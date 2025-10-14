Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Πώς; Από κουνούπια-διαβιβαστές. Κι αυτό διότι κατά τους ειδικούς, εκτός από τα ενδημικά είδη κουνουπιών, οι αλλαγές στις κλιματικές παραμέτρους αναμένεται να επιφέρουν επιμήκυνση της περιόδου δράσης και άλλων κουνουπιών, τα οποία χαρακτηρίζονται κουνούπια «εισβολείς». Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ασιατικό κουνούπι «τίγρης» (Aedes albopictus) που ευθύνεται για την εξάπλωση του προαναφερόμενου ιού.

Οι επιστήμονες που συνέταξαν την έκθεση «Περιβάλλον και Υγεία 2019» είχαν προειδοποιήσει πως τη φετινή χρονιά (το 2025) θα είναι αυξημένη η πιθανότητα για αυτόχθονη μετάδοση του ιού στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Και όπως φαίνεται οι… προβλέψεις τους βγήκαν αληθινές, αφού σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά έως τις αρχές Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί συνολικά οκτώ θάνατοι και είχαν δηλωθεί 91 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μάλιστα, και σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, η συντριπτική πλειονότητα των καταγεγραμμένων περιστατικών (73) εκδήλωσαν συμπτώματα από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (π.χ. εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα και οξεία μυϊκή χαλάρωση).

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που είχε διεξαχθεί το 2010, σε κάθε ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί). Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη; Εφέτος υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 10.220 πολίτες τσιμπήθηκαν από μολυσμένο κουνούπι, ευτυχώς όμως η συντριπτική πλειονότητα «νίκησε» τον ιό.

Περιοχές υψηλού κινδύνου

Κατά τους ειδικούς που συνέταξαν την προαναφερόμενη έκθεση, το 2050 αναμένεται περαιτέρω επέκταση των περιοχών της Ευρώπης με υψηλή πιθανότητα για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με επίκεντρο πάντα τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου αλλά και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης που συνορεύουν με τα Βαλκάνια.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, το 2050 οι περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, οι οποίες παρουσιάζουν εκτιμώμενη πιθανότητα εμφάνισης κρουσμάτων πάνω από 50%, είναι ολόκληρη η Μακεδονία και η Θράκη, αλλά και τμήματα της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας με έμφαση στην Αιτωλοακαρνανία.

Είναι ενδεικτικό ότι εφέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου απείλησε τους κατοίκους τουλάχιστον 40 δήμων ανά τη χώρα – από την Αττική έως την Αχαΐα και από τη Λάρισα έως τον Εβρο, την Αρτα και την Κρήτη.

Με βάση τα μοντέλα που επεξεργάστηκαν οι ειδικοί, η προαναφερθείσα μελλοντική επέκταση των περιοχών με πιθανότητα εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών τον μήνα Ιούλιο.

Ειδικότερα, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης των κουνουπιών διαβιβαστών του ιού, στη μείωση του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ανάμεσα στα γεύματα αίματος των κουνουπιών, σε μείωση του χρόνου επώασης του ιού μέσα στα κουνούπια φορείς και σε άνοδο της μεταδοτικότητάς τους.

Οι μεταγγίσεις αίματος

Επιπλέον, ειδική έμφαση δίνεται από τους μελετητές και στην πιθανή μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου μέσω των μεταγγίσεων αίματος. Λόγω της αναμενόμενης εξάπλωσης των κρουσμάτων του ιού σε ευρύτερες περιοχές της Ευρώπης, μεγαλύτερος πληθυσμός πιθανών αιμοδοτών θα βρίσκεται εκτεθειμένος σε πιθανή μετάδοση του ιού ιδιαίτερα αν η περίοδος των κουνουπιών διαβιβαστών διευρυνθεί.

Η ασυμπτωματική φάση της μόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αν και σχετικά σύντομη σε σχέση με εκείνη άλλων ασθενειών, όπως η ηπατίτιδα Β ή ο ιός HIV, αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης μέσω μεταγγίσεων, ενώ ο ιός έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει μέσα στις φιάλες αίματος. Αυτός ο κίνδυνος για την Ελλάδα το 2025 εμφανίζεται μειωμένος και εντοπίζεται μόνο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου κινδύνου μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου μέσω της δωρεάς αίματος, οι ειδικοί συστήνουν την εφαρμογή στρατηγικών προσυπτωματικού ελέγχου στους αιμοδότες των ευάλωτων στον ιό περιοχών, στην αναστολή κάποιων αιμοληψιών ή ακόμα και στην εισαγωγή φιαλών αίματος από ασφαλείς περιοχές για να εξασφαλιστεί η επάρκεια και να καλυφθούν οι ανάγκες.