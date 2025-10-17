Eκδοση συντάξεων σε έναν μήνα υπόσχεται ο ΕΦΚΑ από το τέλος του 2026, όταν – όπως εκτιμάται – θα έχουν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των 56 εκατομμυρίων σελίδων του «χαρτοβασιλείου» του ΕΦΚΑ και το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

Σήμερα όσοι ασφαλισμένοι έχουν διαδοχική ασφάλιση (δηλαδή δύο Ταμεία και άνω) περιμένουν έως και δύο χρόνια για να λάβουν την κύρια σύνταξή τους, ενώ για την επικουρική υπάρχουν καταγγελίες για καθυστέρηση έως και 3 χρόνια! Τονίζεται ότι παρόμοιες εξαγγελίες για ταχύτατη έκδοση συντάξεων (ακόμα και σε μία ημέρα) έχουν γίνει κατά κόρον και στο παρελθόν.

Πάντως ο ΕΦΚΑ εισέρχεται σε τροχιά πλήρους ψηφιοποίησης. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πλήρως ηλεκτρονικό ιστορικό ενσήμων για κάθε ασφαλισμένο έως το φθινόπωρο του 2026, οδηγώντας σε έκδοση συντάξεων (σύμφωνα με τη διοίκηση του φορέα) μέσα σε 30 ημέρες από την αίτηση.

Η πλήρης διασύνδεση των Ταμείων και η ψηφιακή ανάγνωση του ασφαλιστικού βίου αποτελούν τη βάση του σχεδίου. Ο λεγόμενος «ηλεκτρονικός φάκελος ενσήμων» θα καλύπτει αναδρομικά τα δεδομένα από το 1980 και μετά, παρέχοντας ένα ενιαίο ψηφιακό αποτύπωμα ασφάλισης.

Το μέτρο θα συμβάλλει στην ταχεία διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισμένων. Επίσης, τα αποτελέσματα και τα δεδομένα της ψηφιοποίησης θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να τροφοδοτήσουν υφιστάμενα ή υπό σχεδιασμό πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ (π.χ. σύστημα συντάξεων, σύστημα διαχείρισης ασφαλιστικής ιστορίας, ΑΤΛΑΣ κ.λπ.). Ωφελούμενοι από τη δράση θα είναι κυρίως οι υποψήφιοι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, αφού η επιτάχυνση της διαδικασίας της απονομής θα οδηγήσει σε εξάλειψη της ταλαιπωρίας που ενδεχομένως υφίστανται σήμερα, ανεξαρτήτως του φορέα προέλευσής τους και ειδικότερα αν υπήρχε διαδοχική ασφάλιση.

Η ψηφιοποίηση δεν περιορίζεται μόνο στις συντάξεις, αλλά αναμένεται να βελτιώσει συνολικά την εξυπηρέτηση των πολιτών σε ζητήματα όπως η ασφαλιστική ενημερότητα, η απονομή επιδομάτων και η χορήγηση παροχών. Ο ψηφιακός φάκελος θα λειτουργεί ως πύλη ταχείας πληροφόρησης και διεκπεραίωσης για κάθε συναλλαγή με τον ΕΦΚΑ.

Τονίζεται ότι ήδη είναι σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα «Dashboard του πολίτη», δίνοντας τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους να παίρνουν χρήσιμες πληροφορίες με ένα κλικ από τον υπολογιστή αλλά και το κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή με ένα κλικ ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει την ασφαλιστική του ιστορία και ό,τι τον αφορά σε σχέση με τον ΕΦΚΑ σε μία οθόνη. Σήμερα έχει σαρωθεί το 65% των εγγράφων, ενώ για το 40% μπορούν να εξαχθούν δεδομένα και το 25% έχει ήδη μετασχηματιστεί ψηφιακά. Ως το τέλος του χρόνου θα έχει σαρωθεί το σύνολο των εγγράφων (θα ακολουθήσουν και άλλα που στοιβάζονται σε χαρτόκουτες), ενώ στη συνέχεια θα ελεγχθούν για τυχόν λάθη έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η πλατφόρμα Dashboard

Τονίζεται ότι μέσω της νέας πλατφόρμας Dashboard οι πολίτες θα μπορούν να δουν τα ένσημά τους, τον ασφαλιστικό τους βίο, τα ραντεβού με τον ΕΦΚΑ, τα ειδοποιητήρια για την καταβολή εισφορών ή δόσεων, τα ποσοστά αναπηρίας αλλά και τα εκκαθαριστικά συντάξεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άμεσης έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Δίνεται μάλιστα και η δυνατότητα προσωποποιημένων ειδοποιήσεων και υπενθυμίσεων, ενώ σταδιακά η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται με νέες λειτουργικότητες. Το νέο ψηφιακό εργαλείο συγκεντρώνει προσωποποιημένη πληροφόρηση με ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια, ενώ η πρόσβαση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση με One Time Password (OTP). Ωστόσο η είσοδος στην πλατφόρμα προϋποθέτει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Σημειώνουμε ότι πολλοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την καταχώρισή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα άμεσα.