Σοκ στον Έβρο, καθώς οι ελληνικές Αρχές κατέσχεσαν εκατοντάδες όπλα από 13 μέλη της τουρκικής μαφίας που επιχειρούσαν να περάσουν παράνομα στη χώρα μας. Βίντεο από την επιχείρηση δείχνει τον τεράστιο όγκο του οπλισμού που μεταφέρονταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες ήταν 7 άνδρες και 6 γυναίκες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο Σουφλί. Οι Αρχές είχαν πληροφορίες ότι θα εισέβαλαν στη χώρα φέροντας βαρύ οπλισμό.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

147 πιστόλια

190 γεμιστήρες

Άλλα μεταλλικά εξαρτήματα όπλων

Το βίντεο που δημοσιεύεται δείχνει τον όγκο των αντικειμένων που κρατούσαν οι συλληφθέντες, προκαλώντας σοκ για την κλίμακα της επιχείρησης.

Οι Αρχές εξετάζουν ποιοι θα ήταν οι παραλήπτες των όπλων και εκτιμούν ότι στόχος τους ήταν η διακίνηση στην Αθήνα. Παράλληλα, ερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους τα όπλα είχαν εισαχθεί στη χώρα, καθώς και οι προμηθευτές τους. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξει φως στις επαφές και τα δίκτυα των δραστών.