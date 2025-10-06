Ενα από τα πρόσωπα-κλειδιά στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γρηγόρης Βάρρας, θα καταθέσει αύριο στην Εξεταστική και οι βουλευτές της Επιτροπής, τόσο της αντιπολίτευσης όσο και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, έχουν περάσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα ακονίζοντας τα μαχαίρια τους. Θυμίζω ότι οι ένορκες καταθέσεις του Βάρρα, μαζί με αυτές του έτερου πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παναγιώτη Σημανδράκου, έβαλαν στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τους δύο πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, όπως αποκαλύπτεται στο διαβιβαστικό που είχε στείλει στη Βουλή όταν ζητούσε τον έλεγχό τους με ενδείξεις διάπραξης συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων. Οι εισαγγελείς σε αυτό αναφέρουν ρητώς ότι οι Βάρρας και Σημανδράκος κατέθεσαν «ότι κατά την άσκηση των υπουργικών τους καθηκόντων υποστήριξαν μέλη του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία ενήργησαν κατά παράβαση των κανόνων ορθής διαχείρισης των κοινοτικών πόρων». Ο Βάρρας, συγκεκριμένα, είχε καταγγείλει δημόσια ότι «ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σ.σ.: Βορίδης) ζήτησε την παραίτησή μου για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί έκανα άριστα τη δουλειά μου και δεν ήμουν “πλαστικός, εύκαμπτος” αλλά πολύ τεχνοκράτης απέναντι σε αυτούς που ήθελαν να κάνουν τα «παιχνίδια” και συνέχισαν και μετά την απομάκρυνσή μου, την οποία απαίτησαν ώστε έχουν εύκολο πεδίο δράσης».

Σύμβουλος στο Μαξίμου

Ο Βορίδης διέψευσε τα παραπάνω, ωστόσο εντυπωσιακό παραμένει το γεγονός ότι ο Βάρρας δεν απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση, αλλά συνέχισε ως σύμβουλος στο Μέγαρο Μαξίμου όπου υπηρετεί ακόμη. Αντιλαμβάνεστε, άρα, ότι ένα ερώτημα στο οποίο θα κληθεί πιεστικά να απαντήσει είναι και το τι είχε πει – αν είχε πει – στον Πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ζητούν νέα ΚΟ

Σε άλλα «γαλάζια» δράματα, σας είχα γράψει για τις περιοδείες που σχεδιάζει η Πειραιώς για τα κυβερνητικά στελέχη στην περιφέρεια, με αφορμή την παρουσίαση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης. Αυτό από μόνο του, όμως, δεν αρκεί για να καθησυχάσει τους βουλευτές, που θεωρούν πως το κλίμα στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή δεν είναι καλό, ειδικά με όσα έχουν προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καθυστερήσεις σε πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζητούν, λοιπόν, να συνεδριάσει άμεσα ξανά η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, για να ενημερωθούν για τα σχέδια για την περιφερειακή ανάπτυξη. Το βάρος πέφτει στον νέο γραμματέα Μάξιμο Χαρακόπουλο, στον οποίο έχουν απευθυνθεί σχετικά τουλάχιστον δέκα βουλευτές της περιφέρειας, ενώ του έχει διατυπωθεί και η πρόταση να συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα μία φορά τον μήνα για να συντονίζονται, να τα λένε και να… ξεσκάνε.

Η ανάλυση του ΚΚΕ

Καθώς το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για μελέτη, διάβασα με αρκετή προσοχή τις «Θέσεις» της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ενόψει του 22ου Συνεδρίου του κόμματος, καθώς οι πολιτικές αναλύσεις του, ανεξαρτήτως συμφωνιών ή διαφωνιών, έχουν πάντοτε ενδιαφέρον. Κατέγραψα τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι η ΚΕ του ΚΚΕ εκτιμά πως η επικείμενη συνταγµατική αναθεώρηση θα είναι αφορμή για πολιτικές εξελίξεις στο «αστικό τόξο». Το δεύτερο είναι ότι εντοπίζει ένα κενό αντιπροσώπευσης εξαιτίας της «κατάστασης των υπαρχόντων πολιτικών φορέων της σοσιαλδηµοκρατίας» και θεωρεί πιθανή τη συγκρότηση νέων κομμάτων. Τρίτο και τελευταίο είναι ότι χαρακτηρίζει τον αντισυστημικό πόλο ως «µια συνολικά αντιδραστική και επικίνδυνη για τον λαό και τη νεολαία λογική, που οδηγεί τελικά στην υπεράσπιση αυτού του συστήµατος». Στην κριτική αυτή περιλαμβάνει την Πλεύση Ελευθερίας, τις δυνάµεις που συσπειρώνονται στο Κίνηµα Δηµοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου κ.ά.

Εφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κασιμάτης

Από τη ζωή έφυγε σε ηλικία 93 ετών ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου και πρώην πρόεδρος της Νομικής Σχολής Αθηνών Γιώργος Κασιμάτης. Ο Κασιμάτης, βέβαια, εκτός από δάσκαλος υπήρξε ένα πρόσωπο συνδεδεμένο με την ιστορία της Μεταπολίτευσης καθώς ήταν διευθυντής του Νομικού Γραφείου του πρωθυπουργού επί Ανδρέα Παπανδρέου. Από τη θέση εκείνη έβαλε τη σφραγίδα του σε κορυφαία ζητήματα συνταγματικά και πολιτειακά, όπως ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη συνταγματική αναθεώρηση του 1986, ο νόμος του 1987 για την εκκλησιαστική περιουσία, που εξελίχθηκε σε μάχη μεταξύ του Αντώνη Τρίτση και του τότε Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και, τέλος, τη διαφωνία του με τον Μένιο Κουτσόγιωργα για την υπόθεση Κοσκωτά που κατέληξε στην παραίτησή του. Ηταν ένας άνθρωπος που πάντα, μέχρι το τέλος, μαχόταν για τις ιδέες του. Τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του.