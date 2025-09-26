«Είναι πολύ πιο ακριβό για έναν εργοδότη να πάρει έναν εργαζόμενο με υπερωριακή απασχόληση απ’ ό,τι να πάρει έναν δεύτερο. Του κοστίζει πολύ λιγότερο το να πάρει έναν δεύτερο εργαζόμενο» σημείωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, αναφερόμενη στο επίμαχο άρθρο για τη 13ωρη εργασία και απαντώντας στην κριτική συνδικάτων και αντιπολίτευσης ότι ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για τους εργαζόμενους, με την έννοια ότι δεν θα μπορούν να αρνηθούν να εργαστούν 13 ώρες.

«Ξέρετε τι μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία; Μου θυμίζει τη συζήτηση που γινόταν περίπου πριν από ένα χρόνο για εργασιακό μεσαίωνα με τίτλο Εξαήμερη εργασία, παντού στην Ελλάδα. Πιο πολύ απ’ ό,τι συζητάμε τώρα για το δήθεν 13ωρο. Τίτλος παντού και εντός και εκτός Ελλάδος. Η Ελλάδα θεσπίζει εξαήμερη εργασία. Εμείς τότε λέγαμε ότι αυτό δεν ισχύει. Ότι αυτό είναι fake news. Ότι είναι κατ’ εξαίρεση. Ότι είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι τίτλοι παρέμεναν όμως, Εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα, εργασιακός μεσαίωνας και ούτω καθεξής» ανέφερε σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews Radio 105.8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.

«Πάμε ένα χρόνο μετά, να δούμε ποιος είχε δίκιο τελικά. Εφαρμόστηκε εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα; Πόσες επιχειρήσεις εφάρμοσαν αυτό το καθεστώς; Το 0,1%. Ανοίγουμε πραγματικά τον ασκό του Αιόλου; Το λέω ως ένα παράδειγμα της παραφιλολογίας που γίνεται πάρα πολύ συχνά με τα εργασιακά, όταν κανείς δεν βλέπει τη λεπτομέρεια. Τότε λοιπόν λέγαμε είναι μόνο για εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας, είναι μόνο κατ’ εξαίρεση. Και λέγανε τότε όχι, θα δείτε, δεν θα μπορεί να αρνηθεί., ακριβώς ίδια συζήτηση, δεν θα μπορεί να αρνηθεί, είναι εξαρτημένη εργασία και όμως, εφαρμόζεται μόνο στο 0,1%.

Ακριβώς το ίδιο επιχείρημα γινόταν με την εξαήμερη, ότι δεν θα έχεις το σθένος να πεις όχι στον εργοδότη και θα σε υποχρεώνει να δουλεύεις 6 μέρες. Δεν ισχύει αυτό στην πράξη. Και να σας πω γιατί δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί μιλάμε για την αγορά εργασίας το 2025, μία αγορά εργασίας που έχει τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 20 ετών. Όταν μειώνεται η ανεργία, ποιος αποκτά δύναμη; Ο εργαζόμενος. Γιατί ο εργοδότης έχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στο να βρει εργαζόμενο από ό,τι πριν από πέντε χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι το άρθρο για την 13ωρη εργασία είναι το μοναδικό στο οποίο αναφέρεται.

«Το νομοσχέδιο περιέχει ογδόντα οκτώ άρθρα. Το μόνο το οποίο σχολιάζουν είναι αυτό το ένα άρθρο. Αλλά να επισημάνω, ότι το νομοσχέδιο έχει άλλα ογδόντα επτά άρθρα εξαιρετικά ενισχυτικά των εργαζομένων, τετραήμερη εργασία για εργαζόμενους γονείς, περισσότερες γυναίκες να παίρνουν επίδομα κυοφορίας και λοχείας, πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στα τεχνικά έργα, για να πω μόνο μερικά παραδείγματα τα οποία δεν τα σχολιάζει κανείς, προφανώς γιατί συμφωνούν. Θέλω να πιστεύω ότι συμφωνούν περισσότερες γυναίκες να παίρνουν επίδομα κυοφορίας και λοχείας, πλην όμως είναι σημαντικό να τα αναφέρουμε κι αυτά, γιατί νομίζω ο κόσμος παρακολουθεί, θέλει να έχει μια πλήρη εικόνα σχετικά με το τι αλλαγές θα επέλθουν στην αγορά εργασίας με το νομοσχέδιο αυτό» επισήμανε η Υπουργός.

