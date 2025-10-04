Ο νέος σταρ στη γαλλική πολιτική δεν είναι πολιτικός. Είναι ο οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζουκμάν και η ιδέα του αξιοποιεί τη βαθιά απογοήτευση των πολιτών που έχουν κουραστεί από το αυξανόμενο κόστος ζωής καθώς οι κυβερνήσεις καταρρέουν. Ο 38χρονος καθηγητής προτείνει όλα τα νοικοκυριά με περιουσία άνω των 100 εκατ. ευρώ να πληρώνουν ετήσιο φόρο τουλάχιστον 2% της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων. Ο λεγόμενος «φόρος Ζουκμάν» έχει γίνει το καυτό θέμα της εποχής σε μια χώρα που βρίσκεται στα πρόθυρα μεγάλης κρίσης χρέους. «Η αξία του φόρου Ζουκμάν», διαπιστώνει ο Πασκάλ Σεν-Αμάν, στέλεχος του ΟΟΣΑ, «δεν είναι ο ίδιος ο φόρος. Είναι η διάγνωση και η απομάκρυνση από την ιδέα ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα».

Στη νέα της ταινία «Couture» η Αντζελίνα Τζολί ασχολείται με την υψηλή ραπτική μέσα από αφηγηματικά μωσαϊκά γυναικών που συμμετέχουν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού: ένα μοντέλο από την Αφρική, μια μοδίστρα, μια μακιγιέζ και μια σκηνοθέτρια η οποία ενημερώνεται τηλεφωνικά από τον γιατρό της ότι έχει καρκίνο του στήθους. Ο ρόλος, βγαλμένος από τη δική της ζωή. «Είναι σημαντικό το ταξίδι αυτής της γυναίκας να γίνει κατανοητό και από άνδρες. Η ελπίδα για μια ζωή χωρίς βάσανα είναι επιθυμία της ανθρώπινης ύπαρξης». Τι φοβάται σήμερα; «Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά δεν την αναγνωρίζω αυτή τη στιγμή. Ζούμε δύσκολες εποχές. Οτιδήποτε οπουδήποτε στον κόσμο περιορίζει την έκφραση και τις ελευθερίες των ανθρώπων μου φαίνεται πολύ επικίνδυνο».

«Στόχος μου είναι το Λος Αντζελες το 2028, για ένα δεύτερο ολυμπιακό μετάλλιο». Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας μόλις είχε τελειώσει, αλλά ο Στέφανος Ντούσκος είχε ήδη στο μυαλό του τον επόμενο στόχο. Οι δυσκολίες που συνάντησε όλα αυτά τα χρόνια πολλές. «Σε κάθε δυσκολία έκανα υπομονή και, τελικά, ανταμείφθηκαν οι κόποι μου. Η υπομονή, η επιμονή μου, τα δάκρυά μου». Δίπλα του ο θηριώδης γερμανός αθλητής που ήρθε δεύτερος έμοιαζε γίγαντας. «Με τον γερμανό αντίπαλό μου είμαστε σαν τον Δαβίδ με τον Γολιάθ από πλευράς ύψους. Ομως ότι τον κέρδισα είναι αυτό που συχνά λέω στα παιδιά: να μην αφήσουν ποτέ κανέναν να τους πει ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν».

H Eυρώπη παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εκλογές που γίνονται στην Τσεχία – αν επιστρέψει στην εξουσία ο πρώην πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, θα ενισχυθούν οι τάξεις του ευρωσκεπτικισμού. Ο 71χρονος δισεκατομμυριούχος λαϊκιστής, του οποίου η πρώτη θητεία από το 2017 έως το 2021 αμαυρώθηκε από κατηγορίες για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ελπίζει να επανεκλεγεί. Εδώ και καιρό καλλιεργεί συγκρίσεις με έναν άλλο επιχειρηματία που έγινε πολιτικός, τον Ντόναλντ Τραμπ. «Μια πιθανή επιστροφή του Μπάμπις θα επιβεβαιώσει», γράφουν οι «Financial Times», «ότι οι ψηφοφόροι σε αυτό που κάποτε ήταν η αυτοκρατορία των Αψβούργων συνεχίζουν να θέλουν ισχυρούς ηγέτες, οι οποίοι δυστυχώς πιστεύουν ότι η δύναμή τους προέρχεται από την κόντρα με τις Βρυξέλλες».