Με στόχο την έναρξη της υλοποίησης, καλώς εχόντων των πραγμάτων, από την ερχόμενη άνοιξη, στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ετοιμάζουν ένα νέο σχέδιο δράσης για το Λιμενικό, που καλείται να υλοποιήσει αποστολές αντίστοιχες της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό το Λιμενικό θα αποκτήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μη επανδρωμένα υποβρύχια και μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, αναλαμβάνοντας εν πολλοίς με πληθώρα υπερσύγχρονων drones και την επιτήρηση σε κρίσιμες ζώνες του Αιγαίου, όπως είναι τα υπό χωροθέτηση θαλάσσια πάρκα.

Η μερική οριοθέτηση ΑΟΖ με Αίγυπτο, η οριοθέτηση με την Ιταλία, αλλά και μελλοντικά με άλλες γειτονικές χώρες, όπως η Αλβανία ή η Λιβύη, καθώς και η δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων ωθούν το ελληνικό Λιμενικό στο να αποκτήσει μεγαλύτερες δυνατότητες αστυνόμευσης και επιτήρησης.

Μιλώντας για αυτό το project στα «ΝΕΑ», ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας επισημαίνει πως «το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχωρά στην προμήθεια μη επανδρωμένων σκαφών – εναέριων, επιφανείας και υποβρύχιων – για την αστυνόμευση και την προστασία αφενός κρίσιμων υποδομών εντός της ΑΟΖ (π.χ. πλατφορμών εξόρυξης υδρογονανθράκων, πλωτών κατασκευών, υποθαλάσσιων αγωγών κ.ά.) και αφετέρου των θαλάσσιων πάρκων από παράνομες επεμβάσεις στους προστατευόμενους οικότοπους, με κυριότερη την παράνομη αλίευση».

Με δεδομένο πως η Ελλάδα διαθέτει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, καθώς και το εθιμικό διεθνές δίκαιο, αυτό σημαίνει πως το συνολικό μέγεθός της θα είναι 505.572 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάτι που την καθιστά την 53η μεγαλύτερη στον κόσμο και για αυτό η κίνηση αναβάθμισης των δυνατοτήτων του Λιμενικού «είναι ένα αποφασιστικό βήμα που ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητά του, διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης, αποσκοπώντας στην ασφάλεια των θαλασσίων μας ζωνών», όπως αναφέρει ο Βασίλης Κικίλιας, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Θέλουμε η Ελλάδα να είναι κραταιά δύναμη στη θάλασσα. Με στρατηγικό σχέδιο και τεχνολογία αιχμής, προστατεύουμε τα εθνικά συμφέροντα, κρίσιμες υποδομές και τα δικαιώματά μας, στηρίζουμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος και εξασφαλίζουμε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο».

Σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας την εμπειρία από την αναβάθμιση των μέσων και των υποδομών στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μέσω του προγράμματος «Αιγίς», ο αρμόδιος υπουργός ξεκινά με τους συνεργάτες του την υλοποίηση του «Αιγίς 2» που θα ενισχύσει το Λιμενικό με μεγαλύτερα πλοία και το σημαντικότερο θα εισαγάγει με νέο σύγχρονο πλάνο το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην εποχή των μη επανδρωμένων.

Ροή πληροφοριών

Το ζητούμενο είναι μαζί και με άλλους αισθητήρες που θα αποκτηθούν, το Λιμενικό να έχει επίγνωση της κατάστασης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, όλο τον χρόνο σε όλη την ΑΟΖ και την επικράτεια. Να υπάρχει δηλαδή μια αδιάκοπη ροή πληροφοριών και εικόνας που θα δίνει τη δυνατότητα στους επιτελείς του Λιμενικού να πάρουν έγκαιρα και σωστά τις κατάλληλες αποφάσεις διαθέτοντας και τα απαραίτητα μέσα στο πεδίο. «Η ισχύς της Ελλάδας δεν εκφράζεται με λόγια, αλλά με πράξεις και συνέπεια. Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτήν θα υπηρετούμε με αποφασιστικότητα και πίστη στην πατρίδα», τονίζει στα «ΝΕΑ» ο Βασίλης Κικίλιας.

Στην από αέρος επιτήρηση, ανάμεσα σε αυτά που ενδέχεται να δει το επιτελείο του Λιμενικού και να αξιολογήσει, είναι το γνωστό από μια πλειάδα αποστολών για τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και όχι μόνο, σύστημα MQ-9B SeaGuardian, που στο παρελθόν έχει επιδειχθεί και στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Στην ίδια κατηγορία υπάρχει το ισραηλινό Heron που ήδη χρησιμοποιεί το Λιμενικό μέσω leasing, το Safran Patroler που χρησιμοποιείται ήδη από τον Στρατό Ξηράς, το Shield AI Vbat που και αυτό υπηρετεί στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και το αμερικανικό Aerosonde 4.7 και το ισραηλινό Aeronautics Orbiter 4 Vtol. Η ύπαρξη πλέον των θαλάσσιων πάρκων, αλλά και τα σαμποτάζ σε αγωγούς φυσικού αερίου το 2022 στη Βαλτική Θάλασσα, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ματιών τόσο στην επιφάνεια και πολύ περισσότερο κάτω από αυτήν.

Σε αυτό το πλαίσιο θα αναζητηθούν μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας με δυνατότητες πολύωρης πλεύσης και μη επανδρωμένα υποβρύχια, τα οποία δύναται να επιχειρούν σε αρκετά μεγάλα βάθη. Με δεδομένο πως το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου είναι 5.120 μ. σε απόσταση 62 μιλίων νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρου και το δεύτερο βαθύτερο είναι κοντά σε Κάρπαθο και Κάσο και φτάνει στα 3.294 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, τα μη επανδρωμένα υποβρύχια που δύναται να επιχειρούν σε μεγάλα βάθη είναι αναγκαία για τη σωστή επιτήρηση οποιουδήποτε χώρου και υποδομής υπάρξει στο μέλλον ακόμα και σε αυτά τα βάθη.