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αιτία θανάτου πνευμονική εμβολή. Ενα εύρημα που προκαλεί απορία, δεδομένου του νεαρού της ηλικίας, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποιος παράγοντας που συνέβαλε στο τραγικό αποτέλεσμα.

Ενώ η οικογένεια θρηνούσε, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις έφεραν στην επιφάνεια μια σύγχυση αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Το νοσοκομείο και ο αρμόδιος υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, ανέφεραν ότι υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση της Αστυνομίας για τον θάνατο της ανήλικης, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.

Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ. με δική της ανακοίνωση αντέτεινε πως δεν υπήρξε καμία προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Αμεσης Δράσης ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αστυνομία, «ο πατέρας της 16χρονης μετέβη αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο νοσοκομείο». Δηλαδή, η πρώτη ουσιαστική ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. έγινε εκ των υστέρων, από τον ίδιο τον πατέρα. Αυτό το αλαλούμ μεταξύ ΕΚΑΒ, νοσοκομείου και Αστυνομίας έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Γιατί δεν ενημερώθηκε έγκαιρα η Αμεση Δράση; Υπήρξε λάθος στη διαδικασία διαβίβασης της πληροφορίας; Ποιος τελικά ειδοποίησε ποιον; Ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Οι φίλοι της 16χρονης κατέθεσαν ότι πριν πάνε στο κλαμπ είχαν πιει αλκοόλ – «ένα μπουκάλι βότκα», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Λένε επίσης ότι το κορίτσι δεν παραπονέθηκε για κάτι σοβαρό, μόνο ότι αισθανόταν λίγο ζάλη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν το αλκοόλ ή κάποια άλλη ουσία μπορεί να συνδέεται με την εμβολή, ωστόσο οι επιστήμονες τονίζουν ότι τέτοια παθολογικά φαινόμενα μπορεί να εκδηλωθούν αιφνίδια, ακόμη και χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα.

Ο πατέρας της 16χρονης, συντετριμμένος, δήλωσε ξεσπώντας: «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Θέλω να μάθω γιατί πέθανε το παιδί μου, τι έγινε». Σε λίγες μόνο φράσεις συμπυκνώνει όλο τον πόνο και την απόγνωση ενός γονιού που είδε τη ζωή του να καταρρέει μέσα σε μια νύχτα. Ζητεί απαντήσεις, διαφάνεια και δικαιοσύνη – όχι μόνο για τη μνήμη του παιδιού του, αλλά και για να μη βιώσει άλλη οικογένεια μια τέτοια τραγωδία.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Η προανάκριση συνεχίζεται, με την ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζει όλες τις πτυχές: αν υπήρξε καθυστέρηση στη διακομιδή, ποιος ακριβώς έκανε την κλήση στο ΕΚΑΒ, αν υπήρχε υπεύθυνος ασφαλείας ή ιατρική κάλυψη στο κατάστημα, και ποιο ήταν το ακριβές χρονικό διάστημα ανάμεσα στην πτώση της κοπέλας και στην άφιξη του ασθενοφόρου. Παράλληλα, αναζητούνται βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να καθορίσουν αν υπήρξαν εξωγενείς παράγοντες που επιβάρυναν την υγεία της.