«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη», δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι ο κόσμος βιώνει μια περίοδο θεμελιωδών αλλαγών.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εφημερίδα Rheinische Post, ο Μερτς επισήμανε ότι η διεθνής τάξη που βασιζόταν σε κανόνες υποχωρεί, δίνοντας τη θέση της στην πολιτική ισχύος, η οποία συχνά συνοδεύεται από στρατιωτική βία. «Ζούμε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε με ανησυχία στις πρόσφατες υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και στο κρατίδιο Σλέσβιχ-Χολστάιν. Όπως είπε, αν και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι τα drones ήταν οπλισμένα, διέθεταν συστήματα παρακολούθησης και το άνοιγμα των πτερυγίων τους έφτανε έως και οκτώ μέτρα. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη από πού προέρχονται, αλλά οι υποψίες στρέφονται στη Ρωσία», δήλωσε.

Η αντιμετώπιση της απειλής αυτής είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς η Γερμανία είναι μια πυκνοκατοικημένη χώρα, εξήγησε ο Μερτς. Η κατάρριψη ενός drone τέτοιων διαστάσεων ενέχει σοβαρούς κινδύνους, αφού θα μπορούσε να πέσει σε κατοικημένη περιοχή, σε σχολείο ή σε νοσοκομείο.

Κατά τον καγκελάριο, η πιο ασφαλής στρατηγική είναι η πρόληψη, δηλαδή η αποτροπή εισόδου τέτοιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο των ευρωπαϊκών κρατών, πριν καταστεί αναγκαία οποιαδήποτε ενέργεια αναχαίτισής τους.