Όταν προσθέτεις ένα βάρος μισού δισ. ευρώ σε μια ομάδα που «πετάει», είναι αναμενόμενο να την προσγειώσεις απότομα.

Η Λίβερπουλ πρόσβαλε τις αρχές της αλλά και τους ποδοσφαιριστές που την έστεψαν ξανά πρωταθλήτρια, επιδεικνύοντας νεοπλουτίστικη και αηδή συμπεριφορά. Ο Άρνε Σλοτ δεν σεβάστηκε αυτούς που τον έκαναν φίρμα στην Αγγλία και του προσέδωσαν το αλάθητο του Πάπα, και τους πέταξε εκτός Άνφιλντ με σκαιό τρόπο. Στη θέση τους έφερε παίκτες που πληρώθηκαν χρυσάφι και επομένως γεννήθηκαν οι ανάλογες προσδοκίες, καταστρέφοντας ουσιαστικά μια καλοκουρδισμένη μηχανή.

Ο Λουίς Ντίας ήταν 18ος στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Λίβερπουλ, πίσω ακόμα και από τον νεαρό Μπράντλεϊ. Όταν δικαίως ζήτησε αναπροσαρμογή βάσει των όσων πρόσφερε στην ομάδα, το μόνο που εισέπραξε ήταν ένα τεντωμένο χέρι που έδειχνε την ταμπέλα «EXIT».

Υποβιβάστηκε σε ρόλο αναπληρωματικού ο Άντι Ρόμπερτσον που μπορεί να μην είναι το κορυφαίο fullback στον κόσμο αλλά έχει τη σκωτσέζικη νοοτροπία του μαχητή. Εκδιώχθηκε επίσης ο Χάρβεϊ Ελιοτ που έχει στο DNA του τη Λίβερπουλ. Αντί να προβιβαστεί ο Μπράντλεϊ, παιδί των ακαδημιών με τρομερό ταλέντο, στη θέση του Αλεξάντερ-Άρνολντ, αποκτήθηκε ο Φριμπόνγκ, τον οποίο όμως δεν εμπιστεύεται ο Σλοτ ως δεξιό fullback και τον προορίζει περισσότερο ως χαφ, ενώ στη θέση του ο Άρνε Σλοτ χρησιμοποιεί τον Σόμποσλαϊ.

Στην επίθεση η Λίβερπουλ ήθελε από την αρχή τον Ισάκ, αλλά φοβούμενη μήπως δεν καταφέρει να τον αποκτήσει έφερε τον Εκιτικέ. Τελικά ο Σουηδός αφίχθη στο Άνφιλντ, με τους πρωταθλητές να πληρώνουν για τους δύο μαζί 250 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Ο Γάλλος έχει προσαρμοστεί καλύτερα, βάζει γκολ, παίζει σε πολλές θέσεις και είναι πιο ουσιώδης. Ωστόσο πρέπει να παίζει και ο Ισάκ για να δικαιολογηθεί το φορτηγό που πήγε τα χρήματα στη Νιουκάστλ. Το αποτέλεσμα, ο Κιέζα να μπει σφήνα. Μπάχαλο.

Μελετώντας το κεφάλαιο της ιστορίας του ποδοσφαίρου που αναφέρεται σε παρόμοιες συμπεριφορές, στις οποίες πρωταγωνίστησαν η Μπάγερν της εποχής Ματέους, Κλίνζμαν που έμεινε γνωστή ως «FC Hollywood», η Ρεάλ της εποχής των Γκαλάκτικος και η Μπαρτσελόνα των Γκριεζμάν, Κουτίνιο, Ντεμπελέ, διαπιστώνουμε πως καμία ομάδα δεν είχε καλό τέλος. Οι φίλοι της Λίβερπουλ πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για όσα θα ακολουθήσουν.