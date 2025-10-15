Σε ρυθμούς ντέρμπι μπαίνει ουσιαστικά από σήμερα η ΑΕΚ με φόντο τη σπουδαία αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (19/10, 21:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με την επιστροφή των περισσότερων διεθνών στα Σπάτα η Ένωση στρέφει για τα καλά την προσοχή της στο παιχνίδι με τους Ασπρόμαυρους όπου θέλει τη νίκη για να εδραιωθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και για να φτιάξει την ψυχολογία της ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Θέλει όμως τη νίκη και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί δεν τα έχει καταφέρει στα τρία τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος στην «Αγια- Σοφιά» κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Αν και ξεκίνησε με τρεις σερί νίκες (2-0, 4-0, 2-0), η επόμενη τριάδα αγώνων ήταν κακή για εκείνη καθώς μέτρησε δύο ισοπαλίες (2-2, 1-1) και μία ήττα (2-3). Όποτε ο ΠΑΟΚ σκοράρει στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ με λίγα λόγια, δεν χάνει. Η τελευταία της νίκη είναι ακριβώς δύο χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στις 30 Οκτωβρίου του 2023, όταν επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ των Πινέδα και Ελίασον. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε ποιοι από τους παίκτες της Ένωσης που αγωνίστηκαν σε εκείνο το ματς είναι ακόμη στην ομάδα, αλλά και πού βρίσκονται οι υπόλοιποι.

Αρχικά πρέπει να πούμε πως από την εντεκάδα εκείνης της αναμέτρησης, οι έξι είναι ακόμη στο ρόστερ. Ο λόγος για τους Μουκουντί, Βίντα, Γιόνσον, Μάνταλο, Ελίασον και Πινέδα. Οι πέντε εξ αυτών μάλιστα είναι απόλυτα ενεργοί και είναι πιθανό ακόμη και όλοι τους να ξεκινήσουν και την Κυριακή. Εξαίρεση αποτελεί ο Γιόνσον που είναι μεν στην ομάδα, αλλά είναι φανερό πως δεν υπολογίζεται. Πού βρίσκονται όμως οι υπόλοιποι πέντε που ήταν στο αρχικό σχήμα εκείνο το βράδυ; Ο Στάνκοβιτς ύστερα από έναν χρόνο στον «πάγο», δεν έχει βρει ομάδα και είναι ελεύθερος. Ο Σιντιμπέ επέστρεψε στη Γαλλία και παίζει στην Τουλούζ ενώ ο Μοχαμάντι επίσης επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της Περσέπολις του Ιράν.

Στη χώρα του αγωνίζεται και ο Σιμάνσκι με τη φανέλα της Λέγκια Βαρσοβίας ενώ ο σέντερ φορ της ΑΕΚ εκείνο το βράδυ, Εκι Πόνσε, παίζει στο MLS με το Χιούστον. Από τις πέντε αλλαγές που έκαναν οι Κιτρινόμαυροι σε εκείνο το ματς, μόνο ο Γκατσίνοβιτς παραμένει. Ο Τσούμπερ παίζει στη Ζυρίχη, ο Γαλανόπουλος στον Άρη, ο Άμραμπατ στην Ουιντάντ στο Μαρόκο και ο Πιζάρο στη Χουάρεθ του Μεξικού. Οι περισσότεροι δηλαδή επέστρεψαν στις πατρίδες τους. Φυσικά στην ΑΕΚ δεν είναι πλέον και ο Ματίας Αλμέιδα που δεν γύρισε μεν στην Αργεντινή, αλλά πήγε σε γνώριμα λημέρια. Αυτά της Σεβίλλης στην οποία είχε αγωνιστεί στα χρόνια που ήταν ποδοσφαιριστής και πλέον είναι ο προπονητής της.

Από εκεί και πέρα και όσον αφορά στο ματς που έρχεται, σήμερα ή αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα είναι διαθέσιμος ο Μουκουντί που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Αν δεν τα καταφέρει το πρόβλημα θα είναι μεγάλο καθώς θυμίζουμε πως είναι τιμωρημένος ο Ρέλβας. Τέλος, με ψήφους 5-0 αθωώθηκε από τη ΔΕΑΒ ο Μάριος Ηλιόπουλος για το συμβάν με το σπασμένο τζάμι στο Περιστέρι. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έδωσε το «παρών» στην επιτροπή, μαζί με τον νομικό εκπρόσωπο της ΑΕΚ, Χάρη Γρηγορίου.