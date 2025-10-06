Φόβους για πλήρη εξοπλισμό και κλιμάκωση της δράσης τής τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα αλλά και συνεργασία της με αλβανικές συμμορίες στη χώρα μας εκφράζουν πλέον αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. μετά τη σύλληψη στον Εβρο 13 τούρκων ποινικών που μετέφεραν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, σε ένα φορτίο καινούργιων όπλων για το οποίο εξετάζεται τόσο η κατάληξή του (υπολογίζεται ότι θα δίνονταν έναντι αμοιβής σε Τούρκους αλλά και άλλους ποινικούς στη χώρα μας) όσο και η προέλευσή του (ίσως και από εργοστάσιο αυστριακής εταιρείας στην Τουρκία).

Βασικό συμπέρασμα των ελληνικών Αρχών ασφαλείας είναι – με βάση και τρία περιστατικά στον Κολωνό, στις φυλακές Λάρισας αλλά και εκείνες του Κορυδαλλού – ότι έχει αρχίσει να παρατηρείται συνεργασία μεταξύ μελών του παραρτήματος – αριθμεί άνω των 200 ατόμων – της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα με αλβανούς ποινικούς που σχετίζονται με σειρά εγκληματικών ενεργειών την περίοδο 2012-2025, ανάμεσα στις οποίες και η δολοφονία έλληνα δικηγόρου το 2017.

«Συμβόλαια θανάτου»

Οι Τούρκοι φαίνεται να διαθέτουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη διακίνηση ναρκωτικών και τα δίκτυα λαθρομετανάστευσης, ενώ οι Αλβανοί έχουν σύστημα «πληρωμένων εκτελεστών». Χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί ότι σε αυτή την εγκληματική «συμμαχία» μπορεί να ενταχθούν και έλληνες ποινικοί. Μια τέτοια δραματική εξέλιξη, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς είναι πιθανόν να εκδηλωθεί με εγκληματικές επιθέσεις καταμεσής του δρόμου, με «συμβόλαια θανάτου» ή με κοινή δράση σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες.

Τα μέλη των τουλάχιστον 11 τουρκικών συμμοριών («Ντάλτον», «Σαχινλέρ», «Μπαγιακαράλ», «Μπουνταγκλάρ», «Σιρκινλέρ», «Οζκανλάρ», «Οζανσλάρ», «Γκουντογκμούς» – που αποτελεί τουρκικό παράρτημα της οργάνωσης μοτοσικλετιστών «Hells Angels» – αλλά και συμμορίες των κακοποιών Ερκάν Γιλμάζ και Χάλιμ Σίμσεκ) φαίνεται πλέον να επιδιώκουν να εδραιωθούν στη χώρα μας με κλιμάκωση της δράσης τους και όχι να τη χρησιμοποιούν απλώς ως «κρυψώνα» για να αποφύγουν ανταποδοτικά χτυπήματα από συμπατριώτες τους, όπως υπήρχε η εικόνα ότι συνέβαινε μέχρι τώρα.

Ηδη μάλιστα, στο πλαίσιο του «εμφυλίου» των τουρκικών συμμοριών στην Ελλάδα, έχουν δολοφονηθεί 11 άτομα, στη Λούτσα, στη Γλυφάδα, στο ΚΤΕΛ «Μακεδονία», σε σουπερμάρκετ στον Πειραιά, στην Κυψέλη και αλλού.