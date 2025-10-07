Δύο οι περιπτώσεις που πρέπει να απασχολούν τον Παναθηναϊκό. Και αν κάποιος στη διοίκηση νοιάζεται για το τι συμβαίνει, ας κάνει αμέσως έρευνα. Κάτι θα ανακαλύψει.

Αρχικά είχαμε τον Καλοσκάμη. Κάποτε θεωρήθηκε ένα από τα 60 κορυφαία ταλέντα του κόσμου. Τότε ήταν στις τάξεις του Παναθηναϊκού και έδινε μάχη ώστε να ξεπηδήσει από τις ακαδημίες του. Ισως δεν βρήκε τον δρόμο του, μπορεί πάλι να μην του έδωσαν την απαιτούμενη σημασία στο Τριφύλλι.

Εφυγε από το Κορωπί, πήγε στον Ατρόμητο και το περασμένο καλοκαίρι έκανε μεταγραφή-ρεκόρ στην ΑΕΚ. Με τον Νίκολιτς, μάλιστα, να λέει τα καλύτερα για τον μεσοκυνηγό και στα Σπάτα να ποντάρουν για τα καλά πάνω στον Καλοσκάμη, βλέποντάς τον ως ένα αξιοπρόσεκτο πρότζεκτ.

Από χθες όλοι ασχολούνται με την Κηφισιά και τα παιδιά που αποτελούν το επιθετικό της δίδυμο. Ας μη σταθούμε μόνο στον Τετέι. Υπάρχει και η περίπτωση του Παντελίδη. Του παίκτη που αναστάτωσε κάθε αντίπαλη άμυνα και δη ισχυρής ομάδας σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές της Λίγκας και χθες κλήθηκε στην εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Είναι προφανές πως εντάσσεται στη Γαλανόλευκη όχι για να αγωνιστεί άμεσα, αλλά με στόχο να τον δουν και να τους δει, να μαζέψει εμπειρίες. Ποτέ, όμως, δεν ξέρεις τι θα προκύψει στο εγγύς μέλλον. Ποιος είναι ο Παντελίδης; Προ ετών τον άφησαν να φύγει από την Κ-17 του Παναθηναϊκού. Δεν τον… μέτρησαν σωστά. Δεν κατάφεραν οι όποιοι επικεφαλής να εκτιμήσουν τις προοπτικές τους. Πλέον ο Παντελίδης ανοίγει τα φτερά του και ζητεί μερίδιο στη δημοσιότητα.

Οι δύο αυτές περιπτώσεις πείθουν πως ο Παναθηναϊκός αξίζει να θυμηθεί το παρελθόν. Τότε που όλοι οι νέοι παίκτες πάλευαν ώστε να γίνουν μέρος της παραγωγικής διαδικασίας των φημισμένων πράσινων ακαδημιών. Ξέφτισε, όμως, το πλάνο. Ολο και σπανιότερα το Τριφύλλι έβγαζε παίκτες από τα σπλάχνα του ή αν αυτό συνέβαινε, τους άφηνε να αποχωρήσουν και μετά τους έβλεπε με φανέλα άλλων ομάδων! Δεν είναι από τα απίθανα;

Φυσικά, ουδέποτε μπορείς να είσαι σίγουρος για το πού θα φτάσει ένας έφηβος. Πολλοί μένουν στη μέση της όλης προσπάθειας. Κάνουν δυνατή εκκίνηση και μετά παθαίνουν κλακάζ. Ωστόσο, από την ώρα που ένα ποδοσφαιρικό σχολείο λειτουργεί σωστά και με κανόνες, αυτονόητο είναι πως τα λάθη θα μειωθούν και οι αστοχίες κατά βάση θα αποφεύγονται. Ή μήπως δεν είναι έτσι;