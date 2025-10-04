Τον πρώτο έλληνα ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε με μεταγραφή στο εξωτερικό, τον ξέρουν ελάχιστοι. Πρόκειται για τον Κώστα Χούμη, ο οποίος ανήκε στον Εθνικό και ήταν ένας από τους πιο καλύτερους έλληνες επιθετικούς της προπολεμικής περιόδου και «μετακόμισε» τον Αύγουστο του 1936 στη Ρουμανία για λογαριασμό της Βένους, αντί του ποσού του 1.000.000 δρχ.! Η αλήθεια είναι ότι έκανε μεγάλη καριέρα και λατρεύτηκε στη χώρα των Καρπαθίων.

Ακολούθησαν ο Γιώργος Σιδέρης και ο Νίκος Αναστόπουλος, οι οποίοι δεν άφησαν κάποιο στίγμα, για να έρθει μετά ο νόμος Μποσμάν και να αλλάξουν τα πάντα! Οι Ελληνες έφευγαν πολύ πιο συχνά στο εξωτερικό και άφηναν και ολοένα και μεγαλύτερο «αποτύπωμα» όπου αγωνίζονταν.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι δύο παίκτες που αγωνίζονται πλέον στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Ο ένας φοράει τη φανέλα της Μπενφίκα στην οποία προπονητής ανέλαβε ο Ζοσέ Μουρίνιο και ο άλλος στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Οι περιπτώσεις τους δείχνουν να είναι πολύ διαφορετικές, αλλά έχουν πολλά κοινά σημεία.

Και οι δύο ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά, έκαναν σταδιακά βήματα προόδου και πλέον αγωνίζονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά club έχοντας αμφότεροι ρήτρα μεταγραφής το ποσό των 100 εκατ. ευρώ!

Τα βήματα του Βαγγέλη

Ο Παυλίδης με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, στα 16 του χρόνια μετακόμισε στη Γερμανία και αμέσως εντάχθηκε στις Ακαδημίες της Μπόχουμ. Το 2016 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και μετά όλα πήραν τον δρόμο τους. Ντόρτμουντ, Βίλεμ, Αλκμααρ όπου έγινε πρώτος σκόρερ, αρχηγός και πρωταγωνιστής σε ευρωπαϊκά βράδια. Κάπως έτσι τράβηξε την προσοχή της Μπενφίκα και το καλοκαίρι του 2024 η πορτογαλική ομάδα δαπάνησε 18 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της!

Τα 30 (!) γκολ που πέτυχε σε 57 συμμετοχές, εκ των οποίων τα 7 στο Champions League σε 12 ματς (κόντρα σε Μονακό και μάλιστα τρις, Γιουβέντους και με χατ τρικ κόντρα στην Μπαρτσελόνα), εκτόξευσαν τις μετοχές του και πολλά ευρωπαϊκά club ήθελαν να τον αποκτήσουν. Ομως η ρήτρα των 100 εκατ. ευρώ που αποκάλυψε η «A Bola» ότι έχει στο συμβόλαιό του, έβαλε stop σε πολλές ομάδες.

Ο δρόμος του Φώτη

Ο Ιωαννίδης από την άλλη, γιος του παλαίμαχου Βασίλη Ιωαννίδη, ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ολυμπιακό Χαλκίδας και το 2016 πήγε στα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού. Το 2020 ο Παναθηναϊκός τον πίστεψε και τον έκανε δικό του αφήνοντας ένα μεγάλο ποσοστό των δικαιωμάτων του στην ομάδα της Βοιωτίας.

Η σεζόν 2023-2024 τον καθιερώνει σε Ελλάδα και Ευρώπη. 16 γκολ εντός συνόρων και άλλα 7 τέρματα σε 12 ευρωπαϊκά ματς. Οι προτάσεις «σκάνε» στο Τριφύλλι, αλλά ο παίκτης «δεν πωλείται». Παραμένει στους Πράσινους, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Συνέβη τελικά φέτος το καλοκαίρι με τη Σπόρτινγκ να «σκάει» 22+3 εκατ. ευρώ (συν ένα ποσοστό μεταπώλησης) και να κάνει δικό της τον 25χρονο διεθνή φορ. Λίγο μετά την ανακοίνωσή του από τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας γίνεται γνωστό ότι και στο δικό του συμβόλαιο μπαίνει ρήτρα ύψους 100 εκατ. ευρώ!

Οι δύο έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστές παίζουν πλέον σε… άλλο επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα, η δύναμη, ο επαγγελματισμός τους, η ωριμότητα, αλλά και η προοπτική μεταπώλησής τους σε άλλα πρωταθλήματα όταν έρθει η κατάλληλη ώρα, ήταν τα στοιχεία τα οποία τους βοήθησαν να περάσουν από τα βήματα στα άλματα!

Οι ρήτρες που έχουν μπει στα συμβόλαιά τους δεν είναι ούτε σύμπτωση, ούτε αποτρεπτική. Αλλωστε οι Πορτογάλοι συνηθίζουν να το κάνουν αυτό, όχι καθαρά για το κέρδος, αλλά γιατί έτσι κάνουν μία δήλωση πίστης στις δυνατότητες των παικτών τους. Παράλληλα, αποτρέπει τους διάφορους καλοθελητές να τους πλησιάζουν για να τους… φουσκώσουν τα μυαλά.

Η λάμψη του Champions League

Στη φετινή διοργάνωση στην οποία έχουμε ήδη εντυπωσιακά αποτελέσματα, αμφότεροι έχουν ήδη καταγράψει συμμετοχές. Ο Παυλίδης μάλιστα, πρόλαβε και να σκοράρει, το δεύτερο γκολ των Αετών κόντρα στην Καραμπάγκ, στη μεγαλύτερη έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής της league phase, αλλά δεν το χάρηκε και τόσο αφού οι Αζέροι επικράτησαν μέσα στο «Ντα Λουζ» με ανατροπή από 2-0 σε 2-3!

Ο Ιωαννίδης από την άλλη, έπαιξε στα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό και έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Σπόρτινγκ στα αστέρια στο εντός έδρας 4-1 επί της Καϊράτ (από το Καζακστάν) περνώντας στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή για 30′.

Το Champions League αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την απόλυτη καθιέρωσή τους. Σε αυτά τα παιχνίδια άλλωστε κρίνονται οι «μεγάλοι», και οι δύο έλληνες φορ έχουν ήδη αποδείξει ότι δεν είναι απλώς «παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος» ή «ταλέντα του εξωτερικού». Είναι πρωταγωνιστές στην Ευρώπη.