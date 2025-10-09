Ενα νέο, ενιαίο Μητρώο, το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες για κάθε όχημα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα καθώς και των ιδιοκτητών τους, έχει στα σκαριά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζεται θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και τους φορείς προκειμένου να διαμορφωθεί μια ενιαία εικόνα και να αποτυπωθεί η πραγματική τους κατάσταση. Σήμερα, το υπουργείο Μεταφορών, η ΑΑΔΕ, το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης, τα ΚΤΕΟ, το Μητρώο Πολιτών διατηρούν ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, χωρίς τις περισσότερες φορές να υπάρχει διαλειτουργικότητα ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν διαφορές στα στοιχεία των οχημάτων που έχει μια υπηρεσία με τα στοιχεία που τηρεί μια άλλη.

Η πλατφόρμα θα χαρτογραφήσει όλα τα δεδομένα για κάθε αυτοκίνητο. Από τα στοιχεία του κατόχου και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι αν είναι ασφαλισμένο, αν βρίσκεται σε οριστική ή προσωρινή αδράνεια, εάν έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο, αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αν έχει καταστραφεί ή αν έχει κλαπεί.

Με τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων στην πλατφόρμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα «βλέπουν» σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του κάθε οχήματος και θα πραγματοποιούν ελέγχους και διασταυρώσεις για τον εντοπισμό παραβατών.

Με τη λειτουργία του Μητρώου, όπως εξηγεί ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, «θα γνωρίζουμε από την αρχή ποιο όχημα δεν έχει ασφαλιστεί, ποιο όχημα δεν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή δεν έχει περάσει από ΚΤΕΟ». Μέσω του νέου συστήματος:

θα ενημερώνονται τόσο οι πολίτες όσο και οι υπηρεσίες για την πραγματική κατάσταση κάθε οχήματος

θα αποστέλλονται στους κατόχους των οχημάτων «ραβασάκια» για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σχετικά με τα οχήματα και σε όσους δεν συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις τους θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα και οι κυρώσεις.

Διασταυρώσεις

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διασταύρωση των στοιχείων για τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής ο έλεγχος έχει εντοπίσει:

700.000 οχήματα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ενώ ο συνολικός αριθμός των αυτοκινήτων που αγνόησαν τον τεχνικό έλεγχο την τελευταία 7ετία είναι πάνω από 1,2 εκατ.

243.904 οχήματα τα οποία ενώ έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλισμένα

113.382 οχήματα τα οποία ενώ έχουν ασφαλιστεί δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Σε πρώτη φάση, οι ιδιοκτήτες που πιάστηκαν να μην έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή διατηρούν ανασφάλιστα οχήματα ή δεν τα έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο θα λάβουν ειδοποιητήρια έως το τέλος Οκτωβρίου προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες που έχουν με τα οχήματά τους. Οσοι δεν συμμορφωθούν θα λάβουν νέο «ραβασάκι» με τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν.

Τα πρόστιμα

Ανάλογα με το είδος της παράβασης και τον τύπο του οχήματος, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής: