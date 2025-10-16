Ο Παύλος Παντελίδης είναι ένα παιδί που βγήκε από τα… σπλάχνα του Παναθηναϊκού. Σε πολύ μικρή ηλικία φόρεσε τη φανέλα, αναδείχτηκε από τα τμήματα υποδομής, αλλά οι υπεύθυνοι εκείνης της εποχής δεν είχαν διακρίνει όπως θα έπρεπε το ταλέντο του. Αποδεικνύεται αυτό σήμερα, εφτά χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό: οι Πράσινοι θα πληρώσουν περισσότερο από μισό εκατομμύριο για να τον φέρουν πίσω, αφού τον είδαν να «βγάζει μάτια» με την Κηφισιά, αφού είδαν την ΑΕΚ να πλησιάζει να πάρει – μετά τον Καλοσκάμη – ένα ακόμα δικό τους ταλέντο, αφού κατάλαβαν πως πρέπει να ενισχύσουν τον ελληνικό τους κορμό.

Το κάνουν όχι μόνο με τον Παντελίδη, αλλά και με τον Ανδρέα Τετέι, που έρχεται ως… πακέτο με τον προσφάτως διεθνή εξτρέμ. Το δίδυμο της Κηφισιάς αποφάσισε ο Παναθηναϊκός να το κάνει δικό του, σε μια κίνηση που στους παλιότερους θύμισε εποχές που οι μεγάλες ομάδες αγόραζαν «πακέτο» παίκτες που είχαν ξεχωρίσει σε κάποια μικρότερη. Είναι κίνηση εντυπωσιασμού ή ουσίας; Θα το δούμε στην πράξη. Σίγουρα σε μια εποχή που τα δύο αυτά παιδιά έχουν απασχολήσει έντονα το ελληνικό φίλαθλο κοινό, είναι εντυπωσιακό να τους κλείνει ο Παναθηναϊκός.

Για να γίνει όμως κίνηση ουσίας θα πρέπει και οι δύο να παίξουν και να ενισχύσουν τον Παναθηναϊκό στην πράξη. Να πάρουν τις ευκαιρίες, να κερδίσουν θέση, να διακριθούν. Αν οι Πράσινοι τους αποκτούν απλά και μόνο για να μην πάνε σε έναν μεγάλο αντίπαλο, θα είναι λάθος. Αν τους πήραν για να εκμεταλλευτούν το ταλέντο τους, τότε θα είναι αληθινή η ενίσχυση του ρόστερ και θα επωφεληθεί ο Παναθηναϊκός από μια κίνηση ξαφνική, όσο και εντυπωσιακή, αρκετά πριν μπούμε σε περίοδο μεταγραφών.