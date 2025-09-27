Την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος απασχόλησης για άνεργες μητέρες εξήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

Όπως επεσήμανε η κα Κεραμέως, «έχουμε ένα χρέος ως πολιτεία να βοηθήσουμε τις μητέρες» και εξήγησε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης της ΔΥΠΑ που θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, απευθύνεται σε μητέρες παιδιών έως 15 ετών με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η υπουργός διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα αφορά συνολικά 10.000 μητέρες, 5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης με επιδότηση που φτάνει έως το 80% του μισθού και διάρκεια από 12 έως 15 μήνες.

«Γιατί δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα; Διότι στην Ευρώπη, γενικώς, υπάρχει μία πιο αυξημένη ανεργία σε γυναίκες. Και στη χώρα μας ισχύει αυτό. Η ανεργία στις γυναίκες πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, πριν από 2-3 μήνες, έπεσε σε μονοψήφιο αριθμό. Δεν είχαμε ποτέ στην ιστορία της χώρας μονοψήφιο αριθμό στην ανεργία» δήλωσε σχετικά η κα Κεραμέως προσθέτοντας ότι «εμείς στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης που κάνουμε, πάμε και βλέπουμε μετά ένα χρόνο πόσα από αυτά τα άτομα βρήκαν δουλειά. Διαπιστώνουμε ότι πάνω από 2 στους 3 είναι σε δουλειά. Είναι τέλειο; Όχι. Αλλά αυτό μας δείχνει ότι αυτά τα προγράμματα πιάνουν τόπο, μπορούν να βελτιωθούν και εδώ είμαστε να τα βελτιώσουμε».

Σε ό,τι αφορά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, η υπουργός υπογράμμισε ότι σήμερα προστατεύει 1.850.000 εργαζομένους, καταγράφοντας τον πραγματικό χρόνο εργασίας, καθώς και προστατεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό. «Από 3 Νοεμβρίου επεκτείνεται και σε νέους κλάδους, σε όλο το χονδρεμπόριο, σε όλον τον κλάδο της ενέργειας, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, σε διοικητικές υπηρεσίες του τουρισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εργαλείο, και θα σας το πω με ένα νούμερο συνολικό και οριζόντιο. Το 2025 έχουμε 1,5 εκατ. υπερωρίες περισσότερες σε σχέση με το 2024 ήδη. Το νούμερο είναι τεράστιο. Αυτό που κάνει επί της ουσίας η κάρτα είναι ότι επιφέρει μία εξυγίανση συνολική της αγοράς εργασίας».

Ερωτηθείσα, σχετικά με την Επιθεώρηση Εργασίας η υπουργός σημείωσε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή έχει αυξήσει τους ελέγχους κατά 8%, και αυτό έχει οδηγήσει και στην επιβολή υψηλών προστίμων. Τόνισε μάλιστα ότι η Αρχή έχει ενισχυθεί τόσο σε προσωπικό όσο και μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, ειδικά σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας, όπως για παράδειγμα με δρομολόγηση χρήσης drones σε τεχνικά έργα, προκειμένου να διασφαλίζεται η πιστή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας.

Η κα Κεραμέως συμπλήρωσε ότι το επερχόμενο εργασιακό νομοσχέδιο που θα εισαχθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή περιλαμβάνει πολλές διατάξεις σε αυτή την κατεύθυνση.

«Παράδειγμα, μιλάμε για εργατικά ατυχήματα. Πού συμβαίνουν ενίοτε εργατικά ατυχήματα; Φανταστείτε μεγάλα τεχνικά έργα όπου έχεις παράλληλες δραστηριότητες και κανέναν να τις συντονίζει. Ας πούμε ότι έχεις κάποιον ο οποίος βάφει και δίπλα του κάποιος ο οποίος κάνει οξυγονοκόλληση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εργατικό ατύχημα και για αυτό μία από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι η υποχρεωτική παρουσία τεχνικού συντονιστή ασφάλειας και υγείας» εξήγησε η υπουργός.