«Ακούγεται ο όρος 13ωρο. Τι αφήνει να εννοηθεί; Ότι όλοι μας, άπαντες θα δουλεύουμε 13 ώρες την ημέρα κάθε ημέρα. Αυτό αφήνει να εννοηθεί. Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατ’ εξαίρεση, μια ρύθμιση που ήδη υπάρχει. Μπορείς να δουλέψεις 13 ώρες σε δύο εργοδότες ή περισσότερους. Και αυτό που έρχεται η κυβέρνηση και λέει, εφόσον μπορείς να το κάνεις σε δύο και άρα να πάρεις το μηχανάκι σου και να αλλάξεις τόπο παροχής υπηρεσίας ή εργασίας τέλος πάντων, γιατί να μην έχεις τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, να το κάνεις σε έναν εργοδότη και να αμείβεσαι και συν 40%; Γιατί το λέω αυτό; Γιατί όταν το κάνεις σε δύο, δεν πληρώνεσαι ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Άμα το κάνεις στον ίδιο και συμφωνήσεις να το κάνεις στον ίδιο και μόνο έως 37 ημέρες το χρόνο εξ ου και το δήθεν 13ωρο που λέω εγώ, εάν τα κάνεις όλα αυτά, τότε μπορείς να πάρεις συν 40%» συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως. Είπε ακόμα, ότι πάνω από 10 χώρες στην Ευρώπη έχουν τη ρύθμιση που για έως 13 ώρες υπερωριακή απασχόληση κατ’ εξαίρεση και ότι δεν αποτελεί κάποια καινοτομία της Ελλάδας.

«Η Ευρώπη βάζει ένα πλαίσιο και σου λέει πρέπει να έχεις έντεκα ώρες ανάπαυσης την ημέρα, πρέπει να έχεις συγκεκριμένες ώρες ανά τετράμηνο κτλ. Όλα αυτά τηρούνται. Αυτή η ρύθμιση όμως δεν θεσπίζει 13ωρο. Το 8ωρο παραμένει και μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο με ρητή συμφωνία και εάν δεν συμφωνήσεις, δεν μπορεί να σε απολύσει. Γιατί αν πας και προβάλεις ότι η απόλυση αυτή είναι καταχρηστική, στο δικαστήριο το βάρος της απόδειξης είναι στον εργοδότη. Όχι σε σένα. Η κοινωνία μας λειτουργεί σε ένα κράτος δικαίου. Το ότι έχουμε κανόνες δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν εφαρμόζονται. Θέλω να πω, γι’ αυτό υπάρχει η Επιθεώρηση Εργασίας. Και ξέρετε κάτι αντίστοιχο γινόταν και με τη συζήτηση με την κάρτα εργασίας. Μου έλεγαν τότε, μα θα εφαρμοστεί πραγματικά αυτό το πράγμα; Η κάρτα εργασίας έχει καταγράψει μόνο φέτος 1,5 εκατομμύριο παραπάνω υπερωρίες. Έχει αύξηση στις υπερωρίες 800% στον τουρισμό. Ποιος κερδίζει από αυτό;» συνέχισε η Υπουργός.

«Αυτό το αίτημα έχει έρθει κατά κόρον από εργαζόμενους οι οποίοι δεν θέλουν να μετακινούνται σε δεύτερη δουλειά, οι οποίοι θέλουν να έχουν πολύ υψηλότερες απολαβές. Το αν θα γίνει ή όχι θα εξαρτηθεί προφανώς και από το αν ο εργοδότης θελήσει να απασχολήσει κάποιον. Ασκείτε και καλά κάνετε και γι’ αυτό υπάρχει δημοκρατία και διάλογος και εγώ το χαίρομαι και πάρα πολύ μια κριτική γιατί το 13ωρο. Έχετε ακούσει κάτι για την 12η ώρα; Είναι ακριβώς το ίδιο καθεστώς. Ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το νομικό πλαίσιο του αν δέχεσαι ή αρνείσαι υπερωριακή απασχόληση είναι ακριβώς το ίδιο με τη 12η ώρα, για την 11η, για τη 10η. Έχετε ακούσει κάποια συζήτηση για αυτό; Έχετε ακούσει, δηλαδή, να γίνεται κάποιο κύμα εκ μέρους των εργοδοτών εναντίον των εργαζομένων να δουλέψουν 12 ώρες;» τόνισε η κ. Κεραμέως.

Μεταξύ άλλων, η Υπουργός σημείωσε επιπλέον, ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται η μείωση αποδοχών μετά τη θέση σε λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επεκτείνεται η άδεια μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικά συντονιστής υγείας και ασφάλειας σε τεχνικά έργα που συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα. Επίσης, η δυνατότητα να γίνονται όλα ψηφιακά, να γίνονται προσλήψεις ακόμα και από το κινητό. «Ήρθαν κάποια fake news, λέει και απολύσεις στο κινητό. Δεν υπάρχει καμία διάταξη για απόλυση στο νομοσχέδιο, ούτε μία. Υπάρχουν για προσλήψεις όμως. για πολύ πιο εύκολες προσλήψεις, προσλήψεις στο κινητό. Ο εργαζόμενος να μπορεί πολύ πιο εύκολα να ρυθμίζει όλα τα εργασιακά τους ζητήματα μέσα από το κινητό και από εφαρμογές» προσέθεσε.

