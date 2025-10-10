Η πολιτογράφηση – «τούρμπο», η απόδοση της γερμανικής υπηκοότητας σε τρία χρόνια, αποτελεί πλέον παρελθόν. Το όριο για τη χορήγηση γερμανικής υπηκοότητας είναι για όλους τα πέντε χρόνια παραμονής στη Γερμανία.

Την πολιτογράφηση στην τριετία είχε θεσπίσει η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση Σολτς για εξαιρετικές περιπτώσεις ταχείας ενσωμάτωσης. Την κατάργηση του σχετικού νόμου ψήφισαν με ονομαστική ψηφοφορία στην Ομοσπονδιακή Βουλή 450 βουλευτές των κυβερνητικών κομμάτων Χριστιανικής Ενωσης CDU/CSU και των Σοσιαλδημοκρατών SPD, καθώς και του ακροδεξιού AfD, ενώ κατά της κατάργησης ψήφισαν με 134 βουλευτές των Πρασίνων και της Αριστεράς.

«Το γερμανικό διαβατήριο θα είναι διαθέσιμο ως αναγνώριση για την επιτυχή ενσωμάτωση και όχι ως κίνητρο για παράνομη μετανάστευση», υποστήριξε ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) για την πρωτοβουλία του να καταργηθεί «χωρίς αντικατάσταση», η διαδικασία «τούρμπο» πολιτογράφησης». Βεβαίως «η πολιτογράφηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη συνοχή στη χώρα μας», σημείωσε ο Ντόμπριντ, «αλλά αποκλειστικά και μόνο στο τέλος μιας διαδικασίας ένταξης, όχι στην αρχή της».

Με τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου περί ιθαγένειας που είχε περάσει η προηγούμενη τρικομματική κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών – Πρασίνων – Φιλελευθέρων παρεχόταν η δυνατότητα να αποκτηθεί η γερμανική υπηκοότητα ήδη ύσερα από τρία χρόνια παραμονής στη Γερμανία, υπό την προϋπόθεση εξαιρετικών βημάτων επιτυχούς ενσωμάτωσης. Η συντηρητική Χριστιανική Ενωση CDU/CSU ως αντιπολίτευση είχε αντιταχθεί στην πολιτογράφηση στα τρία χρόνια, την οποία ακυρώνει τώρα ως κυβέρνηση.

Η δυνατότητα δεύτερης υπηκοότητας

Παρά την κατάργηση της τριετίας, ο νόμος του υπουργού Εσωτερικών Ντόμπριντ διατηρεί σε ισχύ άλλες πτυχές της μεταρρύθμισης του πλαισίου περί ιθαγένειας της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία είχε μειώσει την ελάχιστη απαίτηση διαμονής στη Γερμανία για την πολιτογράφηση από τα οκτώ στα πέντε χρόνια. Επίσης διατηρείται σε ισχύ η γενική αποδοχή της διπλής υπηκοότητας, που επιτρέπει στους πολιτογραφηθέντες Γερμανούς να διατηρούν παράλληλα και δεύτερη υπηκοότητα. Τη διπλή υπηκοότητα απέρριπτε μέχρι τώρα το συγκυβερνών κόμμα της Χριστιανικής Ενωσης CDU/CSU.

Η κατάργηση της λεγόμενης «τούρμπο» πολιτογράφησης στην τριετία δεν συνιστά ιδιαίτερη απώλεια, σημείωσε η αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του συγκυβερνώντος SPD Σόνια Αϊχβεντε. «Χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα» είπε η Αϊχβεντε επικαλούμενη το παράδειγμα του κρατιδίου του Βρανδεμβούργου, όπου ο κανονισμός εφαρμόστηκε μόνο σε μία περίπτωση. Στην Εσση εφαρμόστηκε σε τέσσερις περιπτώσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα άλλα κρατίδια που είναι υπεύθυνα για την πολιτογράφηση.

Οι Πράσινοι επέκριναν έντονα την κατάργηση της μεταρρύθμισης, την οποία είχαν περάσει ως κυβερνών κόμμα στην προηγούμενη κυβέρνηση Σολτς. «Είναι μία οπισθοδρομική πολιτική που βλάπτει την ενσωμάτωση και βλάπτει την οικονομία», είπε η Πράσινη βουλευτής Φιλίζ Πόλατ, σημειώνοντας ότι είναι αντικίνητρο για το ειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται επειγόντως η γερμανική οικονομία.