Αναφερόμενη σε άλλη διάταξη που περιλαμβάνεται στο προς κατάθεση νομοσχέδιο δήλωσε ότι «μία ακόμη πρόνοια είναι ότι προβλέπουμε για πρώτη φορά ότι όλες οι οδηγίες των τεχνικών ασφαλείας και των γιατρών εργασίας, θα πρέπει να είναι γραπτές. Όχι να το αφήνουμε στο προφορικό και ό,τι γίνει, και να καταλήγουν στα δικαστήρια. Εμείς θέλουμε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Άρα, υποχρεωτικά πλέον με το νέο νομοσχέδιο όλες οι οδηγίες να τίθενται γραπτά, για την προστασία όλων, και να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το τι είπε ο τεχνικός ασφαλείας, τι είπε ο γιατρός εργασίας».

Παράλληλα, η υπουργός επεσήμανε ότι με το νέο νομοσχέδιο οι προσλήψεις θα γίνονται πιο εύκολα με μόνο ένα έγγραφο το οποίο θα έχει όλους τους ουσιώδεις όρους εργασίας, το οποίο θα μπορεί να κατατεθεί και με ψηφιακό τρόπο, προσθέτοντας πως «υπάρχει πρόβλεψη και για εφαρμογή και στα κινητά, ειδικά για τις λεγόμενες fast track προσλήψεις, για προσλήψεις που αφορούν σε απασχόληση περιορισμένου χρόνου. Όλα αυτά γίνονται για να διευκολύνουμε την αγορά εργασίας».

Σχετικά με την έκδοση των συντάξεων, η κα Κεραμέως ανέδειξε τη σημαντική μείωση στον χρόνο έκδοσής τους, σημειώνοντας ότι «στις κύριες συντάξεις είμαστε στο χαμηλότερο σημείο πάρα πολλών ετών, στις 15.700 εκκρεμότητες. Να θυμίσω ότι, όταν πρωτοαναλάβαμε ως κυβέρνηση, μία κύρια σύνταξη έβγαινε κατά μέσο όρο σε 500 ημέρες. Πλέον βγαίνει σε κάτω από 50 μέρες, 42 ημέρες περίπου είναι ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή, για την έκδοση μίας κύριας σύνταξης. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα οριζόντιο μαζικό έργο ψηφιοποίησης καρτελών ενσήμων, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έχει ήδη ψηφιοποιηθεί το 62%. Θα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση ελπίζουμε μέχρι τέλος του χρόνου, θα ενσωματωθεί όλη η πληροφορία στο πρώτο εξάμηνο του 2026».

Τέλος, αναφερόμενη στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, υπενθύμισε ότι είναι η πρώτη φορά που στη δεύτερη θητεία, εξακολουθεί και προηγείται το κυβερνών κόμμα με υπερδιπλάσια διαφορά, «χωρίς αυτό να μας εφησυχάζει με οποιοδήποτε τρόπο». Υπογράμμισε δε ότι «η βασική αγωνία – και την κατανοώ απολύτως – είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητα του πολίτη. Γι’ αυτό και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στοχεύουν ακριβώς σε αυτό. Πώς, στο τέλος του μήνα ο κάθε Έλληνας πολίτης και ο κάθε ένας που μας παρακολουθεί, θα έχει περισσότερα χρήματα. Πώς γίνεται αυτό; Με κινήσεις σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, άρα αυξάνουμε τα εισοδήματα, και από την άλλη με μειώσεις σε φόρους, σε επιβαρύνσεις, σε ασφαλιστικές εισφορές. Θα σας θυμίσω ότι έχουνε μειωθεί ή καταργηθεί πάνω από 80 φόροι. Έχουνε μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, άρα τι προσπαθούμε να κάνουμε; Προσπαθούμε να αυξάνουμε το εισόδημα, να μειώνουμε τα βάρη, και άρα να διευρύνεται αυτό που μένει στη μέση που είναι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».