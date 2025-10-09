Προς το τέλος της εβδομάδας (το νωρίτερο) αναμένεται να ανακοινωθεί η ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Με την επιφύλαξη της τελευταίας στιγμής και με κάποιες προσθήκες, η γραμματεία του οργάνου φαίνεται πως θα περιλαμβάνει εκτός από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, τους Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, Αννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλη Κατρίνη και Νάντια Γιαννακοπούλου, τη Μιλένα Αποστολάκη και τη Ράνια Θρασκιά, τους Δημήτρη Μπιάγκη, Δημήτρη Μάντζο και Παύλο Χρηστίδη, τον Σταύρο Μπένο, τον Λευτέρη Καρχιμάκη και τον Κώστα Τσουκαλά.

Άμυνα

Αυτή η ομάδα τους επόμενους μήνες μέχρι το συνέδριο – γιατί όσο αργεί η ανακοίνωσή της τόσο αργεί και η ημερομηνία του – θα αποτελέσει και τη γραμμή άμυνας του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη δημιουργία γεγονότων που ακούν στο όνομα Τσίπρας. Ολα δείχνουν πως στα σκαριά είναι και η επιτροπή διεύρυνσης του κόμματος, για την οποία ακουγόταν αρχικά το όνομα του Κώστα Σκανδαλίδη. Ωστόσο, για να είναι όντως αυτός ο επικεφαλής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνάντησή του με την ηγεσία – το πρώτο προσωπικό τετ α τετ από την επεισοδιακή (τελευταία) συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, που έφερε την επίσπευση των εσωκομματικών διαδικασιών.

Επαφές

Αμυνες απέναντι στις απαντήσεις στα προσκλητήρια Τσίπρα, προσπαθεί να σηκώσει και η Κουμουνδούρου –τουλάχιστον όσον αφορά τα πρόσωπα που έχουν βουλευτική ιδιότητα, με παραινέσεις να σταματήσουν οι εξόφθαλμες δηλώσεις. Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν σήκωσε τους τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, γνωρίζοντας πως κάτι τέτοιο θα όξυνε τις αντιθέσεις και μέσα στο κόμμα του. Αλλωστε στη δεδομένη φάση, άλλο κόμμα δεν υπάρχει, ούτε κανείς ξέρει τι μορφή αυτό θα έχει, όταν γίνει. Αρα η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ «σπρώχνει», προωθεί, το ενδεχόμενο της συμπόρευσης, την παράλληλη παρουσία – τουλάχιστον μέχρι, λόγω πιέσεων ή εξελίξεων, να μην μπορεί να κάνει διαφορετικά.

Επιστροφές

Επτά μήνες εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι η «τιμωρία» για τον σεξισμό, συμφώνησαν στη ΝΔ. Και έτσι, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Δημήτρης Κυριαζίδης που προέτρεψε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να «κάνει κανένα παιδί» ξαναγύρισε στη μεγάλη γαλάζια αγκαλιά της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Για να θυμίσει στις γυναίκες ψηφοφόρους, ένθεν και ένθεν, πως η στάση απέναντι στις προσβολές και τον μισογυνισμό για την κυβέρνηση είναι μόνο πρόσκαιρη, για όσο κρατά η προσοχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και αποδεικνύει πως αν τότε δεν είχε αντιδράσει ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και η παριστάμενη υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, δεν θα είχε ανοίξει ούτε ρουθούνι.

3 ώρες και κάτι έμεινε ο Θοδωρής Δρίτσας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.