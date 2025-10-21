Αποκαλυπτική για όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν ο Οργανισμός βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και για το κλίμα φόβου που κυριαρχεί ανάμεσα στους υπαλλήλους ήταν η εξέταση της μάρτυρος – κλειδί στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία κατέθεσε χθες στο πλαίσιο της δίκης που ξεκίνησε και αφορά την «εξαφάνιση» φακέλου με «κόκκινους» ΑΦΜ που δεν έφτασε στη Δικαιοσύνη.

Στο εδώλιο του Δ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για το σκέλος αυτό της υπόθεσης κάθονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια Αμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Εργων Αθανασία Ρέππα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία είναι μάρτυρας σε πολλές υποθέσεις για παράνομες επιδοτήσεις που με βάση δικούς της ελέγχους ξεκίνησαν μια σειρά από σημαντικές ποινικές δικογραφίες, με ψυχραιμία εισέφερε στο δικαστήριο όσα πραγματικά περιστατικά γνωρίζει.

«Ξεκίνησα να ελέγχω ΑΦΜ στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Διαπίστωσα ότι για 99 ΑΦΜ υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν δεν βρίσκονταν στην κατοχή αυτών που έπαιρναν την επιδότηση. Αλλος τις δήλωνε μια χρονιά, άλλος την επόμενη. Επρόκειτο καθαρά για τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων», είπε η μάρτυρας, θέλοντας να καταδείξει τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, όπως πρόσθεσε, ήταν εκείνος που είχε δώσει σαφή εντολή τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα ευρήματα να διαβιβαστούν στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2020, ο Γρ. Βάρρας αποχώρησε από τη διοίκηση του Οργανισμού και λίγες μέρες αργότερα έλαβε e-mail από τον τότε γενικό διευθυντή προκειμένου να παραδώσει τους φακέλους στον Δ. Μελά και την Αθ. Ρέππα.

Μόλις η Παρασκευή Τυχεροπούλου συγκέντρωσε τα στοιχεία, όπως είπε χθες στην κατάθεσή της, «τα παρέδωσα στις 17 Νοεμβρίου στο γραφείο του κ. Μελά. Ερχόταν εκείνη τη στιγμή και η κυρία Ρέππα». Και από εκείνη τη στιγμή, συμπλήρωσε, «μου αφαιρέθηκε το δικαίωμα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είδα πως τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και εμφανίζονταν με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά στα οποία είχα καταλήξει εγώ».

«Διαφορετικά συμπεράσματα»

Πρόεδρος: Τι εννοείτε όταν λέτε ότι πολλαπλασιάζονταν;

Μάρτυρας: Είχα καταχωρίσει ένα έντυπο ελέγχου και ξαφνικά έβλεπα οκτώ με το όνομά μου και διαφορετικά συμπεράσματα. Τα αρνητικά έντυπα είχαν μπροστά κωδικό -1, που αργότερα έμαθα ότι δεν λαμβανόταν υπόψη. Και όλοι οι έλεγχοι μου δόθηκαν για «επανέλεγχο».

Τότε βέβαια η μάρτυρας δεν αντιλήφθηκε ότι αυτή η κίνηση έκρυβε οποιαδήποτε σκοπιμότητα, ούτε θεώρησε ότι υπήρχε κίνδυνος για εκείνη. Λίγο καιρό αργότερα, όμως, η μάρτυρας δέχθηκε απειλή από ελεγχόμενο παραγωγό, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία με τους διαλόγους που διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή.

«Με πλησίασε ο κ. Ξυλούρης και μου είπε θυμωμένος πως αν είναι να κλείσει το σπίτι του, θα το κάνει ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια η Π. Τυχεροπούλου διευκρίνισε ότι ουδέποτε δέχθηκε πιέσεις από τους δύο κατηγορουμένους, αλλά περιέγραψε ένα κλίμα απαξίωσης που βίωνε: «Είχα αποκλειστεί υπηρεσιακά. Διαδιδόταν ότι είμαι “τρελή” και ότι δημιουργώ προβλήματα στον Οργανισμό. Μου μετέφεραν ότι ο κ. Μελάς το είχε πει αυτό σε συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Υπάρχει φόβος στον Οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν».

Πάντως ο Δ. Μελάς, εξεταζόμενος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι ουδέποτε ακούμπησε τον επίδικο φάκελο και ότι η κατηγορία αυτή είναι έωλη.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 19 Ιανουαρίου 2026.