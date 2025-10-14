Εχει καταντήσει κουραστικό, πια, να επιχειρεί να παρακολουθήσει κανείς τις κενές εξαγγελίες, επικοινωνιακού χαρακτήρα και μόνο, στις οποίες επιδίδεται η κυβέρνηση. Ειδικά το υπουργείο Μετανάστευσης κάνει, πλέον, πρωταθλητισμό.

Ο υπουργός άνοιξε «πόλεμο» τώρα και με τον Δήμο Αθηναίων, με αφορμή τα επιδόματα ενοικίου που δίνονται σε πρόσφυγες, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή ότι στερεί διαμερίσματα από Ελληνες (!) καλώντας τη να απαντήσει εάν «λειτουργεί ως μεσίτης ακινήτων αλλοδαπών». Το θέμα θα αφορά τον δήμο, βέβαια, εφόσον βρεθούν νέοι άστεγοι πρόσφυγες στην ανάγκη των κοινωνικών υπηρεσιών του.

Ας δούμε, όμως, την ουσία του ζητήματος.

Τα διαμερίσματα που θέλει να αδειάσει ο κ. Πλεύρης επιδοτούνται από το πρόγραμμα HELIOS. Πρόκειται για ΕΣΠΑ που εκτελείται από τις Περιφέρειες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, με βασικούς ωφελούμενους ουκρανούς πρόσφυγες, σε ποσοστό 39,49%. Ακόμη, βέβαια, δεν μας έχει εξηγήσει ο υπουργός πώς θα αλλάξει τους όρους προγράμματος στο οποίο δεν έχει αρμοδιότητα.

Αλλά ας δούμε τους αριθμούς. Το HELIOS χορηγεί επίδομα στέγασης σε όσους έχουν αναγνωρισμένο προσφυγικό καθεστώς με τουλάχιστον πέντε έτη παραμονής στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει τον εγχώριο προϋπολογισμό. Με τα τρέχοντα στοιχεία, δίνει επιδόματα για τη μίσθωση 347 διαμερισμάτων σε όλη την Ελλάδα στα οποία στεγάζονται 392 νοικοκυριά προσφύγων. Στην Αττική (ολόκληρη) μιλάμε για 166 διαμερίσματα, τα οποία μοιράζονται 185 νοικοκυριά. Στον Δήμο Αθηναίων λιγότερα. Αρα δεν μιλάμε για το ριζοσπαστικό μέτρο που θα λύσει το στεγαστικό μας αλλά για κανονικό τσίγκλισμα ρατσιστικών ενστίκτων, σε συνθηματικό στυλ «διαμερίσματα μόνο για Ελληνες». Σαν καπελάκι του Τραμπ. Παραδόξως δε, δεν θυμόμαστε αντίστοιχη σπουδή π.χ. το 2021, όταν το υπουργείο Μετανάστευσης αποφάσισε να αναλάβει το πρόγραμμα στέγασης ESTIA, δίνοντας τη δουλειά σε μια ΜΚΟ με μηδενικό κύκλο εργασιών και ιδρυτές που συνδέονταν με τη ΝΔ, η οποία έλαβε μερικά εκατομμύρια για μίσθωση 1.000 διαμερισμάτων μέσω της σύμβασής της με το ελληνικό Δημόσιο, τα οποία μάλιστα είχε ξεκινήσει να εισπράττει χωρίς να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΜΚΟ. Ούτε, βεβαίως, έχουμε δει την ίδια ευαισθησία για το (υπαρκτό) στεγαστικό πρόβλημα των Ελλήνων όταν μιλάμε για κάτι εταιρείες real estate που έχουν ξεπεταχτεί με το Airbnb και τις golden visa, κι αγοράζουν μαζικά κατοικίες ανεβάζοντας τις τιμές.

Ετσι είναι, όμως, αυτά τα αντανακλαστικά. Επιλεκτικά.