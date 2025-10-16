«Δεν υπάρχει αυτή η χώρα» – επεισόδιο 758ο. Η Αστυνομία συνέλαβε χθες δύο τύπους, οι οποίοι διαχειρίζονταν διαδικτυακή ομάδα, αποτελούμενη από 201.000 μέλη. Ποιο ήταν το αντικείμενο αυτής της ομάδας στα social media; Ενημέρωνε τα μέλη για το πού υπάρχουν μπλόκα της Αστυνομίας την ημέρα αλλά κυρίως τη νύχτα. Για ποιο λόγο αλληλοενημερώνονταν όλοι αυτοί; Για να αποφεύγουν τον έλεγχο για ταχύτητα, αλκοόλ, εγκληματικές ενέργειες, άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ κ.λπ. Προσπορίζονταν κάποιο όφελος οι δυο τύποι που συνελήφθησαν, ώστε αρχικά να συγκροτήσουν την ομάδα και εν συνεχεία να τη συντηρούν; Όχι. Δεν προκύπτει από πουθενά κάτι τέτοιο. Οπότε καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν παραλογισμό, χωρίς αρχή και τέλος, και επιπλέον για μια άθλια αντικοινωνική συμπεριφορά. Γιατί αν ο τσόγλανος που τρέχει με 200 τα ξημερώματα στη Συγγρού ειδοποιηθεί ότι παρακάτω έχει μπλόκο της Τροχαίας, θα κόψει μεν ταχύτητα για να μην τον πιάσουν τα ραντάρ, αλλά με το που θα περάσει το μπλόκο θα τρέξει με 250 στη συνέχεια για να κερδίσει τον… χαμένο χρόνο της ανοησίας. Και μπορεί μεν παρακάτω να σκοτώσει κανέναν φουκαρά, αλλά αυτό οι διαχειριστές της ομάδας «αποφυγής της Αστυνομίας» δεν θα το μάθουν ποτέ. Και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας! Αυτοί μια μαγκιά, εκ του ασφαλούς, κάνουν, και τίποτε περισσότερο…

Η επέλαση των βανδάλων

«Δεν υπάρχει αυτή η χώρα» – επεισόδιο 759ο. Βανδαλισμοί. Βανδαλισμοί παντού. Στις στάσεις των λεωφορείων, στους καθρέφτες των διασταυρώσεων που βοηθούν πεζούς και αυτοκίνητα, στους φωτεινούς σηματοδότες, στους τοίχους δημόσιων κτιρίων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, παντού. Και στα σχολεία. Στη Ραφήνα, πρόσφατα, στο πλαίσιο μιας «κατάληψης» (αυτή η σύγχρονη τραγωδία της ελληνικής εκπαίδευσης), «μαθητές» (ο Θεός να τους κάνει) κατέστρεψαν σχολικές αίθουσες και τεχνολογικό εξοπλισμό. Στην Άνδρο, άλλα καλόπαιδα άνοιξαν το λάστιχο και το άφησαν να τρέχει νερό μέσα στο κτίριο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αίθουσες στο υπόγειο και το ισόγειο του συγκροτήματος. Κατέστρεψαν εξοπλισμό, καλώδια (πώς δεν σκότωσε κανέναν το ρεύμα – είναι θαύμα) και επιπλέον, ως επιστέγασμα του «έργου» τους, έβαλαν μέσα στο κτίριο και έναν κάδο απορριμμάτων, προφανώς προς υποδήλωση της πραγματικής τους ιδιότητας.

Στη Θεσσαλονίκη, ο ίδιος ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, απηυδισμένος από τις καταστροφές, κατήγγειλε σειρά βανδαλισμών. Από απειλητικά συνθήματα εναντίον του σε τοίχο μιας παιδικής χαράς στην Άνω Πόλη μέχρι την καταστροφή διαφημιστικών πινακίδων για τα 60ά «Δημήτρια» (τις γιορτές πολιτισμού της πόλης – αναμενόμενο, πώς να αντέξουν τον πολιτισμό οι βάνδαλοι;) και τον βανδαλισμό ενός έργου του Θ. Λάλα, ενός ζωγραφισμένου από τον ίδιο μικρού Smart, το οποίο είχε τοποθετηθεί στη Νέα Παραλία, στο πλαίσιο της δράσης «Mataroa Street Contes».

