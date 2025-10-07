Το ξέρουν καλά οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές. Το γνωρίζουν όμως και όλοι όσοι ζουν την καθημερινότητα ενός γκρουπ του υψηλότερου επιπέδου. Αντιλαμβάνονται τη σημασία του τελευταίου αποτελέσματος πριν από μια μεγάλη «εθνική διακοπή» σαν αυτή που απλώνει τον ίσκιο της από χθες και στη δική μας Super League. Σκορ και… ατμόσφαιρα που επιβάλλεται για δύο ολόκληρες εβδομάδες.

Υπό αυτή την έννοια καταλαβαίνει λοιπόν και κάθε παρατηρητής ότι ο Ολυμπιακός μόλις μπήκε σε ένα τούνελ από εκείνα που… ανυπομονείς να βγεις. Για να αλλάξει η συζήτηση. Να φύγει από το κάκιστο δεύτερο ημίχρονο της Τούμπας και την σε βάρος του ανατροπή από τον ΠΑΟΚ. Πώς το είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα αποδυτήρια με τη λήξη; «Χάσαμε δικό μας παιχνίδι…». Ακριβώς στον στόχο.

Ναι, αν δεν είδε κάποιος το ματς της Κυριακής, αν δεν έχει ακόμη πρόσβαση ούτε στα highlights για να διαπιστώσει την ποδοσφαιρική αυτοχειρία; Φτάνει να μάθει για τις δύο… εκδόσεις Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα αποδυτήρια της ομάδας του. Εκείνα που είπε ο Βάσκος στους ποδοσφαιριστές του στην ανάπαυλα με το σκορ στο 1-0 από το γκολ του Τσικίνιο και με την αίσθηση του απόλυτου ελέγχου. Και στα άλλα… Αυτά που ακούστηκαν μετά τη λήξη και την ανατροπή. Και για να μην υπάρξουν τυχόν παρανοήσεις; Φυσικά ήταν εκνευρισμένος ο Βάσκος. Οχι τόσο για την ήττα, όσο για την αγωνιστική καθίζηση της ομάδας που έφερε τα πάνω – κάτω. Μια παρτίδα που ο Ολυμπιακός την είχε ακριβώς εκεί που ήθελε ως ότου κάποιος λες και τράβηξε την πρίζα.

«Εχουμε να μάθουμε πολλά»

Από το 53΄ όταν μια πάσα του Ντανιέλ Ποντένσε στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που θα μπορούσε να είναι το «κλειδί» του 2-0 πέρασε… και δεν ακούμπησε. Ως τη γλίστρα του Φρανσίσκο Ορτέγκα (63΄) που έδωσε το δικαίωμα στον Τάισον από το πουθενά να βρεθεί φάτσα στον Τζολάκη για το 1-1. Και από εκεί σε έναν απίθανο μονόλογο που έφερε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ (Αντριγια Ζίβκοβιτς 75΄), το δοκάρι του Γιώργου Γιακουμάκη στις καθυστερήσεις κ.λπ. «Χάσαμε ένα δικό μας παιχνίδι σήμερα. Από δικά μας λάθη δώσαμε στον αντίπαλο τρεις βαθμούς που έπρεπε να πάρουμε εμείς. Ημασταν πραγματικά κακοί στο δεύτερο ημίχρονο. Αντί να τελειώσουμε το ματς, δώσαμε δώρο το γκολ της ισοφάρισης και μετά χάσαμε το μυαλό μας» είπε ο Μεντιλίμπαρ. «Εχουμε να μάθουμε πολλά από αυτό το παιχνίδι» πρόσθεσε. Και είναι βέβαιο ότι το εννοεί. Διότι αυτή η ήττα λες και συνόψισε μια σειρά από παθογένειες που δεν πρέπει να επαναληφθούν.

«Τις πάσες μας»

Και όσο για την ανάπαυλα; Εκεί προφανώς το διά ταύτα ήταν διαφορετικό. Το είχε σε μονόλογο το ντέρμπι ο πρωταθλητής άλλωστε. «Θέλω να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Να διατηρήσουμε τον τρόπο μας στην πίεση. Ντάνι (σ.σ. Ποντένσε) θέλω να μένεις ψηλότερα για να πιέζεις τους στόπερ στην πρώτη μπάλα και εσύ Ζουλιάν (Μπιανκόν) θέλω να είσαι πιο προσεκτικός γιατί έχεις κίτρινη κάρτα. Να προσέχουμε τις πάσες μας (σ.σ. πού να ήξερε τι θα συνέβαινε στο 53΄). Και να βρούμε ένα γκολ για να τελειώσουμε το παιχνίδι» ήταν η κεντρική ιδέα. Σχεδόν τίποτα όμως δεν λειτούργησε. Και κάπου εκεί ξεκίνησε η επόμενη συζήτηση. Αν έκανε λάθος ο κόουτς να παίξει με τους ίδιους Τετάρτη – Κυριακή σε Λονδίνο και Τούμπα. Αν έπρεπε να εμπιστευτεί το rotation. Αν έπρεπε έστω να παρέμβει από τα μισά και πέρα. Να μην είναι υποχρεωτική (Γκαρθία – Μουζακίτης) η πρώτη αλλαγή στο 71΄. Να έρθουν πέντε – όχι τρεις – από τον πάγκο κ.λπ.

Κόστος Champions League

Εννοείται πως όλα τα παραπάνω είναι σωστά εκ του αποτελέσματος. Η ουσία όμως μάλλον προκύπτει από την τελευταία ατάκα του Μεντιλίμπαρ. Αυτό το «έχουμε να μάθουμε πολλά από το παιχνίδι». Διότι στον δεκάμηνο μαραθώνιο του πρωταθλητισμού δεν απαγορεύεται να κάνεις λάθος, αλλά να το επαναλάβεις. Και αυτό το σενάριο που θέλει την ομάδα πρώτα να δίνει ένα ματς Champions League και έπειτα ένα εγχώριο ντέρμπι σύντομα τριτώνει. Εγινε με Πάφο (0-0) και Παναθηναϊκό (1-1), με Αρσεναλ στο Λονδίνο (0-2) και με ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη (1-2). Ερχεται με την επιστροφή και με Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10) και ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/10). Αν μη τι άλλο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να φανεί πιο έτοιμος στη διαχείριση της κατάστασης. Εχασε ήδη πέντε βαθμούς έπειτα από τα ματς κάτω από τα… άστρα.

Ο Γιάρεμτσουκ και οι διεθνείς

Χθες στο πρωινό πρόγραμμα προπόνησης πήρε μέρος ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ. Ο ουκρανός φορ που είναι νοκάουτ ένα δίμηνο (!) και που η επιστροφή του φυσικά θα δώσει μια επιλογή πρώτης γραμμής στο rotation της επίθεσης. Σήμερα η ομάδα έχει ρεπό, ενώ μετά το πρωινό της Πέμπτης ο προπονητής έχει δώσει ένα τριήμερο break – ως το απόγευμα της Δευτέρας. Και όσο για τους διεθνείς; Κωνσταντίνος Τζολάκης και Χρήστος Μουζακίτης είναι στην Εθνική ανδρών. Νικόλας Μπότης, Αλέξης Καλογερόπουλος και Σταύρος Πνευμονίδης με τις Ελπίδες. Και από τους ξένους; Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Μαρόκο), Μπρούνο Ονιεμαέτσι (Νιγηρία) και Μεντί Ταρέμι (Ιράν).