Για να συμφωνήσουμε προκαταβολικά: αν δεν είδες, πραγματικά δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν περνάει από το μυαλό σου η ιστορία του χθεσινοβραδινού Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός στο Μονζουίκ για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Champions League. Δεν μπορείς να φανταστείς πως μια 6-1 επικράτηση μπορεί να έχει (αρνητικό) πρωταγωνιστή έναν ανεκδιήγητο διαιτητή. Κάποιον Ουρς Σνάιντερ από την Ελβετία. Και έναν καθρέφτη παραμορφωτικό…

Ναι, ούτε ο χαρισματικός Φερμίν Λόπες με το χατ τρικ του (7΄, 39′, 76΄) ούτε ο Μάρκους Ράσφορντ που κέρδισε ένα ανύπαρκτο πέναλτι (το μετέτρεψε σε γκολ ο Λαμίν Γιαμάλ στο 68΄) και εκμεταλλεύθηκε με ντοπιέτα τον επίλογο (74΄, 79΄). Ενας 40χρονος Ελβετός με σφυρίχτρα έγραψε το χθεσινό σενάριο. Με αποδείξεις. Στο σημείο όπου ο Ολυμπιακός μειώνοντας με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε 1-2 (53΄με πέναλτι μέσω VAR που γύρισε τη φάση πίσω και ενώ ακυρώθηκε γκολ που πέτυχε ο Μαροκινός με κεφαλιά) είχε πάρει ξεκάθαρα το momentum σκαρώνοντας ανατροπή.

Τα ίσια ανάποδα

Εκεί παρενέβη ο Σνάιντερ. Και ανακάλυψε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Σαντιάγκο Εσε (57΄). Δέχθηκε επιθετικό φάουλ ο Αργεντινός από τον Μαρκ Κασάντο. Δόθηκε το φάουλ ανάποδα και μαζί μια κίτρινη που άφησε τον Ολυμπιακό με δέκα. Και μιας και πρέπει να γίνονται όλα κατανοητά; Σε κίτρινη κάρτα (έστω τη δεύτερη) VAR δεν υπάρχει. Αρα κανένα περιθώριο αντίδρασης. Μέχρι και η «Marca» έγραφε χθες το βράδυ ότι ήταν τεράστιο λάθος αυτή η αποβολή και άλλαξε τη διαδρομή του ματς. Αλλά τι να το κάνεις…

Οκτώ λεπτά αργότερα ο – frontman σε μπάντα χέβι μέταλ αλλά στην ψυχή… χασάπης – Σνάιντερ ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά δίνοντας το πέναλτι στον Ράσφορντ (65΄). Μάζεψε ξεκάθαρα τα χέρια του ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ξάπλωσε ο Αγγλος εκβιάζοντας. Του έκανε το χατίρι ο ελβετός διαιτητής. Και εκεί που ο Ολυμπιακός κοιτούσε στα μάτια την Μπαρτσελόνα βρισκόταν πλέον με παίκτη λιγότερο για 40 λεπτά. Και με 1-3 στην πλάτη με πέναλτι – μαϊμού για το τελευταίο μισάωρο. «Σοκ που δεδομένα μάς επηρέασε ψυχικά», το είπε ο Παναγιώτης Ρέτσος. «Και έπειτα χάσαμε τη συγκέντρωσή μας», πρόσθεσε. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου μια τέτοια κίτρινη κάρτα, που έγινε κόκκινη κάρτα», συμπλήρωσε ο Ντάνι Γκαρθία. Ακόμη καλύτερα όμως το είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που σπάνια θα τον ακούσεις να μιλά για διαιτητές.