Και αυτά όλα είναι «παραγωγή» τελευταίας εσοδείας – τριών τεσσάρων ημερών.

Ανάπηρο νομικό καθεστώς

Και είναι αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά, λόγω της έκτασης που είχαν οι καταστροφές. Προφανέστατα υπάρχουν κι άλλα τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν. Αλλά το συμπέρασμα είναι ένα: ο βανδαλισμός ως φαινόμενο διατρέχει ολόκληρο τον κορμό της κοινωνίας. Μέλη της οποίας είναι οι καταστροφείς, αλλά μέλη της επίσης και όλοι εμείς οι υπόλοιποι οι οποίοι θα πληρώσουμε για την αποκατάσταση των ζημιών. Διότι το ανάπηρο νομικό καθεστώς που ισχύει δεν επιβάλλει να πληρωθούν οι ζημιές από αυτούς που τις επιφέρουν. Κι ό,τι προβλέπεται σχετικά από τη νομοθεσία είναι χάδι. Αν βεβαίως ποτέ βρεθούν και προσαχθούν στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι. Διότι επικρατεί το «έλα, μωρέ, παιδιά είναι».

Παιδιά είναι, συμφωνώ. Αλλά…

— Κάνεις κατάληψη, παιδί μου, στο σχολείο σου για να καταγγείλεις την κοινωνική αδικία και το καταστρέφεις; Πολύ ωραία, αλλά όταν τελειώσεις με το καλό την πάλη σου ενάντια στο σάπιο κατεστημένο, αυτό που σε εξώθησε στην κατάληψη, να ξέρεις ότι θα στείλω τον λογαριασμό των καταστροφών στη μαμά και τον μπαμπά σου.

Καθαρές εξηγήσεις. Για όλους. Παιδιά και γονείς. Ναι, το ξέρω, όλα αυτά σημαίνουν καλύτερη αστυνόμευση, ενδεχομένως και επιτήρηση, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να επιβαρύνεται το Δημόσιο με την αποκατάσταση όσων προκαλούν κάθε φορά τα «έργα» των σύγχρονων βανδάλων. Έλεος πια. Και είναι επιπλέον και θέμα (κοινωνικής) παιδείας. Τα παιδιά δεν διδάσκονται να αγαπούν ό,τι τους προσφέρεται δωρεάν. Το καταστρέφουν γιατί δεν σκέφτονται καν ότι αυτό που καταστρέφουν το έχουν πληρώσει και οι γονείς τους. Αν ενημερωθούν ότι του λοιπού θα το πληρώνουν μόνοι τους, ίσως κάτι αλλάξει…

«Φταίει το ακροατήριο»

Κάποτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Τασούλας, σε μια αντίστοιχη περίπτωση, για την οποία συζητούσαμε και είχαμε συμφωνήσει ότι όντως «δεν υπάρχει αυτή η χώρα», μου είπε κάτι θαυμάσιο, το οποίο δεν ξέρω αν είναι δικό του ή αν το διάβασε κάπου. Πως για ό,τι μας συμβαίνει «συχνά δεν φταίει ο θίασος, φταίει το ακροατήριο»!

Και τον δικαίωσα χθες, πληροφορούμενος τη σύλληψη από την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ. των δύο αυτών που προανέφερα – ο ένας μάλιστα είναι 59 ετών, άκουσον άκουσον…

Καμία ενσυναίσθηση. Κι αυτός αύριο, που θα γίνουν εκλογές, θα προσέλθει στις κάλπες, μαζί με όλους τους υπόλοιπους, και θα ψηφίσει για να αναδείξει κυβέρνηση στον τόπο. Και η ψήφος του θα έχει την ίδια αξία με όλων, υμών και ημών.

