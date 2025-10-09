Προς ανατολάς έχουν στρέψει το βλέμμα τους οι ελληνικές τράπεζες, που ύστερα από περισσότερα από 15 χρόνια έχουν περάσει σε φάση επέκτασης. Με τα βασικά επιτόκια στο 2% για το επόμενο διάστημα, τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών είναι μικρότερα, γι’ αυτό και οι συστημικές έχουν θέσει ως κεντρικό στόχο την επέκτασή τους εντός όσο και εκτός Ελλάδος, με στόχο να πολλαπλασιάσουν τις πηγές εσόδων τους.

Και αν τη δεκαετία του 2000 οι τράπεζες εξερεύνησαν την αγορά των Βαλκανίων – χωρίς μεγάλη επιτυχία, πλην εξαιρέσεων – το 2025 το ενδιαφέρον τους έχει στραφεί στη Μέση Ανατολή και την Ινδία. Συγκεκριμένα, στο ραντάρ των τραπεζών έχουν μπει Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και Ινδία, με την Κύπρο να παίζει τον κομβικό ρόλο της βάσης, από την οποία χτίζονται οι γέφυρες προς την Ανατολή.

Η Eurobank βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, κυρίως μέσω του επιχειρηματικού και επενδυτικού συμβουλίου Ελλάδας – Κύπρου – Ινδίας (IGC Council). Το IGC Council είναι το όχημα μέσω του οποίου η Eurobank φιλοδοξεί να συνδέσει – και βεβαίως να χρηματοδοτήσει – ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ινδία, αλλά και ινδικές επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις στην Ελλάδα ή και την Κύπρο.

Στόχος του IGC Council είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 διεθνών επενδύσεων μεταξύ των τριών χωρών έως το 2028. H αρχή έχει ήδη γίνει, με επενδύσεις όπως αυτή της Coffee Island στην Ινδία, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 θα ξεκινήσουν οι απευθείας πτήσεις της Aegean από την Αθήνα προς Νέο Δελχί και Βομβάη. Ο Ομιλος Eurobank ποντάρει πολλά στην εν λόγω συνεργασία, που εντάσσεται στον υπό διαμόρφωση οικονομικό διάδρομο IMEC (Ινδία – Μέση Ανατολή – Ευρώπη), τον οποίο ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας βλέπει ως «μία μακροπρόθεσμη και βιώσιμη γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης».

Στην αγορά της Μέσης Ανατολής εστιάζει από τη μεριά της η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ), που βλέπει τα έργα ενεργειακής και τεχνολογικής διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και των χωρών του Κόλπου ως πεδίον δόξης λαμπρόν. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της βρίσκονται η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ (Αμπου Ντάμπι, Ντουμπάι κ.λπ.), που γίνονται ολοένα και πιο εξωστρεφείς με το βλέμμα προς τη Δύση.

Η ΕΤΕ, που έχει δώσει προτεραιότητα στον κλάδο της ενέργειας, θέλει να συμμετάσχει στο έργο της πράσινης ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας (Saudi Greek Interconnection) που είναι στα σκαριά, όπως επίσης και στη διασύνδεση των δύο χωρών μέσω καλωδίου οπτικών ινών, για την οποία έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Grid Telecom, θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, και της Dawiyat Integrated, θυγατρικής της κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, την αγορά της Μέσης Ανατολής κοιτάζει με ενδιαφέρον και η Alpha Bank, ειδικά σε ό,τι αφορά την προσέλκυση κεφαλαίων μέσω προϊόντων διαχείρισης πλούτου (wealth management). Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με την UniCredit παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ανοίγει – μέσω της Alpha Bank σε Ελλάδα και Κύπρο – την ευρωπαϊκή αγορά στους άραβες επενδυτές.

Τέλος, η κίνηση της CrediaBank για εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας αποτελεί το πρώτο άνοιγμα της νέας τράπεζας στο εξωτερικό, την ώρα που η Πειραιώς έχει βάλει υψηλούς στόχους στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της neobank Snappi.