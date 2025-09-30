Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια πολίτες θα ωφεληθούν μέχρι τον Απρίλιο του 2026 από ενισχύσεις, φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις που ξεπερνούν συνολικά τα 2,5 δισ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων μισθούς, συντάξεις και φορολογία. Επισημαίνεται ότι τα εισοδήματα θα ενισχυθούν από τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου που θα προκύψει από τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή Ιανουάριο, αλλά και από τις αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς μετά τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τον Απρίλιο του 2026.

Πριν από την έλευση του νέου έτους, τον προσεχή Οκτώβριο, θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ τον Νοέμβριο θα καταβληθεί – αλλά με «κόφτες» – το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Ο κατώτατος μισθός προγραμματίζεται να αυξηθεί από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, δηλαδή κατά 40 ευρώ τον μήνα, με τον καθαρό μισθό να φτάνει στα 779 ευρώ. Εάν ο εργαζόμενος είναι κάτω των 25 ετών, τα μεικτά θα αυξηθούν κατά 40 ευρώ και τα καθαρά κατά 54 ευρώ, γιατί θα είναι μηδενική η παρακράτηση φόρου. Η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα επηρεάσει και τους μισθούς στο Δημόσιο.

Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που η αύξηση του κατώτατου μισθού επεκτάθηκε στο Δημόσιο και αποτέλεσε το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για δημοσίους υπαλλήλους. Οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν οριζοντίως ανεξαρτήτως βαθμίδας και ειδικότητας, ανάλογα με το ποσό αύξησης του κατώτατου μισθού.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

Περίπου 150.000 ένστολοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές τους με το νέο μισθολόγιο. Η πρώτη αύξηση στις αποδοχές των ενστόλων θα φανεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Οι αποδοχές των ενστόλων και των Σωμάτων Ασφαλείας τους επόμενους μήνες θα αυξηθούν μεσοσταθμικά από 1,5 έως 2 μισθούς, μετά την εφαρμογή των εξαγγελιών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, η πρώτη αύξηση στις αποδοχές θα φανεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, όταν θα εφαρμοστούν τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια. Οι αποδοχές αναμένεται να αυξηθούν μεσοσταθμικά κατά 145 ευρώ κάθε μήνα, ενώ οι εργαζόμενοι στην Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό υπολογίζεται πως θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα. Στη συνέχεια, η επόμενη αύξηση στα εισοδήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα φανεί τον Ιανουάριο, όταν θα ενεργοποιηθεί η φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος θα μειωθεί κατά δύο μονάδες στα τρία κλιμάκια μεταξύ 10.000 και 40.000 ευρώ, μειώνοντας τις κρατήσεις φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους της μεσαίας τάξης. Ο συντελεστής για ατομικά εισοδήματα μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ θα μειωθεί στο 20%, έναντι 22% σήμερα. Στο κλιμάκιο μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ η φορολόγηση θα περιοριστεί από το 28% στο 26%, ενώ όσοι εισπράττουν 30.000 έως 40.000 ευρώ θα δουν τον συντελεστή να υποχωρεί στο 34%, αντί για 36% που ισχύει αυτή τη στιγμή. Οι οικογένειες με παιδιά θα έχουν πρόσθετη φοροελάφρυνση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ενώ όσοι είναι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για την ηλικιακή ομάδα έως 30 ετών η φορολόγηση για το συγκεκριμένο κλιμάκιο θα ανέρχεται στο 9%.

Σε ό,τι αφορά τους μεγαλύτερους ηλικιακά οι μηνιαίες παρακρατήσεις τους θα μειωθούν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο πραγματικός μισθός τους, με ακόμα μεγαλύτερα οφέλη αν έχουν εξαρτώμενα τέκνα. Η τέταρτη αύξηση για τους ενστόλους θα έρθει τον Απρίλιο, όταν και θα δοθεί η τακτική αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος πλέον καλύπτει και το Δημόσιο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Τον Νοέμβριο θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους και επιδοματούχους. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη (με εξαίρεση τους συνταξιούχους αναπηρίας), καθώς και οι λήπτες αναπηρικών επιδομάτων ή σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα με τις νέες αυξήσεις. Οσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση. Οι περίπου 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα πάρουν το 50% της αύξησης, ώστε να εξισωθούν πλήρως ως το 2027. Ειδικότερα, τρεις κατηγορίες συνταξιούχων θα λάβουν την αύξηση του 2026, η οποία υπολογίζεται με βάση τις σημερινές οικονομικές εκτιμήσεις σε 2,6%-2,7%, ενώ θα υπάρξουν και 670.000 συνταξιούχοι που θα λάβουν αύξηση 1,3%-1,35%. Eτσι, την αύξηση του 2026 θα πάρουν:

Οσοι δεν είχαν προσωπική διαφορά ή τη μηδένισαν φέτος (2025) θα πάρουν τα Χριστούγεννα το 100% της ετήσιας αύξησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 90.000 συνταξιούχοι απάλειψαν το 2025 την προσωπική διαφορά και αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις.

συνταξιούχοι απάλειψαν το 2025 την προσωπική διαφορά και αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις. Οσοι έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που στο σύνολό του δεν θα ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης, θα πάρουν από 50,01% έως 99,99% της αύξησης.

της ετήσιας αύξησης, θα πάρουν από της αύξησης. Ολοι οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλότερη προσωπική διαφορά θα πάρουν το 50% της αύξησης. Σύμφωνα με τις προβολές του ΕΦΚΑ, με το προηγούμενο καθεστώς την επόμενη διετία θα μπορούσαν να μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά και να πάρουν αυξήσεις άλλοι 240.000-250.000 συνταξιούχοι. Ωστόσο, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα που διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά θα χρειάζονταν 5 έως 10 χρόνια για να συμψηφίσουν την προσωπική διαφορά με τις ετήσιες λογιστικές αυξήσεις και να τεθούν κάτω από την ομπρέλα των πραγματικών αυξήσεων στην τσέπη.

Με το νέο μέτρο και αυτή η κατηγορία συνταξιούχων θα μπορεί το 2026 να λάβει το 50% της ετήσιας αύξησης. Μένει να διευκρινιστεί αν οι συνταξιούχοι που θα λάβουν το ήμισυ της αύξησης, θα λάβουν και μέρος του επιδόματος προσωπικής διαφοράς, το οποίο λογικά βαίνει προς κατάργηση.

Από 1/1/2027 απαλείφεται εντελώς η προσωπική διαφορά και κάθε χρόνο θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης όλοι οι συνταξιούχοι. Τονίζεται ότι ωφελημένοι για το 2026, με αυξήσεις για πρώτη φορά ύστερα από το 2023 που ξεπάγωσε η αναπροσαρμογή των συντάξεων, θα είναι οι εξής κατηγορίες συνταξιούχων:

Οσοι έχουν σύνταξη έως 1.200 ευρώ και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς έως 50-55 ευρώ, η οποία πιθανότατα θα μηδενιστεί και θα έχουν δικαίωμα να λάβουν ολόκληρη την αύξηση. Οσοι έχουν υψηλότερη σύνταξη και μεγαλύτερη προσωπική διαφορά 100-150 ευρώ, οι οποίοι θα λάβουν τη μισή αύξηση του 2026. Σημειώνουμε ότι η μεγαλύτερη προσωπική διαφορά, έως και 450 ευρώ, καταγράφεται ακόμα και σήμερα σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ, οι οποίοι επίσης θα πάρουν το 50% της αύξησης του 2026.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

Από τον Ιανουάριο 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα φορολογική κλίμακα, μειώνοντας την παρακράτηση φόρου για δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και για συνταξιούχους με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ. Ο συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ μειώνεται στο 20%, με περαιτέρω εκπτώσεις για γονείς και ακόμη μεγαλύτερες για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Για τα εισοδήματα 20.000-30.000 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 26%, με επιπλέον μειώσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για τους νέους έως 25 ετών η φορολογία μηδενίζεται έως τις 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26-30 ετών ο συντελεστής στο κλιμάκιο 10.000-20.000 ευρώ περιορίζεται στο 9%.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

Τον Απρίλιο του νέου έτους έρχεται η 6η συνεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ξεπεράσει τα 900 ευρώ. Αυτό θα επηρεάσει περίπου 600.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τους 700.000 δημοσίους υπαλλήλους, οδηγώντας σε συνολικό όφελος για 1,3 εκατ. εργαζομένους. Παράλληλα θα αυξηθούν περίπου 20 επιδόματα, όπως ανεργίας, γονικής άδειας, μητρότητας και τριετιών.