Δεν υπάρχει σωτηρία, είμαι πεπεισμένος…

Ιδρώνει τη… φανέλα της Ακαδημίας

Μια που ο λόγος περί προέδρων της Δημοκρατίας, να αναφέρω εδώ ότι η παρουσία του πρώην προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου στην παρηκμασμένη Ακαδημία Αθηνών τής έδωσε μια ζωντάνια που έως τη δική του αναγόρευση σε ακαδημαϊκό δεν διέθετε. Ο πρόεδρος Προκόπης την «ιδρώνει» (συνεχώς δε) τη φανέλα του ακαδημαϊκού, κι αυτό το αποδεικνύει η διαρκής δράση του προκειμένου να διευρυνθεί ο ορίζοντας των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας. Και επί του παρόντος είναι απλό μέλος, ε;

Τούτου δοθέντος, δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη ότι θα εκφωνήσει τον Πανηγυρικό στη συνεδρίαση της Ακαδημίας για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19.00, και το θέμα της ομιλίας του προέδρου Προκόπη έχει τίτλο «Η διαχρονική προσήλωση του Εθνους των Ελλήνων στις αρχές της Αντίστασης υπέρ της Ελευθερίας».

«Σφάξιμο στο γόνατο»

Πώς σφάζονται στην Αριστερά για το κόμμα Τσίπρα, δεν λέγεται. Και πόσο μ’ αρέσει, επίσης δεν λέγεται. Ούτε περιγράφεται. Προσέξτε, Ευκλείδης Τσακαλώτος, χθες στο ΟΝΕ (απόψε στην ΕΡΤ στον Γ. Κουβαρά, μαζί με Ευάγγελο Βενιζέλο):

«Δεν πας, λες και είσαι λευκό χαρτί. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι από παρθενογένεση. Εχει την ιστορία του. Εγώ θέλω να ξέρω από τον κ. Τσίπρα ’19-’23 γιατί μετά από μνημόνιο που εφαρμόσαμε πήραμε 31,5% και μετά από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση πήραμε 17,8%».

Σφάξιμο, κανονικό, «στο γόνατο», on the knee, όπως λέμε και στην εύανδρο Ηπειρο…

Ο Ευκλείδης, όπως προκύπτει από τα συμφραζόμενα, δεν θα πάει Τσίπρα. Ενημερώνω τον πρόεδρο εξ εφέδρων να μην τον περιμένει…

Χτυποκάρδια στο «Αττικόν»

Ωραία σκηνικά χθες στο προαύλιο του «Αττικόν», κατά την παραμονή εκεί του Πρωθυπουργού. Καμιά 30αριά όλοι κι όλοι, εργαζόμενοι και μη, επιχειρούν να εισβάλουν στον χώρο όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος τι πήγε να κάνει εκεί; Να εγκαινιάσει τα καινούργια ΤΕΠ και τη νέα ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου – έργα δηλαδή που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή ασθενών και γιατρών. Τι ήθελαν αυτοί οι 30; Αν κατάλαβα σωστά από κάτι ανακοινώσεις του ΚΚΕ, μάλλον επρόκειτο για ΚΝΕ / ΠΑΜΕ υπηρεσίας και, εκτός από το… λογικό να αποδοκιμάσουν τον Κυριάκο και τον Άδωνη (ΚΚΕ και λοιπές δυνάμεις ήταν, τι θα έκαναν; Θα τους αποθέωναν;), επεδίωκαν να τους εκδιώξουν από το νοσοκομείο! Με τη βία. Ιδιοκτήτες το λιγότερο! Και τα ΜΑΤ απέτρεψαν αυτή την εξέλιξη. Βρείτε το λάθος, βγάλτε συμπέρασμα.

Δεν υπάρχει σωτηρία πλέον γι’ αυτή τη χώρα (δις)…