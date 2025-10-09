Η πολιτική κρίση που εξελίσσεται στη Γαλλία αφορά άμεσα όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συνεπώς και την Ελλάδα. Είναι τέτοια η δομή και η σύσταση της ευρωζώνης αλλά και όλοι οι σημερινοί τριγμοί λόγω της νέας πραγματικότητας στις ΗΠΑ, που μόνο αδιάφορος δεν μπορεί μείνει κανείς με όσα συμβαίνουν στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και εκ των ηγέτιδων – πυρηνικών μάλιστα – δυνάμεων στην G7. Παραδοσιακά η Γαλλία ήταν πολιτικό εργαστήρι για όλη τη Γηραιά Ηπειρο ενώ μια σημερινή εκτροπή της κρίσης μπορεί να έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις σε όλες τις χώρες της ΟΝΕ. Πρέπει επίσης να επισημανθεί πως το αδιέξοδο αυτό δεν οριοθετείται απλώς στο αν θα υπάρξει λύση με την κυβέρνηση ή αν απλώς οδηγηθούν σε βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο με έναν διαφορετικό συσχετισμό. Θα πρέπει να γίνει σαφές πως τα άκρα είναι εδώ και καραδοκούν δυναμιτίζοντας κεκτημένα και ισορροπίες ενώ μια περαιτέρω απονομιμοποίηση του προέδρου Μακρόν αφαιρεί τη δυνατότητα από όλη την ΕΕ να έχει έναν πολιτικό ηγέτη με ένα πιο μακρόπνοο σχέδιο για την Ενωση.

Ολα αυτά συνθέτουν ένα δυνητικό ντόμινο δυσάρεστων εξελίξεων που προφανώς υπερβαίνουν τη Γαλλία και θα έχουν επιπτώσεις στην αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Πολύ περισσότερο τώρα που οι «συμπληγάδες» του Τραμπ και του «ανατολικού τόξου» δεν αφήνουν περιθώρια κρίσεων και πειραματισμών στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Σήμερα οφείλουμε να είμαστε προσανατολισμένοι σε μια καλύτερη συνοχή και στερέωση της Ευρώπης. Οχι στα πισωγυρίσματα.