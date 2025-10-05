Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς, με στόχο να ανανεώσει το εργατικό της δυναμικό. Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικά σε εργαζόμενους άνω των 40 ετών με προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Ανάλογα με την ηλικία τους, τα έτη προϋπηρεσίας στην τράπεζα, και τον αριθμό παιδιών που έχουν, οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να αποχωρήσουν θα έχουν διαφορετική αποζημίωση, η οποία θα μπορεί να φτάνει συνολικά έως τα 220.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, οι εργαζόμενοι που θα αποχωρήσουν θα συνεχίσουν να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη διάρκειας 7 ετών. Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης κατατίθενται στο εσωτερικό σύστημα HRMS μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.