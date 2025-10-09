Με μειωμένη σύνταξη προτιμούν να συνταξιοδοτηθούν οι 7 στις 10 μητέρες ανηλίκων, οι οποίες κρατούν τα ηνία στο σύνολο των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων από τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης ο κύκλος των μεταβατικών ορίων συνταξιοδότησης θα κλείσει σε περίπου 4 χρόνια οπότε και θα ισχύει για όλους το γενικό όριο συνταξιοδότησης να είναι πλέον στα 67 έτη με πλήρη σύνταξη και στα 62 με μειωμένη. Ωστόσο όσοι κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με ευνοϊκά όρια έως την 31/12/2022 μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα ακόμη και εξαγοράζοντας πλασματικά έτη – οποτεδήποτε στο μέλλον χωρίς να εγκλωβίζονται ή να επηρεάζονται από τα όρια που ισχύουν το νέο έτος.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι χιλιάδες μητέρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2025 με χαμηλότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Ειδικότερα τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν ακόμη και πριν από τα 62 εξακολουθούν να έχουν και το 2025 χιλιάδες μητέρες ανήλικων τέκνων, γονείς και τρίτεκνοι, πριν από το 1993 ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, Δημόσιο και ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με όρια ηλικίας από 56 ως 62 ετών μπορούν να πάρουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο με αίτηση το 2025:

Ασφαλισµένοι γονείς με ανήλικο τέκνο το 2011 και 25ετία γεννημένοι έως και τον 12/1965 με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών. Ασφαλισµένοι γονείς με ανήλικο τέκνο το 2012 και 25ετία, γεννημένοι έως και τον 12/1963 με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 59 ετών και 6 µηνών. Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννηµένοι από τον 01/1965 έως και τον 07/1965 με 21 έτη το 2011 με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών. Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννηµένοι από τον 01/1962 έως και τον 07/1962 με 23 έτη το 2012 με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών) καθώς και οι γεννημένοι το 1963 με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης το 61ο έτος.

Παράλληλα με μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο πριν τα 62 ισχύει για όσους διορίστηκαν πριν το 1993 και συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55, 56, 58 και 60 ετών ως το 2022, με 25ετία στα έτη 2010, 2011 και 2012.

Με μειωμένη σύνταξη στα 56 και 58 από το Δημόσιο μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε, άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών ως το 2022 και με 25ετία το 2012 και ηλικία 58 ετών ως το 2022.

Αν οι ηλικίες των 56 και 58 ετών συμπληρώνονται από 1/1/2023 και μετά, τότε βγαίνουν με μειωμένη στα 62.

Επίσης οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 θεμελιώνουν δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη από το 55ο έτος, και οι άνδρες με 25ετία ως το 2010 βγαίνουν μειωμένη από το 60ό έτος, εφόσον οι ηλικίες αυτές συμπληρώθηκαν ως το 2022.

Αν συμπληρώνονται από το 2023 και μετά το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη είναι το 62ο έτος.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Οι ασφαλισμένες που προέρχονται από το ΙΚΑ και κλειδώνουν την έξοδο για σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) για το 2025 είναι οι εξής:

1. Γυναίκες που είχαν συμπληρώσει ως το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018.

Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν να αποχωρήσουν για πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας των 61 ετών εάν δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη.

2. Γυναίκες που είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο είτε το 2010, είτε το 2011 και έκλεισαν τα 50 το 2017 ή τα 52. Με αυτές τις προϋποθέσεις αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας των 58,5 ετών, που το συμπληρώνουν το 2025 και το 2024 αντίστοιχα.

3. Γυναίκες που είχαν στο ΙΚΑ 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018.

Οι μητέρες αυτής της κατηγορίας συνταξιοδοτούνται για μειωμένη σύνταξη εντός του 2024 με το νέο όριο ηλικίας που είναι ο 61ο έτος ενώ όσες έκλεισαν τα 55 από το 2019, και μετά βγαίνουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη.

ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Μητέρες, που είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 50ό έτος της ηλικίας τους έως το 2017, αποχωρούν για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών. Μετά το 2017 τα όρια ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τα 50 ανεβαίνουν στα 60,2, στα 61,3, κ.ο.κ. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τις μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2011 και έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018.

Μητέρες που είχαν την 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2012 και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018, αποχωρούν με πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 61 ετών.