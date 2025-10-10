Η ανακοίνωση της συμφωνίας για την κατάπαυση πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα έγινε δεκτή από κυβερνήσεις και πολίτες σε κάθε γωνιά του πλανήτη με την ελπίδα πως θα έρθει μια νέα εποχή στη Μέση Ανατολή. Χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό. Γιατί μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για να χαραχθεί επιτέλους η πορεία προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια σε μια από τις πιο ταραγμένες περιοχές του κόσμου – η πορεία προς τη λύση των δύο κρατών, δηλαδή, η οποία στηρίζεται πλέον όχι μόνο από τον ΟΗΕ αλλά και από μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης σε πολλές χώρες.

Είναι σημαντικό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν πλήρως τους όρους που η συμφωνία περιλαμβάνει και η διεθνής κοινότητα να εργαστεί μεθοδικά προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της, καθώς και η ανοικοδόμηση και η ανάκαμψη της Γάζας. Πρόκειται για μια πραγματικά ιστορική ευκαιρία όχι μόνο να τερματιστεί η κατοχή και να αναγνωριστεί το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση αλλά και να αρχίσουν οι ισραηλινοί πολίτες να ζουν χωρίς τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων.

Υστερα από σχεδόν 80 χρόνια γεμάτα συγκρούσεις, βία και ανασφάλεια χρειάζεται επιτέλους να τεθούν οι βάσεις για ένα διαφορετικό μέλλον. Αυτό, όμως, δεν θα ξημερώσει αν δεν συνειδητοποιήσουν άπαντες πως προτεραιότητά τους πρέπει να είναι οι άμαχοι πληθυσμοί και της μιας και της άλλης πλευράς.