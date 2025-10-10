Προχωρούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί τα έργα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία την ίδια ώρα που ο Ομιλος προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα στην έκδοση διεθνούς ομολόγου για την άντληση κεφαλαίων ύψους 700 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο της ύψους 10,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2027, με το μεγαλύτερο μέρος του να κατευθύνεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Οπως ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ αναφορικά με τα έργα στη Δυτική Μακεδονία, με την ολοκλήρωσή τους τα φωτοβολταϊκά clusters της περιοχής, τα μεγαλύτερα σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα παράγουν σχεδόν 3.150 GWh ηλεκτρικής ενέργειας – ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 6% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα. Ειδικότερα για έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας η ΔΕΗ, αξιοποιώντας τις εκτάσεις των παλαιών λιγνιτωρυχείων των ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Καρδιάς και Αγίου Δημητρίου, εγκαθιστά φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 1.190 MW, η κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους των οποίων (περίπου το 90%) έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ κάποια έργα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Με την πλήρη αποπεράτωση της κατασκευής τους, η οποία αναμένεται κατά τους αμέσως επόμενους μήνες, ο Ομιλος της ΔΕΗ θα παράγει μόνο από τους σταθμούς αυτούς περίπου 1.800 GWhe ετησίως και θα καλύπτει τις ανάγκες σχεδόν 450.000 νοικοκυριών, αποτρέποντας ταυτόχρονα την έκλυση 900.000 tn CO 2 στην ατμόσφαιρα. «Προχωράμε με αμείωτους ρυθμούς στην ολοκλήρωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον. Η ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ σηματοδοτεί την αναβάθμιση της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα hub πράσινης ενέργειας και υψηλής τεχνολογίας» δήλωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου, Κωνσταντίνος Μαύρος.

Συνεργασία

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία RWE AG, προχωράει και η ολοκλήρωση της κατασκευής των φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 940 MW στην περιοχή του Αμυνταίου, πλησίον του ΑΗΣ Αμυνταίου, ικανών να παράγουν περίπου 1.350 GWh ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 300.000 νοικοκυριών και αποτρέποντας την έκλυση σχεδόν 675.000 tn CO 2 . Σημαντικό κομμάτι των έργων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι και η εγκατάσταση αρχικά δύο σταθμών ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας σε Πτολεμαΐδα (περιοχή ΑΗΣ Καρδιάς) και Μελίτη, ενώ και η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για βέλτιστη χρήση των φωτοβολταϊκών σταθμών, επιτρέποντας την αποθήκευση ενέργειας κατά τις ώρες της ημέρας και την απόδοσή της μετά τη δύση του ήλιου. Οι δύο αυτοί σταθμοί, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 98 MW και χωρητικότητας 196 MWh, καθώς και τα συνοδά έργα τους, αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά και να συνδεθούν στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας το επόμενο διάστημα.

Συνολικά ο Ομιλος έχει ανακοινώσει ότι θα επενδύσει στην περιοχή περίπου 940 εκατ. ευρώ για έργα αποθήκευσης ενέργειας 860 MW που θα δημιουργήσουν πάνω από 1.300 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και εκατοντάδες κατά τη λειτουργία.