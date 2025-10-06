Ολοι περίμεναν με αγωνία αν θα βρέξει ή όχι. Τελικά παρά το ψυχρό αεράκι, ο ήλιος έλαμπε. Η ώρα προχωρούσε, κάποια σύννεφα φάνηκαν στον ουρανό, κάποιες σταγόνες έπεσαν στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια γύρω στις 6 μ.μ. Στο Ηρώδειο όμως και τον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου τα πάντα έμειναν… στεγνά. Το σκηνικό ήταν υπέροχο με κάποια κεριά να στέκουν στον περίβολο, μπροστά από την κεντρική πόρτα του Ηρωδείου. Ενα κοκτέιλ για λίγους και εκλεκτούς προσκεκλημένους πριν ξεκινήσει η πολυσυζητημένη παράσταση με τη σφραγίδα του Δημήτρη Παπαϊωάννου «THIS THAT KEEPS ON – a personal archaeology». Μια μεγάλη παραγωγή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που δημιούργησε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου για μία βραδιά, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή του, και τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Στην παράσταση, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστράτευσε εικόνες και σώματα-χίμαιρες από τις τέσσερις δεκαετίες έργου του και τις αναγέννησε δίπλα σε ολοκαίνουργια στοιχεία κινουμένων εικόνων και γλυπτικών εγκαταστάσεων, σε μια προσωπική αφήγηση.

Βόλτα στην πόλη

Απόγευμα Σαββάτου για μια βόλτα στην πόλη ύστερα από το μεσημεριανό φαγητό στους εξωτερικούς χώρους του Athens Capital Hotel με τις κρέπες οι οποίες προστέθηκαν στο ευφάνταστο μενού. Πέρασμα από το γαλλικό, δημοφιλές Paul, με υπέροχα τσουρέκια, κρουασάν και βέβαια μακαρόν, τον Κήπο του Νομισματικού Μουσείου και ματιές στις βιτρίνες γεμάτες με καινούργια χειμωνιάτικα μοντέλα.