Προχωράει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδέα για την ενοποίηση των δικτύων ΑΤΜ των τραπεζών υπό έναν κοινό φορέα, που πιθανότατα θα είναι η ΔΙΑΣ. Αν και μία τράπεζα συνεχίζει να προβάλλει αντιρρήσεις στην εν λόγω κίνηση, είναι πολύ πιθανό το σενάριο υιοθέτησης του πορτογαλικού μοντέλου ενός ενιαίου δικτύου ΑΤΜ να πάρει «σάρκα και οστά» το επόμενο διάστημα. Με τον ενιαίο φορέα θα γίνεται συμψηφισμός του κόστους δικτύου κάθε τράπεζας που χρησιμοποιήθηκε από πελάτη άλλου ιδρύματος. Κι αυτό διότι όλες οι τράπεζες δεν έχουν το ίδιο εκτετατμένο δίκτυο. Κομβική σε αυτή την εξέλιξη ήταν η νομοθέτηση της κατάργησης των προμηθειών για τις αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ στα τέλη Ιουλίου. Αν πράγματι υλοποιηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο, δεν θα αλλάξει κάτι για τους πολίτες που θα συνεχίσουν να «τραβούν» χρήματα χωρίς έξτρα χρεώσεις.

Παράλληλα η ΔΙΑΣ προχωρά βελτιώσες στο IRIS. Το πλήρες όνομα του κατόχου του λογαριασμού που θα λαμβάνει τα χρήματα θα βλέπουν οι χρήστες του IRIS, προκειμένου να μη γίνονται λάθη που έχουν ουκ ολίγες φορές γεμίσει άσχετους λογαριασμούς.

Η επιβεβαίωση

Ετσι, πριν να ολοκληρώσει την πληρωμή, ο χρήστης θα μπορεί να επιβεβαιώνει ότι τα στέλνει τα χρήματα στον σωστό άνθρωπο, ενώ μέχρι πρότινος εμφανίζονταν μόνο το πρώτο και το τελευταίο γράμμα του ονόματος και του επιθέτου του αποδέκτη.

Τέλος, η ΔΙΑΣ δουλεύει με εντατικούς ρυθμούς για το κλείσιμο όλων των τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την εισαγωγή του IRIS Commerce σε όλα τα ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα.

Κωδικός QR

Την ώρα της πληρωμής, ο πελάτης θα μπορεί να διαλέξει να πληρώσει μέσω IRIS στο μηχάνημα POS. Θα εμφανίζεται ένας μοναδικός κωδικός QR που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συναλλαγή, ο πελάτης θα τον «σκανάρει» μέσω του IRIS (από την εφαρμογή mobile banking) και θα επιβεβαιώνει την πληρωμή.