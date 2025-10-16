Εκείνοι που τον έζησαν στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας, έχουν να το λένε χρόνια ολόκληρα αναμένοντας τη δικαίωση μιας αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Ειδικά οι πιο κοντινοί του φίλοι: Ο Χοσέ Χολέμπας, ο Κώστας Μήτρογλου, ο Κώστας Μανωλάς, ο Γιάννης Μανιάτης, ο Ελίνι Δημούτσος κ.λπ. Οσοι πέρασαν ώρες ακούγοντας τις ιδέες του για το παιχνίδι. Οσοι τον είδαν να εξελίσσεται και να ωριμάζει στα χρόνια που αγωνίστηκε στην Ισπανία και την Ολλανδία. Οσοι σιγουρεύτηκαν ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης Σιόβας θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ποδόσφαιρο φορώντας το κοστούμι του. Σαν τεχνοκράτης…

Τι δεν (μπορεί να) περίμεναν; Πως ο αριστεροπόδαρος Δραμινός και η χάρη του θα γίνονταν θέμα συζήτησης αυτές τις ημέρες στα «κεντρικά» της UEFA. Ο πρώτος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής στην ιστορία που εντάχθηκε στο περίφημο πρόγραμμα MIP (Executive Master for International Players) της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ναι, μια ακόμη καινοτομία του Ολυμπιακού που προφανώς του έδειξε τον δρόμο. Και μια ακόμη επιβεβαίωση για τον τρόπο που οι Ερυθρόλευκοι ξεκλειδώνουν με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια «άγνωστες» στο ελληνικό κοινό ποδοσφαιρικές πίστες.

Το club που άνοιξε τον δρόμο στον νυν τεχνικό διευθυντή της Γιουβέντους, Φρανσουά Μοντέστο. Που έκανε εικόνα του τον Κριστιάν Καρεμπέ. Που έχει στον Ρέντη τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς σε ρόλο αθλητικού διευθυντή. Το ίδιο που έδωσε το «οκ» ώστε ο Δημήτρης Σιόβας να ξεκινήσει το ταξίδι για τον επόμενο προορισμό του, ενόσω φορά τη φανέλα της ομάδας Β΄ συνδράμοντας ουσιαστικά στην ποδοσφαιρική ενηλικίωση μιας σειράς νεαρών άσων που μόλις πέρασαν από τα τμήματα υποδομής στην όχθη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Το είχαν συμφωνήσει από την πρώτη στιγμή. Και έτσι και έγινε. Ποιο είναι το φοβερό της υπόθεσης; Οτι η τάξη του 2025-27 είναι ένας μικρός… Ολυμπιακός. Μαζί με τον Σιόβα είναι μαθητές ο Αλφρεντ Φινμπόγκασον, ο Ομάρ Ελαμπντελαουί και ο Καρίμ Ανσαριφάρντ. Το αποκάλυψε μια ανάρτηση του Γιάννη Μανιάτη. Μια φωτογραφία του προχθές από τη Νιόν. Εκείνος το πήρε το πτυχίο του με την τάξη 2023-25.

Με την ευκαιρία; Και ο Κριστιάν Καρεμπέ είναι κάτοχος του MIP. Παρακολούθησε μάλιστα τον πρώτο κύκλο του εγχειρήματος στη διετία 2015-17. Ηταν μάλιστα παρέα με τον άλλοτε ερυθρόλευκο Ερίκ Αμπιντάλ που διετέλεσε αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα. Και ήταν την ίδια εποχή μαζί τους ο Νίκος Νταμπίζας, ο πρώτος Ελληνας που ακολούθησε αυτόν τον δρόμο.

Ο μετέπειτα τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Σεμπάστιαν Κελ, ο σπουδαίος πορτογάλος στράικερ Νούνο Γκόμες που εργάζεται στη FIFA κ.λπ. Στην επίσημη ιστοσελίδα του εγχειρήματος (www.uefamip.com) φτάνει μια ματιά για να καταλάβεις πως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία καμαρώνει όχι μόνο για την απόπειρα, αλλά και για τη σχεδόν εξασφαλισμένη επιτυχία του. Το επιβεβαιώνουν οι αριθμοί που δεσπόζουν κάτω από το «from players to leaders» – από παίκτες… ηγέτες – moto: 138 απόφοιτοι από 52 διαφορετικές χώρες. Και το 90% ήδη με κοστούμι. Εχοντας κερδίσει τη θέση τους σε κάποια από τα ισχυρά οργανογράμματα των ποδοσφαιρικών club της Ευρώπης.

Ιδιαίτερο «σχολείο»

Αυτό οραματίστηκε η UEFΑ. Ενα ιδιαίτερο «σχολείο» όπου διεθνείς ποδοσφαιριστές, μέσα από συγκεκριμένη εκπαίδευση οκτώ εβδομάδων μπορούν να κερδίσουν το δικαίωμα μιας δεύτερης καριέρας παραμένοντας ως τεχνοκράτες στο παιχνίδι. Και φυσικά όσα το ίδιο το ποδόσφαιρο μπορεί να κερδίσει, επωφελούμενο από την εξέλιξη αυτή. Να ορίζουν την τύχη του στο υψηλότερο επίπεδο των αποφάσεων, όσοι ίδρωσαν τη φανέλα.

Το πτυχίο αυτό έχουν στα χέρια του ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο Γκαΐθκα Μεντιέτα, ο Λουίς Γκαρσία, ο Γιούρι Τζοργκαέφ, ο Ζουνίνιο, ο Ντιντιέ Ντρογκμπά κ.λπ. Το έχουν στην κατοχή τους επίσης οι πρωταθλητές Ευρώπης 2004, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρύζας. Ο Χρήστος Καρυπίδης του ΠΑΟΚ, ο Παναγιώτης Κονέ που δούλεψε σαν τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ, ο Στάθης Ταυλαρίδης.

Η διαφορά του Σιόβα; Είπαμε. Ο πρώτος που μπήκε σε αυτόν τον διετή κύκλο σπουδών δίχως να έχει κρεμάσει ακόμη τα παπούτσια του. Η τάξη 2025-27 άνοιξε τις εργασίες της στη Νιόν. Το επόμενο ραντεβού είναι στο τετραήμερο 15-19 Δεκεμβρίου στο Παρίσι (Strategic management and leadership). Ακολουθεί τον Φλεβάρη ένα τετραήμερο στη Λισαβόνα (13-16/6) κ.λπ. με την τελική εξέταση να προκύπτει στο Ρίο της Βραζιλίας, τον Απρίλη του 2027.