Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος χθες (Γ΄ περίοδος της Κ΄ Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, για να είμαστε ακριβείς), με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο όμως να χρησιμοποιεί την ευκαιρία της πανηγυρικής αυτής συνεδρίασης της Βουλής για να στείλει μερικά ενδιαφέροντα μηνύματα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Απευθυνόμενος τόσο στα κυβερνητικά έδρανα όσο και στους βουλευτές, ο Ιερώνυμος τους κάλεσε «να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να αγωνιστούν και να εργαστούν όλοι μαζί για τον λαό, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο». Κάνοντας δε μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στην έκκλησή του «όλοι μαζί να αγωνιστούμε για αυτόν τον λαό, ο οποίος πράγματι παραπαίει και χρειάζεται πολλή προσοχή, πολύς αγώνας και πολλή προσπάθεια. Ολοι μας οι πατέρες που είμαστε εδώ και ο λαός μας αυτό εύχονται». Το σχόλιο για τον «λαό που παραπαίει» δεν διέφυγε από κανέναν εντός του Κοινοβουλίου και ήταν αυτό που έδωσε ενδιαφέρον στον αγιασμό…

Υπόμνημα κατόπιν… παραγραφής

Η αλλαγή της κοινοβουλευτικής περιόδου παράγει, βεβαίως, διάφορα αποτελέσματα. Με πρώτο και επίκαιρο ότι παραγράφηκαν τα τυχόν αδικήματα του Μάκη Βορίδη, τα οποία αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στο εσωτερικό υπόμνημα του Γρηγόρη Βάρρα που είχε λάβει ο Γιώργος Μυλωνάκης δέκα μέρες πριν από τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή. Πλανάται από χθες μυστήριο γύρω από την απόφαση του Μυλωνάκη να το εμφανίσει στη Βουλή. Για το περιεχόμενο θα ενημερωθείτε από το αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 44, εγώ αρκούμαι να σας αναφέρω πως ακολουθεί τα όσα είχε καταθέσει ενόρκως ο Βάρρας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εναντίον του Βορίδη. Θυμίζω ότι την ύπαρξη του υπομνήματος την είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο παραλήπτης του, ο Γιώργος Μυλωνάκης, επιχειρώντας ταυτόχρονα να υποβιβάσει τη σημασία του και αρνούμενος να το καταθέσει στη Βουλή, παρότι είχε υποβληθεί από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσημο αίτημα κατάθεσης εγγράφου (κρατήστε το αυτό γιατί έχει τη σημασία του). Ενδεικτικά, ο Μυλωνάκης είχε απαντήσει ότι «δεν ζήτησα και δεν παρέλαβα κανένα υπόμνημα από κανένα σημαίνον ή άλλο πρόσωπο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις παράνομες ενισχύσεις του Οργανισμού», επιμένοντας περί «άτυπου ενημερωτικού σημειώματος για λόγους δικής μου πληροφόρησης περί της διαδικασίας πληρωμών και αγροτικών ενισχύσεων». Τοις πράγμασι αποδεικνύεται ότι δεν ήταν έτσι ακριβώς.

Τρία γεγονότα

Σημειώνω τα τρία γεγονότα που μεσολάβησαν: Το πρώτο είναι, όπως είπαμε ήδη, η παραγραφή. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή ο Βάρρας. Και στα κυβερνητικά κλιμάκια επικράτησε η εκτίμηση ότι, εφόσον του ζητούσαν να τοποθετηθεί για το υπόμνημα, ήταν πιθανό να το κατέθετε ο ίδιος. Αρα τον πρόλαβε ο παραλήπτης. Το τρίτο μού το επεσήμανε πληροφοριοδότης της στήλης, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα ήταν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις της αντιπολίτευσης για άσκηση περαιτέρω πιέσεων στον Μυλωνάκη, με κοινοβουλευτικά, αλλά και ένδικα μέσα. Ακουσα τη φράση «υπεξαγωγή εγγράφου». Φαντάζομαι θα την άκουσαν και προς Μαξίμου μεριά.

Επιμένουν για Μυλωνάκη

Με τούτα και με τα άλλα, η σημερινή κατάθεση Βάρρα αναμένεται με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αναμένεται να επανέλθει, όμως, και το αίτημα για άμεση κλήση στην εξεταστική και του Μυλωνάκη. Θυμίζω ότι «γαλάζια» πλειοψηφία αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα να κληθεί ο Μυλωνάκης μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μαρτυρικών καταθέσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει 70 και κάτι μάρτυρες κι ότι ως σήμερα έχουν καταθέσει μόλις 6, αντιλαμβάνεστε ότι το σχέδιό τους είναι να καταθέσει ο υφυπουργός σε κάνα τρίμηνο. Στο μεταξύ, πάντως, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες αίτημα κλήτευσης μεταξύ άλλων του Χρήστου Μπουκώρου, για να απαντήσει για το αν ήταν ο Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε πέρυσι για τις επισυνδέσεις.

Η Γκίλφοϊλ στο Οβάλ Γραφείο

Ενα τελευταίο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται – εκτός απροόπτου – να έχει η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πριν μπει στο αεροπλάνο για τη μετακόμισή της στην Αθήνα. Οι πληροφορίες από την Ουάσιγκτον λένε πως με την κίνηση αυτή ο Τραμπ αφενός θα ξεπροβοδίσει με επίσημο τρόπο την πρεσβευτή με την οποία έχει μια στενή οικογενειακή γνωριμία, αφετέρου θα στείλει το μήνυμα της απόλυτης στήριξής του σε αυτήν για το έργο που αναλαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση, για εμάς είναι θετικό.