Η ατάκα και οι τρεις τραυματίες

«Ηταν κάποια στιγμή που ήμασταν μέσα στο ματς. Ολα άλλαξαν όμως από τις αποφάσεις του διαιτητή. Μια αποβολή που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ενα πέναλτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δυστυχώς όμως σε λίγες ημέρες θα θυμούνται μόνο το τελικό σκορ. Κανείς δεν θα θυμάται πώς έγινε αυτό το σκορ», το φιλοσόφησε ο Βάσκος που μέσα στα άλλα θα πρέπει ενόψει Κυριακής για την ΑΕΚ στο Γ. Καραϊσκάκης να βρει λύσεις και για μια σειρά από τραυματισμούς. Εχασε τον Τσικίνιο (αντικαταστάθηκε στο 31΄ από τον Ντιόγκο Νασιμέντο). Εχασε τον Φρανσίσκο Ορτέγκα (αντικαταστάθηκε στο 53΄ από τον Μπρούνο Νασιμέντο). Αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα και ο Ζέλσον Μαρτίνς (46΄, από τον Μουζακίτη), δίνοντας την εντύπωση πως ένιωσε μια ενόχληση. Αλλά αυτά θα φανούν σήμερα…

Οι φωνές του Ροσέτι

Χθες βράδυ στο Μονζουίκ έγιναν κι άλλα. Και μάλιστα, για χάρη του Ουρς Σνάιντερ. Βλέπετε, παρατηρητής διαιτησίας του ματς ήταν ο ίδιος ο Ρομπέρτο Ροσέτι. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA. Το ρεπορτάζ λέει ότι κατέβηκε στα αποδυτήρια του Σνάιντερ ο Ιταλός. Και ότι οι φωνές ακούγονταν μέχρι έξω. Λογικό. Δεν μπορεί σε αυτό το επίπεδο, σε ματς Champions League, να εξελίσσεται μια τέτοια φαρσοκωμωδία με πρωταγωνιστή έναν διαιτητή. Σε ματς που λόγω της ώρας του πιθανόν το είδε ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ευρώπη. Ντροπή…

Το αν…

Και το ποδόσφαιρο; Προφανώς σε μια τέτοια ιστορία μένει στην άκρη. Και η τόλμη του Ολυμπιακού να παίξει μες στη φωλιά της Μπάρτσα το ποδόσφαιρό του. Και ο τρόπος που επέστρεψε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μειώνοντας και δείχνοντας ικανός για όλα, παρότι είχε ήδη χάσει Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς. Και ο τρόπος που το διπλό σοκ της αποβολής και του πέναλτι άλλαξε τα δεδομένα και μεταμόρφωσε μια μάχη σε μονόλογο. Κανείς δεν ξέρει αν οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν όντως να φέρουν τα πάνω κάτω. Και δεν θα το μάθουμε ποτέ, για το χατίρι ενός διαιτητή.

Η συνέχεια

Μένει ότι η Μπαρτσελόνα έκανε τη δουλειά της, ατσαλάκωτη και με ευρύ σκορ, στην αντίστροφή μέτρηση πριν από το ντέρμπι της Κυριακής στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ για τη La Liga. Και ότι ο Ολυμπιακός που συνεχίζει με έναν βαθμό – αυτόν της πρεμιέρας με την Πάφο στο Φάληρο – επί της ουσίας τώρα μπαίνει εκ νέου στην εξίσωση του Champions League. Την επόμενη αγωνιστική φιλοξενεί την Αϊντχόφεν (4/11) και καίγεται για τους τρεις βαθμούς. Αυτό το τετ α τετ θα γίνει η πυξίδα του σε ένα ταξίδι που τραβά ως τα τέλη Γενάρη. Και έχει ακόμη Ρεάλ Μαδρίτης και Λεβερκούζεν εντός. Και Καϊράτ Αλμάτι και Αγιαξ εκτός. Ολα μπορεί να συμβούν. Φτάνει να έρθει η νίκη με τους Ολλανδούς.

Μπαρτσελόνα (Χ. Φλικ): Σέζνι, Κουντέ (75′ Αραούχο), Κουμπαρσί, Γκαρσία, Μπαλντέ (75′ Μαρτίν), Κασαδό, Πέδρι, Γιαμάλ (75′ Μπάρντζι), Φερνάντες (59′ Ντε Γιονγκ), Λόπεθ, Ράσφορντ.

Ολυμπιακός (Χ.Λ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα (53′ Μπρούνο), Εσε, Γκαρθία, Μαρτίνς (46′ Μουζακίτης), Τσικίνιο (31′ Νασιμέντο), Ποντένσε (78′ Γιάρεμτσουκ), Ελ Κααμπί (78′ Ταρέμι).

Διαιτητής: Σνάιντερ (Ελβετία).