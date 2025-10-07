Εξωση στους πρόσφυγες από τα διαμερίσματα που μισθώνονταν μέσω των προγραμμάτων Helios αποφάσισε χθες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σκληραίνοντας ακόμη περισσότερο τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η χώρα.

Σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους διαχείρισης του Μεταναστευτικού – όπως, άλλωστε, είχε προαναγγείλει –, ο υπουργός υπέγραψε συμφωνία με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη για τη διενέργεια διαγωνισμών που αφορούν τη σίτιση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δομών φιλοξενίας, όπως η καθαριότητα, η φύλαξη και η τεχνική υποστήριξη.

Οι συνολικές δεσμεύσεις των ποσών μειώνονται κατά 30%, από 400 εκατ. ευρώ σε 288 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω των διαγωνισμών το υπουργείο εκτιμά επιπλέον εξοικονόμηση. «Η εξοικονόμηση αυτή θα επιτευχθεί με την αναμόρφωση των παροχών και τον εξορθολογισμό των δαπανών», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

Επιδοματική πολιτική

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της συνολικής αναδιάρθρωσης του συστήματος παροχών, τροποποιούνται τα προγράμματα Helios, ώστε τα ποσά που μέχρι σήμερα κατευθύνονταν σε επιδόματα ενοικίου να μεταφερθούν εξ ολοκλήρου σε προγράμματα εργασιακής εκμάθησης και ελληνομάθειας.

Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θ. Πλεύρης, το δόγμα το οποίο αναπτύσσεται πλέον στο υπουργείο είναι αφενός να υπάρχει περαιτέρω διαφάνεια στις διαγωνιστικές διαδικασίες, αφετέρου να υπάρχει και περιορισμός μιας επιδοματικής πολιτικής.

«Γι’ αυτό τον λόγο, πέρα από αυτές τις συμβάσεις, αντίστοιχα όλα τα προγράμματα τα οποία αφορούν τη στέγαση δικαιούχων ασύλου τροποποιούνται. Το υπουργείο Μετανάστευσης δεν θα χρηματοδοτεί ενοίκιο για τη στέγασή τους. Αντιθέτως, όλα αυτά τα ποσά θα στρέφονται προκειμένου να μπορέσει να γίνει εκμάθηση ελληνικής γλώσσας στους δικαιούχους ασύλου και να μπορούν αντίστοιχα να εργάζονται. Είναι το δόγμα για το οποίο λέμε ότι όποιος παίρνει άσυλο στη χώρα, πλέον δεν θα ζει με επιδόματα εις βάρος των ευρωπαίων και των ελλήνων φορολογουμένων. Θα του δίνεται η δυνατότητα να εργαστεί και επομένως θα απελευθερωθούν σπίτια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας».

Οπως πρόσθεσε ο υπουργός, όλες αυτές οι αλλαγές είναι στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει η χώρα από την ΕΕ, «με ένα όμως κομβικό σημείο το οποίο λέει ότι εάν πάρεις άσυλο και θες να μείνεις στην Ελλάδα, τότε θα εργάζεσαι, αλλιώς δεν θα μπορείς να μείνεις και να παίρνεις επιδόματα». Οι αλλαγές αυτές αφορούν την εξέλιξη των προγραμμάτων Helios, τα οποία υλοποιούνται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), από εδώ και στο εξής. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, πιθανότατα οι συμβάσεις που είναι ενταγμένες στα εν λόγω προγράμματα και αναμένεται να λήξουν δεν θα ανανεωθούν.

Πόροι

Παράλληλα, δε, όπως έγινε γνωστό, «μαχαίρι» μπαίνει και στη σίτιση των φιλοξενουμένων στις δομές, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ολική τροποποίηση των μενού, ενδεχομένως και των επιλογών στα γεύματα. Αλλωστε, ο Θ. Πλεύρης είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα τον περασμένο Ιούλιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «από το παξιμάδι μέχρι το να έχεις τρεις επιλογές γεύματος, τέσσερις φορές κρέας και μία ψάρι δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση; Το υπουργείο Μετανάστευσης δεν είναι ξενοδοχείο, έκανα αίτηση ασύλου, τρώω, κοιμάμαι, παίρνω 75 ευρώ επίδομα και αν πάρω άσυλο θα πάρω επίδομα από το πρόγραμμα Helios. Ζήτησα αυτό να σταματήσει, αν θέλει κάποιος από αυτούς να πάει να εργαστεί».

Την ίδια στιγμή, θα μειωθεί έως και 50% το οικονομικό βοήθημα, το οποίο δίνεται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η μεταφορά των αυτόνομων δομών εκτός του κέντρου της πρωτεύουσας.

Από την πλευρά της η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη υποστήριξε πως με τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθείται «προστατεύουμε τον έλληνα φορολογούμενο, διασφαλίζουμε τη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και εφαρμόζουμε σταθερά μια πολιτική ευθύνης και δικαιοσύνης. Η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει τόπο εύκολης εγκατάστασης, αλλά χώρα ευκαιριών για όσους σέβονται τους νόμους της».