Ερωτηθείσα αν πράγματι περιλαμβάνεται σε υπόμνημα από την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους το ότι οι 13 ώρες μπορούν να επεκταθούν σε περισσότερες από 37 ημέρες το χρόνο, αν η επιχείρηση αιτηθεί και πάρει ειδική άδεια υπέρβασης του ανώτατου ορίου των υπερωριών άνω των 150 ωρών ετησίως, όπως προβλέπεται από το νόμο Χατζηδάκη, η Υπουργός ανέφερε:

«Υπάρχουν κάποια πλαίσια σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση, πάντοτε όμως στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου και αυτά που προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν έρθει πάρα πολλά υπομνήματα και το θεωρώ πολύ θετικό αυτό. Πρέπει να σας πω ότι στη δημόσια διαβούλευση που έγινε εσκεμμένα, επέλεξα να αφήσω το νομοσχέδιο για σχεδόν ένα μήνα, δεν είναι αυτό που προβλέπεται κανονικά και αυτό επί τούτου, για να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχόλια και τώρα που μιλάμε, αυτή την περίοδο που έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, ενσωματώνουμε παρατηρήσεις που λάβαμε από πολίτες, από φορείς, από κοινωνικούς εταίρους, από εθνικούς κοινωνικούς εταίρους στο νομοσχέδιο, εξ ου και θα προηγηθεί αυτή η επεξεργασία μέχρι να φτάσουμε στη Βουλή».

Ως προς τη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκές χώρες για μείωση των 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα, η κ. Κεραμέως σημείωσε «έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για τετραήμερη εργασία. Τη θεσπίζει η κυβέρνηση. Δεν μιλάει κανείς γι’ αυτό. Θεσπίζει τη δυνατότητα να μπορεί να δουλεύει κανείς όλο το χρόνο τέσσερις ημέρες, να μια ρύθμιση που αφορά, για παράδειγμα, εργαζόμενους γονείς, να μπορούν να δουλεύουν Δευτέρα με Πέμπτη και Παρασκευή να είναι με το παιδί τους».

«Υπάρχουν λύσεις και για άλλες απασχολήσεις, υπάρχει εκ περιτροπής, υπάρχει μερική, υπάρχουν πολλά σχήματα που μπορεί κανείς να ακολουθήσει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συζήτηση σχετικά με κάτι λιγότερο από 8ωρο, αν με ρωτάτε. Γιατί το 8ωρο παραμένει η βάση. Να και η απόδειξη ότι αυτή είναι η αφετηρία μας. Δεν είναι το 13ωρο. Να μια περαιτέρω απόδειξη. Δεν θα με ρωτούσατε αλλιώς, για 40 ώρες» συμπλήρωσε.

Σχετικά με την πτυχή του δημογραφικού ζητήματος και την επισήμανση στον δημόσιο διάλογο ότι θα επηρεαστεί και από το 13ωρο, η κ. Κεραμέως ανέφερε «η ίδια συζήτηση ακριβώς και για το δημογραφικό γινόταν πριν από δεκατέσσερις μήνες. Και ξαναλέω, έλεγα τότε θα δείτε το μέτρο αυτό είναι κατ’ εξαίρεση και δεν μπορούσα να δικαιωθώ περισσότερο όταν βγαίνουν τα στοιχεία και δείχνουν 0,1%».

«Να σας πω όμως ένα μέτρο που συμβάλλει στο δημογραφικό της χώρας πολύ σημαντικά και το οποίο επίσης δεν μιλάμε. Το Υπουργείο Εργασίας κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για επαναπατρισμό Ελλήνων συμπατριωτών μας που έφυγαν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Κάνουμε δράσεις σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού. Έχουμε πάει στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στο Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη. Επόμενη στάση η Αμερική. Πάμε μαζί με μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε σημαντικά κίνητρα, φορολογικά και άλλα για να επιστρέψουν. Πόσοι έχουν επιστρέψει σύμφωνα με τη Eurostat 420.000. Αυτό προφανώς είναι μια πολύ σημαντική ένεση για την οικονομία της χώρας για την αγορά εργασίας. Αλλά μια πτυχή για την οποία δεν μιλάμε είναι η ένεση, πόσο καταλυτική είναι και για το δημογραφικό. Σκεφτείτε αυτοί οι 420.000, η πλειοψηφία των οποίων είναι σε αναπαραγωγική ηλικία, πόσο κρίσιμο είναι αυτό για το δημογραφικό της χώρας μας. Εκτός όλων των άλλων που αφορούν πιο άμεσα το υπουργείο προφανώς το δικό μας. Αλλά σκεφτείτε πόσο καταλυτικής σημασίας είναι να γυρνάνε 400.000 νέα παιδιά τα οποία είναι σε αναπαραγωγική ηλικία» επισήμανε καταλήγοντας.