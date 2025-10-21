Οι υπογραφές με το Κάιρο δεν περιορίζονται μόνον σε μνημόνια για τη Μονή Σινά. Το αναφέρω γιατί πληροφορούμαι ότι μνημόνιο συνεργασίας θα υπογράψει και η Αρχή Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος υπό τον πρόεδρό της, τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, με την αντίστοιχη Αρχή της Αιγύπτου. Πρόκειται για μια συνεργασία με ιδιαίτερη σημασία, καθώς, εκτός από το προφανές προνόμιο της άμεσης δικαστικής συνεργασίας, η «αδελφοποίηση» αυτή έχει και μια ξεχωριστή αξία στο γεωπολιτικό ψηφιδωτό. Η οποία γίνεται, νομίζω, σαφέστερη από το γεγονός ότι ο επικεφαλής της αιγυπτιακής Αρχής είναι ο δικαστής Αχμέντ αλ Σίσι. Ο αδερφός του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και, παράλληλα, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του, που φέρεται να είναι, ατύπως αλλά ουσιαστικά, ο ισχυρότερος παράγοντας της αιγυπτιακής Δικαιοσύνης.

Πρωτοβουλία Αιγύπτου

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που μου μεταφέρουν οι πληροφοριοδότες μου είναι πως η πρωτοβουλία για τη συνεργασία ανήκει στην αιγυπτιακή Αρχή που επέλεξε την ελληνική Αρχή προκειμένου να αντλήσει από την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην έρευνα υποθέσεων αυτού του τύπου. Η Αρχή της Αιγύπτου θα έχει συνεργασία και με άλλους θεσμικούς φορείς στη χώρα μας που συνεργάζονται για την αποκάλυψη τέτοιων υποθέσεων και μπορούν να εισφέρουν τις γνώσεις τους προς την ίδια κατεύθυνση. Η επισημοποίηση του πρότζεκτ θα είναι η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών την Πέμπτη.

Ο Ανδρουλάκης στη δίκη για το Predator

Αύριο ξεκινά και πάλι η δίκη για τις υποκλοπές με το Predator και, εκτός απροόπτου, θα έχουμε και κλήση των πρώτων πολιτικών προσώπων ως μαρτύρων υποστήριξης κατηγορίας. Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη είναι, θυμίζω, ο Γιάννης Λαβράνος, ως δικαιούχος της εταιρείας Krikel, καθώς και οι Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού, μέτοχοι της εταιρείας Intellexa, η οποία κατασκευάζει και εμπορεύεται το Predator. Ο πρώτος που αναμένεται να κληθεί για κατάθεση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που ανακάλυψε πως υπήρξε στόχος παγίδευσης με το λογισμικό, ανοίγοντας την αυλαία του σκανδάλου. Το δεύτερο πολιτικό πρόσωπο στη λίστα μαρτύρων είναι η Ολγα Γεροβασίλη, η οποία είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου μετά από δημοσιεύματα που την έφεραν να έχει κι αυτή στοχοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να καταθέσει και ο Χρήστος Σπίρτζης. Θυμίζω ότι, μετά από παραπάνω από δύο χρόνια έρευνας, οι μόνες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι πέντε ιδιώτες αφορούν αποκλειστικά τα πλημμελήματα της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών.

Αλλού στόχευε και αλλού κάρφωσε

Δεν πήγε και πάρα πολύ καλά με τους συντρόφους του στη Νέα Αριστερά η δήλωση που έκανε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, χαρακτηρίζοντας το οικονομικό πρόγραμμα με το οποίο πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 «μη κοστολογημένο». Πολλούς ξένισε αυτό το «άδειασμα» του πρώην υπουργού στον Αλέξη Τσίπρα, μιας και όλοι τους, τότε, ήταν στο ίδιο κόμμα. Πόσο μάλλον που τότε τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η Εφη Αχτσιόγλου. Η οποία σήμερα μοιράζεται με τον Τσακαλώτο τα έδρανα της Νέας Αριστεράς. Η ίδια η Αχτσιόγλου ερωτηθείσα (στο Mega) είπε πως η δήλωση Τσακαλώτου ήταν «άστοχη ως προς το τάιμινγκ», αλλά και «ανακριβής ως προς το περιεχόμενο». Το θέμα θα σχολιαστεί στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς που έχει προγραμματιστεί να γίνει μέσα στην εβδομάδα.

Συνεργασίες και δίαυλοι

Μιας και τα παραπάνω είναι… απόνερα της κινητοποίησης Τσίπρα, το βασικό θέμα στην εσωκομματική ατζέντα της Νέας Αριστεράς θα είναι οι συνεργασίες και το ενδεχόμενο άνοιγμα διαύλων με τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς. Τα υπαρκτά και τα υπό ίδρυση… Εκκρεμεί άλλωστε να «κλειδώσει» και η ημερομηνία του συνεδρίου τους, το οποίο σχεδιαζόταν αρχικά να γίνει εντός Δεκεμβρίου, αλλά μετά διαπίστωσαν ότι εκείνες τις ημέρες θα συζητείται ο προϋπολογισμός στη Βουλή.

Ε, όχι και διάσπαση…

Ακόμη πιο βαρύ, πάντως, είναι το κλίμα στην Κουμουνδούρου από την παραίτηση Τσίπρα και τις κακές δημοσκοπικές επιδόσεις. Προσπαθούν να βρουν κοινό βηματισμό τα στελέχη που είναι διχασμένα ανάμεσα στη «σκληρή» γραμμή τήρησης αποστάσεων από τον Τσίπρα και στη γραμμή ουδετερότητας που προτάσσει ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης το πήγε ακόμη πιο πέρα: «Θεωρώ αδιανόητη την άποψη που ερμηνεύει την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ως διάσπαση. Μην τρελαθούμε κιόλας». Πρόσθεσε δε ότι βρίσκει ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά του Τσίπρα «ότι ίσως σύντομα στο μέλλον να συναντηθούμε».