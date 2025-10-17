Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε η παρουσία του Τζέφρι Πάιατ και του Τόμας Μίλερ στη συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με επενδυτές και μέλη του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου στην Ουάσιγκτον. Οι δύο πρώην πρεσβευτές των ΗΠΑ στην Ελλάδα διατηρούν ακόμα παραπάνω από ενεργούς διαύλους επικοινωνίας με την Αθήνα, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την παρουσία τους στην εκδήλωση. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι, πέρα από την καλή σχέση και τα καλά λόγια που εισέπραξε από τους δύο έμπειρους διπλωμάτες, ο υπουργός Οικονομικών συνομιλεί στο ταξίδι του σε συνεχή βάση με τη νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εν αναμονή της άφιξης της τελευταίας στη χώρα μας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε και με τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκικής Δημοκρατίας Mehmet Şimşek. Οι δύο υπουργοί αφού αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής και τουρκικής οικονομίας, συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την τόνωση των επενδύσεων και την προώθηση κοινών έργων στους τομείς της καινοτομίας, της πράσινης και της ψηφιακής ανάπτυξης. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία αύξησης του διμερούς εμπορίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως. Επίσης, τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των επενδυτικών ροών και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας και της κοινής ευημερίας.

Δηλώσεις με νόημα για το Χρηματιστήριο

«Εάν η προσφορά ανταλλαγής της Euronext για την απόκτηση όλων των μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) είναι επιτυχής, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Ελλάδα θα επωφεληθούν επίσης από το ολοκληρωμένο μοντέλο της Euronext», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του ΔΣ της Euronext Στεφάν Μπουζνά. «Η Euronext είναι έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βαθύτερο απόθεμα ρευστότητας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εταιρειών», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της ΕΕ και να υπάρξει κοινή εποπτεία στις χρηματαγορές της Ευρώπης. Σημειώνεται ότι το ΔΣ της ΕΧΑΕ επιβεβαίωσε την Τετάρτη την ομόφωνη στήριξή του στη δημόσια πρόταση της Euronext για το σύνολο των μετοχών της ΕΧΑΕ.

Η Μελόνι φορολογεί τις ιταλικές τράπεζες

Η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να εισπράξει περισσότερα από 11 δισ. ευρώ από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες κατά την περίοδο 2026-2028 για τη χρηματοδότηση του κρατικού κορβανά, σύμφωνα με σχέδιο προϋπολογισμού που στάλθηκε στις Αρχές της ΕΕ για έγκριση χθες Πέμπτη. Η εισφορά θα είναι μόνιμη και όχι εφάπαξ και θα ανέλθει στο 0,19% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) τόσο το 2026 όσο και το 2027 και στο 0,1% το 2028, ανέφερε το σχέδιο. Το ζήτημα πυροδοτεί εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των χρηματοοικονομικών λόμπι, καθώς και διαιρέσεις εντός του δεξιού συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Ο υπουργός Οικονομίας Τζανκάρλο Τζορτζέτι και το κόμμα του, η Λέγκα, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι ο ιταλικός χρηματοπιστωτικός τομέας έχει αποκομίσει «στρατοσφαιρικά κέρδη» τα τελευταία πέντε χρόνια και τώρα πρέπει να στηρίζει τα κρατικά οικονομικά.

Διακοπές ρεύματος

Το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις από την παλαιότητα του δικτύου ηλεκτροδότησης στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, σε συνεργασία με τη Netrino. Οπως καταγράφει η έρευνα, διακοπές ρεύματος 1-2 φορές τον χρόνο δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το 71% των επιχειρήσεων, ενώ 12% αναφέρει μηνιαίες ή και συχνότερες. Μάλιστα, η διάρκεια των διακοπών κυμαίνεται μεταξύ 1-3 ωρών, σύμφωνα με το 46%, ενώ το 10% αναφέρει διακοπές άνω των τριών ωρών, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (62%). Από τις επιχειρήσεις μόνο το 9% φέρεται να απευθύνθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ και μόλις το 14% έλαβε αποζημίωση, ενώ το 18% ασφαλίζει την επιχείρησή του για κινδύνους από διακοπές ρεύματος – όμως μόνο το 24% έχει λάβει αποζημίωση από διακοπή ρεύματος. Επιπλέον 45% έχουν επενδύσει σε UPS, ενώ μόλις 7% εγκατέστησαν γεννήτριες.

Εγκαίνια στο Ζωγράφειο

Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου ελληνόφωνου Ζωγράφειου Λυκείου στην Κωνσταντινούπολη έλαβαν χώρα την περασμένη Τετάρτη. Στα εγκαίνια έδωσαν το «παρών» υψηλόβαθμα στελέχη των ελληνικών τραπεζών, που δώρισαν από κοινού συνολικό ποσό 800.000 ευρώ, σημαντικά αυξημένο από την αρχικά ανακοινωθείσα δωρεά 500.000 ευρώ. Με τη δωρεά της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), το συμβολικό για τον Ελληνισμό της Πόλης κτίριο ανακαινίστηκε πλήρως και θωρακίστηκε αντισεισμικά.

Σταθερά επιτόκια για μικρές επιχειρήσεις

Σταθερό επιτόκιο επιλέγουν τέσσερις στις δέκα μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Alpha Bank, προτιμώντας την ασφάλεια των σταθερών δόσεων αποπληρωμής των δανείων τους. Η τράπεζα εισήγαγε το σταθερό επιτόκιο σε όλα της τα επιχειρηματικά προϊόντα από το 2023, με το επιτόκιο να κυμαίνεται από 2% έως 8,5% και τη διάρκεια των δανείων να φτάνει έως τα 12 έτη.

Αλλαγές για τους αγρότες

Σημαντικές αλλαγές φέρνει για τους αγρότες και τις επιδοτήσεις η πρόταση της Κομισιόν να καταργηθούν, από το 2027, τα αγροτικά δικαιώματα και να θεσπιστεί ενίσχυση αγροτών και παραγωγών βάσει επιλέξιμης έκτασης. Μάλιστα, στην πρόταση υπάρχει ρητή αναφορά για μείωση της χρηματοδότησης στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, με τα συνολικά κονδύλια να κατεβαίνουν από τα υφιστάμενα σχεδόν στο μισό. Το επόμενο διάστημα οι κινητοποιήσεις των αγροτών πανευρωπαϊκά θα είναι αναπόφευκτες.